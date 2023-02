2 stemmer - gennemsnit 3,0

Jeg oplever ofte website-ejere, der ikke helt forstår problemet, når jeg påpeger at deres site er lidt (eller meget) langsomt. Ofte fortæller de, at de selv oplever det som fint og hurtigt (nok). Er det så ikke godt nok?

Det korte svar er: Nej, ikke nødvendigvis.

I dette indlæg skal vi se lidt nærmere på, hvorfor det ikke er nok, at du selv oplever dit site som hurtigt nok, hvordan du måler hastigheden mere objektivt og hvorfor det er vigtigt i forhold til din optimering.



Derfor kan du opleve din site hastighed anderledes end andre

Der kan være mange grunde til, at du oplever hastigheden spå dit eget website, som værende bedre end den hastighed som andre måske får, herunder:

Caching

Mange af de – måske tunge filer der skal indlæses for at din side vises – f.eks. billeder, CSS og JavaScript filer, er allerede cachet i din browser. Det betyder at de ikke skal downloades og derfor virker din side hurtigere end den er, for dem der besøger dit website første gang.

Det er ikke alle der har en lige hurtig internetforbindelse. Måske er du heldig at have en der er meget hurtig, men det er sikke sikkert det er tilfældet for alle dine kunder.

Hastigheden er langt fra altid lige god på desktop og mobil. Så selvom du oplever dit website som hurtigt, når du besøger det på din computer er det ikke sikkert, at de kunder der besøger det på en mobil eller iPad oplever det samme.

Hvorfor er den objektive hastighed så vigtig?

Der kommer sandsynligvis mange forskellige besøgende til dit website. Nogle har måske været der før – loyale og glade kunder, nogle er nye, nogle har hurtige internetforbindelser, andre ikke, og nogle besøger det på desktop, andre på mobil eller tablet.

De skal gerne alle sammen få en god oplevelse.

Særligt nye besøgende kan være en udfordring for de har ikke cachet filerne på dit site endnu. Nye besøgende er ikke nødvendigvis særligt tålmodige. De surfer lidt rundt for at se på potentielle leverandører. Loader dit website for langsomt smutter de hurtigt videre og vælger måske en. Det er blandt andet mange af dem, som finder dig i Google.

Det er også derfor, at Google i deres hastighedsmålinger (som vi skal se nærmere på om lidt), har så meget fokus på hvordan hastigheden opleves første gang man besøger dit website – altså uden, at filerne er cachet.

Men det er ikke bare nye brugere der skræmmes væk af et langsomt website. Utallige undersøgelser har entydigt vis, at højere hastighed giver mere salg. Folk er bare generelt skide utålmodige. Selv den mindste ventetid vil få nogle til at smutte. Ikke alle. Nogle er mere tålmodige end gennemsnittet. Men nogle. Og det er jo ærgerligt.

Hvordan måles den objektive hastighed på dit website?

Måling af hastighed er meget kompleks. Der er mange dele af en hastighed som man kan se på. Men det som er vigtigst er, hvordan det “oplevelse hastighed” er.

Med “oplevet hastighed” mener jeg den hastighed som folk oplever. Det er i princippet ikke så vigtigt, hvor langtid det tager at loade en hel side.

Det som er særlig vigtigt er, hvor lang tid der går før den første – øverste del af siden fuldt ud vises og man kan begynde at bruge den. Om der så går nogle få sekunder mere inden resten – indhold længere nede på siden er fuldt ud indlæst, betyder lidt mindre.

En af de gode værktøjer at måle hastighed med er Googles PageSpeed Insight. Det er dels fordi de med dette værktøj netop har høj fokus på den oplevede hastighed – og fordi det er den data de bruger, når de skal vurdere hvordan dit website skal ranke i søgeresultaterne.

Bedre hastighed er med til at give bedre rankings. Det er ikke den eneste faktor – men en af de meget vigtige.

Du kan teste dine egne sider med Google PageSpeed Insight her.

Du kan vælge mellem både mobil og desktop (computer) når du tester. Jeg anbefaler, at du fokuserer på hastigheden på mobil. Dels fordi det som regel sværest at få den mobile hastighed op, og dels fordi det er den data Google bruger i forhold til rankings.

Du vil som regel se to resultater:

Se, hvad dine brugere oplever

Diagnosticer effektivitetsproblemer

Det er den nederste data du skal se på. Det er en objektiv måling – også kaldet en “lab test”. Den øverste data er baseret på data indsamlet fra dine brugere – også kaldet “field data”. Den vil være påvirket af bl.a. caching.

Det er lab-data som Google bruger i deres rankings og den hastighed som nye brugere vil opleve.

Test alle dine side-typer!

Du bør teste alle dine forskellige side-typer – ikke kun forsiden. Vælg en side fra hver af de forskellige typer sider du har – f.eks. en kategori-side, en produkt-side, et blogindlæg osv og test dem.

De skal alle have en god hastighed.

Brug Google Search Console

Jeg anbefaler også meget, at du holder øje med hastigheden på dit website i Google Search Console. Har du ikke allerede oprettet dit website kan du gøre det gratis her.

I Google Search Console kan du under: Experience: Page Experience få et godt overblik. Igen er det her vigtigt, at fokusere på mobil. Det skal gerne være de fleste af dine sider, som Google samlet set vurderer som gode nok – som her:

Du kan også dykke ned i rapporten Core Web Vitals, for at se flere detaljer. I nedenstående tilfælde kan vi se, at der er nogle sider, hvor der er lidt problemer med LCP (et tal for hvor hurtigt den største tekst eller det største billede øverst på siden bliver vist).