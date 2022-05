7 stemmer - gennemsnit 4,4

At skrive gode tekster kan være en kostbar affære. I hvert fald hvis du vil have en ordentlig kvalitet – tekster der engagerer og sælger. Og skal du lancere et nyt sprog, eller ønsker at skifte “tone of voice” stiger omkostningerne yderligere. Men med de nyeste NLG-teknologier kan du i høj grad automatisere dine tekster og spare både tid og penge.

I dette indlæg vil jeg se lidt nærmere på udviklingen indenfor automatisering af tekster, hvad man kan i dag og ikke mindst hvem der kan have glæde af det.

Automatisering af tekster er ikke nyt, men …

Jeg har arbejdet med automatisering af tekster i over 20 år. I starten var det med simple search & replace funktioner, senere brugte vi lidt mere avancerede “text-spinners” og matematiske funktioner som Markow Chains.

Problemet med alle disse metoder er dog, at resultaterne mildt sagt fører til nogle værre lortetekster. De er ikke værd at læse for almindelige kunder og de sælger ikke. Det er så godt som umuligt, at producere tekster med disse metoder, som bare tilnærmelsesvis kan hamle op med det, som en bare nogenlunde tekstforfatter kan skrive. Det ender hurtigt som sort snak.

Vi brugte derfor primært denne type software til tekster, det slet ikke var meningen rigtige forbrugere skulle se – skjulte tekster, tekster på cloakede sider osv. Til tekster der skal sælge – f.eks. produkt- og kategoritekster, kan jeg bestemt ikke anbefale det.

Men for nogle år siden opstod der så en ny teknologi – eller rettere sagt, en kombination af teknologier, under navnet NLG – Natural Language Generation. Og så blev det pludselig meget bedre. Så lad os se lidt nærmere på det.

Hvad er NLG – Natural Language Generation?

NLG er som sagt en kombination af teknologier, der alle er baseret på struktureret data. Det er derfor en teknologi der egner sig rigtig godt til f.eks. produkt- og kategori-tekster, men bruges også til f.eks. finansnyheder, vejrudsigter og ejendomsmæglerannoncer.

Med NLG arbejdes der normalt med to niveauer automatisering:

Datafortolkning (også kaldet “branches)

Variationer

På det første niveau fortolkes data. Så i stedet for blot at udskrive den rå data i en kedelig tabel oversættes den til meningsfulde, læsbare sætninger.

Hvis du f.eks. sælger fladskærme kunne en fortolkning af de forskellige størrelser laves således:

Under 30 tommer: Meget små skærme

30-50 tommer: Medium skærme til de fleste hjem

Over 50 tommer: Kæmpe store skærme til den seriøse TV-nørd

Det er nok ikke lige det mest fantastiske eksempel, men du forstår sikker ideen.

Dette kan så kombineres med anden data, som f.eks. tidligere pris – at noget nu er sat ned i pris, popularitet – hvad de fleste kunder køber og meget andet. Alt sammen fortolket i læsbare sætninger, i stedet for bare dødsyge tabeller.

I det næste niveau kan der så laves variationer, og variationer på variationer, i så mange niveauer du måtte ønske – og som det valgte understøtter.

Så i stedet for altid at skrive “Kæmpe store skærme til den seriøse TV-nørd” kunne man også skrive “Store skærme til den krævende familie”, “Enorme skærme til dem der bare ikke kan få det stort nok” eller noget helt andet.

Variationer kan også laves på enkelt-ord-niveau, så f.eks. “TV-nørd” udskrives med variationer som “TV-entusiast”, “TV-geek” eller “TV-freak”. og Skærme udskrives som “TV” eller Fladskærme. Og variationerne kan så yderligere varieres.

Det kan, som du kan se, hurtigt blive ret komplekst. Men det er også det som gør, at du med en god NLG -template kan lave meget levende og helt unikke tekster på tværs af selv rigtig mange produkter.

Hvorfor er automatisering af tekster med NLG så fedt?

Der er flere grunde til, at NLG kan være en virkelig god løsning for mange (hvem, vil jeg kigge lidt nærmere på i næste afsnit). Her er nogle af de vigtigste …

Billigere tekster

Selv hvis du har meget hurtige og dygtige skribenter tager det let 20-30 minutter at skrive en god tekst. En kort produkt-tekst måske lidt mindre, og en lidt længere kategori-tekst lidt mere. Så selv med en beskeden timeløn ender en tekst alligevel hurtigt med at koste min. 1-200 kr. Bruger du dygtige freelancere er det ofte lidt mere. Med NLG kan du lave virkelig gode tekster for helt ned til 1 kr. pr. stk. Det er mindst hundrede gange så billigt!

