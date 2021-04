Vender kunderne tilbage til butikkerne?

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Mange fysiske butikker har lidt hårdt under Corona-krisens nedlukninger. Nogle har måtte lukke helt. Men nu hvor der langsomt er ved at blive åbnet op igen håber mange, at kunderne vil myldre tilbage til butikkerne. Men er det realistisk?

Nu er det jo altid svært at spå – specielt om fremtiden, men jeg vil alligevel tillade mig at komme med nogle bud på hvad jeg tror vi kan forvente af den nærmeste fremtid …

Corona-krisen har accelereret nethandlen

Igennem de sidste mange år har flere og flere valgt at handle online. År får år er nethandlen steget. 2020 blev dog, på mange måder, et meget specielt år.

Den samlede nethandel er faktisk faldet i 2020 i forhold til 2019, viser tal fra Nets. Men det skyldes dog hovedsageligt, at rejsebranchen, der ellers normalt har stået for næsten halvdelen af online omsætningen, grundet Corona-krisen har solgt meget mindre.

Hvis man alene ser på fysiske produkter, streamingtjenester og de mange nye services der er dukket op er online handlen i 2020 steget. Ikke så overraskende. Mange butikker har været helt lukket, vi har søgt mere underholding i hjemmet, vi har bestilt mere takeaway og en del forbrugere har nok været lidt tilbageholdende med at gå i overfyldte supermarkeder.

Der er ingen tvivl om, at Corona-krisen har gjort, at mange flere har kastet sig ud i, at handle online. Den udvikling var nok kommet alligevel, men Corona-krisen har sat ekstra skub i den.

Spørgsmålet er så hvor glade folk er blevet for at handle på nettet – og hvor meget de savner at gå i fysiske butikker.

Fysisk handel er op ad bakke

Der er for mig at se ingen tvivl om, at det er en hård kamp op ad bakke at vækste den fysiske handel. Masser af mindre byer har oplevet handelsgaderne langsom dø ud alt imens dygtige online købmænd har løbet med kunderne.

Nogle af de fysiske butikker har været dygtige til at supplere med gode webshops. Men langt fra dem alle.

Min oplevelse er, at mange her under Corona-krisen er blevet rigtig glade for at handle online. Det er langt fra os alle, der nyder at kæmpe sig vej igennem et overfyldt indkøbscenter. Selv dagligvarer har mange af os fået positiv erfaring med. Flere af mine venner køber nu det hele online i f.eks. Nemlig.com. Og click-and-collect tror jeg ikke bare bliver en krise-løsning – når man ved hvad man skal have er det sgu hurtigere. Dem som har fået etableret gode løsninger til det vinder.

Naturligvis er der nogle forbrugere som vil nyde igen at kunne komme ud i de fysiske butikker. Men langt fra alle.

Jeg tror at den her krise på mange måder har ændret manges indkøbsvaner på en mere permanent måde. Hvis man først er blevet glad for at få alle sine dagligvarer leveret, så tror jeg ikke lige man går tilbage til dagligt at skulle i supermarkedet.

Kampen vindes på nettet

Alting kommer naturligvis aldrig til at handlet på Nettet. Det kan godt være jeg vil foretrække at kunne booke tid hos frisøren online – og vælge en hvor det er let, men selve klipningen regner jeg ikke med min iPhone kan klare (de første mange år). Der er også masser af håndværk og servicefag, som af naturlige årsager skal håndteres fysisk.

Men udover de mange forbrugere der har skiftet indkøbsmønstre allerede nu – og bruger flere af deres penge online, så tror jeg i de kommende år, at endnu flere vil vælge at handle hos de virksomheder, der formår at bruge nettet til at give bedre service.

Jeg vil derfor opfordre alle – både store og små virksomheder til, at se på hvordan de kan styrke deres online services. Måske kan nogle varer med fordel sælges på Nettet. Måske kan der suppleres med online services. I alle fald tror jeg at det enten bliver de rene internetbutikker, eller dem der formår at kombinere tingene, der vinder.

Og det er ikke kun Corona-krisens skyld.