. Unikke tekster

Mange webshops lider under, at de produkttekster de bruger leveres af deres grossist. Det betyder, at det er de samme tekster som en masse andre webshops også bruger. Det opfatter Google som Duplicate Content og der er der for stor risiko for at ikke alle produkterne faktisk indekseres – eller dukker op i søgeresultaterne. Derudover giver disse standard-tekster fra grossisten ikke din webshop den særlige sprogtone som kan få dig til at stikke lidt (og positivt) ud. Men NLG kan alt det løses.

. Mere ensartet “tone of voice”

Det kan være svært at bevare den samme sprogtone på tværs af alle sider på et site. Særligt hvis du har flere skribenter, eller det skifter over tid. Og netop sprogtonen er virkelig vigtig. Det er sproget der i høj grad sætter stemningen i din webshop. Er den højtidelig, formel, afslappet eller humoristisk? Gode tekster kan skille dig ud fra mængden, gøre oplevelsen mere personlig og i sidste ende sælge meget mere.

. Hurtige globale ændringer

´Med NLG er det meget let at ændre teksterne på hele dit site. Du skal bare justere din NLG-template(s) og så opdatere. Det kan gøres på få minutter – selv på tværs af tusindvis af produkter. Det kan være fordi du vil justere sprogtonen, eller fordi du vil flette højtids-tekster (f.eks. Black Friday eller jul) ind i dem alle i en kortere periode.

. Hurtigere lancering af nye sprog

Hvis du nogensinde har prøvet at lancere en webshop med mange produkter i et nyt land – med et nyt sprog, ved du hvor absurd en stor opgave det er, at få oversat det hele. Med NLG kan du i princippet få alle teksterne til et nyt land klar på få timer – selv med tusindvis af produkter. Du skal bare oversætte din(e) NLG-template(s) g så opdatere det nye sprog-site. Det er sgu ret vildt!

. Ekstremt mange (og meget ens) produkter

Har du et produktkatalog med ekstremt mange og måske meget ens produkter – som f.eks. et reservedelskatalog, så er det i praksis både for dyrt og umuligt at skrive unikke og meningsfulde tekster på det hele. Men uden unikke tekster på alle produkterne filtreres de ofte fra i Google på grund af Duplicate Content. Med NLG kan også den type produkter få unikke og gode tekster.

. Time to market

Hvis du løbende lancerer mange nye produkter, så kan du med NLG hurtigere få dem klar – i stedet for at skulle vente mange dage eller uger på, at indholdet bliver skrevet.

. Personificering

Det er ikke kun i forhold til statiske tekster – som produkter og kategorier, NLG kan bruges. Det kan også bruges dynamisk – både på et website, men også i f.eks. e-mails. Det bruges af nogle virksomheder til f.eks. personificering af e-mails.

Hvem kan have gavn af NLG?

Lad mig starte med at understrege, at det langt fra er alle websites eller webshops der kan have glæde af NLG.

Der er nogle opstarts- og driftsomkostninger forbundet med NLG, som kun hænger sammen, hvis man har en vis volumen. En lille webshop med 20 produkter skal ikke bruge NLG. Med så få tekster er det både hurtigere og billigere at skrive dem manuelt.

Derudover er det vigtigt, at man har ordentlig struktureret data at bygge på. Jo mere, og jo mere detaljeret det er, jo bedre NLG-templates kan man lave – og jo bedre bliver teksterne.

Og netop dette er en udfordring for mange. Men det er en udfordring der kan løses. Tilbage til det om lidt.

En anden udfordring er, at få lavet den eller de NLG-templates der skal bruges. Det kræver mennesker der både forstår dine produkter, har en god sprog- og skriveerfaring og som kan finde ud af at rode med template koder (der minder lidt om f.eks. formularer i et regneark).

Men lad mig komme med et par gode eksempler på sites der kan have rigtig meget glæde af NLG og hvordan de arbejder på at løse udfordringerne.

NLG er ikke kun til de “synlige” tekster

Selvom der med NLG primært er fokus på, at få skrevet nogle gode tekster – f.eks. til alle dine produkter, skal du ikke glemme de “skjulte” tekster: TITLE, META-descriptions og ALT-tekster.

Specielt TITLEs og META-descriptions bør også indgå i din NLG-strategi. De skal nemlig også være unikke (for at sikre den bedste SEO) og samtidig sælge. Det er altid en svær ballance. Men NLG er det meget lettere at styre.

En fashion shop med mange nye produkter

Jeg har arbejder med en større dansk fashion shop et stykke tid. De ligger ca. 600 nye produkter på hver måned X 2 sprog. Det er forbandet mange tekster der skal skrives, og det bliver de derfor også kun i meget ringe grad. Resultatet er korte, lidt overfladiske produkttekster af svingende kvalitet.

Med NLG kan vi få skrevet meget bedre tekster, med en mere konsistent sprogtone, en smule længere (så det virker bedre i Google) og få de nye produkter klar til lancering meget hurtigere.

Udfordringen for denne fashion shop er primært de samme, som for mange andre:

Der har på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad struktureret data. Produktdetaljer skrives bare ind som ustruktureret fritekst

De har ikke selv de nødvendige ekspertiser til udarbejdelse af de nødvendige NLG-templates

Begge dele kan dog løses.

Det første skridt er, at ændre deres arbejdsgang, så de i stedet for – med svindende kvalitet, kæmper med at skrive produkttekster på de mange produkter der løbende skal på shoppen, går over til at “tagge” alle produkter med den rette strukturerede data.

Så det første vi skal igang med her er, at lave en struktur for den data der skal gemmes på produkterne. Da det er en fashion shop – alle produkterne er tøj, er det heldigvis forholdsvis let. Og den samme struktur kan bruges på så godt som alle produkter.

Udover de eksisterende standard datafelter der allerede eksisterer – som pris, kategori, brand og emne-tags vil vi så tilføje datafelter som:

Materiale

Farve

Mønster

Min størrelse

Max størrelse

Stil

Målgruppe

Sæson

Denne kunde bruger Shopify og her er det let at tilføje ekstra meta-data som dette, via såkaldte “metafields”. Andre CMS kan muligvis kræve lidt tilpasninger for at det kan lade sig gøre.

Næste udfordring er udarbejdelse af NLG-templates.

Der findes desværre ikke så mange i Danmark der endnu har erfaring med dette arbejde. Men hvis du spørger din NLG-leverandør vil de ofte kunne hjælpe med det. De er jo også interesseret i, at du kan bruge deres system.

Det er også meget muligt at dine tekstforfattere vil tage udfordringen op og lære at lave NLG-templates. Det vil jeg bestemt opfordre alle dygtige tekstforfattere til. For jeg tror godt der kan blive meget – og spændende, arbejde i dette nye område i årene frem.

I det konkrete tilfælde vælger vi nok at efteruddanne en af vores faste tekstforfattere. Det vil gøre det mere fleksibelt på sigt, at tilpasse og udvikle deres templates selv.

230.000 reservedele

Et andet godt eksempel er et større byggemarked, som jeg har arbejdet med. De stod overfor at skulle lancere deres reservedelskatalog med over 230.000 dimser.

Fra tidligere, tilsvarende SEO-opgaver ved jeg, at der er meget stor risiko for, at mange af sådanne sider ikke bliver indekseret i Google, hvis de lanceres uden tekster – og bare de helt faktuelle data i en tabel.

Men at sætte en – eller flere tekstforfattere igang med at skrive så mange tekster er en håbløst stor opgave. Og selv hvis de valgte det, så ville det også skrive-teknisk blive svært.

Jeg tror de fleste tekstforfattere ville gå fuldkommen død på, at skulle skrive f.eks. flere hundrede unikke tekster til forskellige varianter af vandhaner.

NLG var derfor en oplagt mulighed.

Desværre blev projektet udskudt lidt, da de NLG-løsninger der var på markedet på det tidspunkt var for dyre og komplicerede at bruge. Men nu er der kommet bedre muligheder …

Hvilke NLG-løsninger findes der?

To af de største, ældste og mest veletablerede leverandører på NLG-markedet er WordSmith fra USA og AX Semantics fra Tyskland.

Problemet er, at de er både alt for dyre og besværlige at bruge for de fleste danske virksomheder. De kunder jeg har fået tilbud på løb op i over 1 million kroner om året, og det er langt mere end de fleste kan forsvare.

Jeg har også selv forsøgt at rode lidt med NLG-editorene fra de to leverandører. Og nu kan det godt være jeg ikke er det kvikkeste får i flokken, men jeg synes godt nok det var svært. Meget svært!

Heldigvis er der nu kommet et par danske NLG-løsninger på markedet, som ser rigtig spændende ud, og til nogle helt andre priser – og væsentligt mere brugervenlige NLG-editorer.

Begge løsninger starter ved kun omkring 1.000 kr. pr. måned for op til 1.000 produkter – uanset hvor ofte du opdaterer dine tekster. Og det er jo langt mere attraktivt – også for mindre danske virksomheder.

1.000 produkttekster for 1.000 kr. – ja, det er kun 1 krone pr. tekst. Og du kan som sagt løbende justere dine NLG-templates og opdatere dine tekster. Så i praksis kan det ende med mange flere unikke tekster – og dermed endnu mindre end 1 krone pr. tekst.

Det som begge løsninger også har forsøgt er, at lave et lidt mere brugervenligt interface til udarbejdelse af NLG-templates. Opbygningen i de to løsninger er ret forskellig. Hvilken du bedst kan lide er nok en smagssag.

En ting jeg personligt godt kan lide ved AutoWords er muligheden for automatisk at oversætte en hel NLG-template. Den skal så rettes lidt til, men det gør det meget hurtigere at lancere nye sprog.

Men overvejer du NLG, så tag et kig på dem begge. De har lidt forskellige muligheder og template-interfacet er ret forskelligt. Hvad der lige passer dig ved du jo bedst.

Integration af NLG med dit CMS

Med alle de nævnte NLG-løsninger kan du importere et sæt af struktureret data og få de færdige tekster ud – klar til at importere i din webshop.

Men det kræver naturligvis en del arbejde, teknisk snilde og er ikke så dynamisk og intuitivt. En mere direkte integration kan derfor være at foretrække.

IC Robots beskriver på deres website, at de har løsninger til integration med både Shopify, Magento 2, Shoporama, DanDomain og WooCommerce. Men jeg har ikke selv haft lejlighed til at afprøve dem, så jeg kan desværre ikke p.t. sige så meget om hvor automatisk og gode de er.

P.t. arbejder jeg mest med Shopify og bemærker, at IC Robots løsning ikke er at finde i Shopify’s App Store. Så ved ikke helt om det er en godkendt løsning.

Autowords er lidt nyere på markedet og oplyser derfor ikke endnu om hvilke integrationer de påtænker at tilbyde. Men jeg ved at de i hvert fald har en Shopify løsning på vej, som det er meningen også skal være på Shopify App Store.

Wordsmith oplyser ikke noget om standard-integrationer. AX Semantics tilbyder integration til en række store platforme. Men som sagt er disse to løsninger nok for kostbare – og komplicerede, for de fleste.

Andre løsninger til (hel eller delvis) automatisering af tekster

Der findes også andre løsninger, som du kan overveje i forbindelse med at få skrevet tekster hurtigere – og måske bedre. Der er dog ingen af dem, der er så skalerbare som NLG og dermed har alle de fordele, som jeg har beskrevet ovenfor. Jeg vil dog alligevel nævne dem, da de kan bruges i nogle situationer.

I modsætning til NLG fungerer disse løsninger ikke ved at oversætte struktureret data. De er mere en skrive-hjælp til en enkeltstående tekster. De tager som regel udgangspunkt i større databaser over sproget og benytter sjovt nok bl.a. Markow Chains, som tidliger nævnt. Dog i en lidt bedre form end det vi brugte for mange år siden.

De tekster, som du kan lave med denne type løsninger er ikke nødvendigvis helt færdige når de kommer ud af systemet. Men det kan ikke desto mindre være en hurtig vej til længere artikler.

Jasper (tidligere Jarvis) er nok den mest kende løsning. Systemet kan hjælpe med hurtigere at forfatte tekster. Det kan i princippet godt være til produkter, men det er ikke her jeg synes løsningen har sin styrke. Det er mere i forbindelse med lidt længere artikler, blogindlæg eller kategoritekster.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er særlig godt på dansk. De tests jeg har lavet resulterede i hvert fald i en kvalitet, som man ikke engang ville godkende hos en gennemsnitlig dansk elev i 4. klasse.

Frase.io er en anden løsning, der minder lidt om Jasper. De har dog lidt mere fokus på SEO, omend jeg måske synes det hurtigt bliver lidt for firkantet. Pas på ikke at få alt for meget fokus på nogle tekniske regler – fokuser hellere på virkelig gode, løsevenlige og engagerende tekster.

Copy.io er endnu en løsning, der i princippet kan lidt af det samme som de to andre.

Copysmith.ai er den sidste løsning, jeg i denne omgang vil nævne. De har lidt mere fokus på agencies og teams end de andre. Så hvis det er et behov kan du jo overveje dem.

Få hjælp til en løsning der virker

Teksterne på dit website – uanset om du har en webshop eller ej, er jo vigtige. Ikke alene fordi det i høj grad er dem der sælger, men også fordi de betyder meget for SEO.

Det er derfor også vigtigt, at du får valgt de rette løsninger og ikke bare kaster dig ud i det første og bedste, uden helt at have gennemtænkt alle konsekvenser, spilder en masse tid på det, ender med noget skidt eller skal lave det hele om (igen).

Har du brug for hjælp til at finde den bedste løsning på dine tekstudfordringer og hvordan du kan ende med tekster der både sælger og virker i Google, så er du meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak på telefon: 22 27 07 10 eller e-mail: mikkel@demib.com.