Teknisk SEO er en samlet betegnelse for alle de tekniske detaljer, der udgør grundlaget for din SEO. Og da det netop er teknisk overlader mange denne del af SEO-arbejdet til IT-afdelingen, eller programmørerne. Stor fejl!

Men hvad er problemet? Burde udviklerne – IT-nørderne, ikke vide alt om netop teknik, og dermed også teknisk SEO?

Det korte svar er, nej.

Dygtige udviklere ved naturligvis hvordan man løser alverdens tekniske opgaver, skriver god kode og optimerer alle aspekter af den. Men de er ikke (nødvendigvis) SEO-eksperter. Du kan ikke forvente, at de til fulde ved hvordan Google virker, hvilke tekniske elementer der har den største betydning for SEO og hvordan Google vurderer dem.

I dette indlæg vil du lære lidt mere om, hvordan du sikrer at den tekniske SEO er så god som mulig på dit website – og hvorfor det er så vigtigt.

Jeg elsker dygtige udviklere

Lad mig starte med at slå fast, at jeg har den dybeste respekt for de mange dygtige udviklere der findes. Jeg har været heldig, at arbejde sammen med mange. Jeg nyder deres faglige kvaliteter og evner til at løse de (ofte svære) udfordringer jeg stiller dem.

Så det her indlæg skal på ingen måde ses som en kritik af udviklere. Tværtimod. Kritikken er rettet mod dem der har en misforstået forventning om, hvad udviklerne ved om SEO og Google.

Hvorfor er teknisk SEO så vigtigt?

Teknisk SEO er grundlaget for alt det andet du kan gøre for at optimere dit website – tekster, linkbuilding, handlingsoptimering osv. Teknisk SEO er fundamentet i dit “hus”.

SEO-tekniske svagheder kan i værste fald helt forhindre, at Google kan indeksere dit website. Så slemt er det dog sjældent. Men jeg oplever meget ofte, at der er svagheder, fejl og mangler, der gør at et website langt fra er så synligt i Google, som det burde være.

Og hvad måske endnu værre er, så bliver din synlighed i Google langt mere ustabil, hvis den tekniske SEO ikke er helt på plads. Lige nu går det måske OK, men pludselig forsvinder store dele af din synlighed uden at du helt forstår hvorfor. Det skyldes meget ofte svagheder i den tekniske SEO.

Men god teknisk SEO handler ikke kun om SEO.

Som med de fleste andre SEO-faktorer, så har teknisk SEO også en stor indflydelse på, hvordan folk opfatter dit website – og dermed hvor meget du sælger.

Så selv hvis Google slet ikke fandtes ville de være fornuftigt at optimere mange af de samme ting, som vi nu gør fordi vi ved det virker i Google.

Forklaringen på det er sådan set meget enkel.

Googles opgave er, at levere gode søgeresultater – at sende folk videre til websites som de er tilfredse med. Ellers falder det tilbage på Google. Er der tekniske svagheder som forringer brugeroplevelsen, så er det derfor helt naturligt, at Google vurderer dit website som mindre godt – og at du dermed bliver mere synlig.

Men der er mere end det.

For udover de tekniske SEO-faktorer som vi direkte kan tilskrive brugeroplevelsen, så er der også en masse nørdede detaljer, som handlere mere om hvor godt Google kan forstå dit website og de forskellige indholdselementer, så de kan præsentere det på den (ikke mindst for dig), mest optimale måde.

Det handler om at udnytte de mange muligheder der findes i dag. Det er ikke som sådan et krav at du gør det, men hvis du gør opnår du større synlighed i Google. men det kræver naturligvis, at du ved hvilke faktorer det er og hvordan de bedst optimeres.

Teknisk SEO er baseret på praktisk erfaring

En af de helt store udfordringer med teknisk SEO – og måske en af hovedårsagerne til at ellers dygtige udviklere ikke har helt styr på det er, at det i høj grad bygger på praktisk erfaring.

Google leverer kun i meget begrænset omfang dokumentation for, hvordan deres søgemaskine virker og hvilke tekniske forhold der kan forbedre din synlighed. Og måske endnu værre, så er en del af de informationer de giver ganske enkelt ikke korrekte.

Det kan måske lyder underligt – for lyver Google?

Nogle gange gør de sikkert, men det er faktisk ikke den vigtigste årsag til problemet. Det som er problemet er, at Google primært har fokus på … well, guess what … Google. Så den “hjælp” de giver webmastere og udviklere handler mest af alt om det der kan hjælpe Google med at drive en bedre søgemaskine.

Og det er jo sådan set fair nok. Det skal man bare lige vide.

På en række punkter er Googles dokumentation OK. De skriver en masse om fokus på brugerne, hastighed på websites, understøttelse af Schema, AMP mv.

Men når det f.eks. kommer til struktur, Duplicate Content JavaScript så er den information de giver i bedste fald mangelfuld – og ofte direkte forkert. I hvert fald hvis vi har SEO-brillerne på.

Som et godt eksempel praler Google ofte af hvor gode de er blevet til at forstå JavaScript. Det er de bestemt også. Men der er stadig så store svagheder ved deres eksekvering af client-side JavaScript at det absolut ikke kan anbefales, at udskrive vigtige elementer – som tekst og links, i det format. For så risikeTeknisk SEO er for vigtigt til at overlade helt til udviklernerer du, at det kun virker nogle gange. Jeg vil anbefale, at du laver løsninger der virker hver gang!d

Google underdriver også konsekvenserne af Duplicate Content. Jeg har ofte hørt dem sige, at man ikke behøver at være så nervøs for det – for de kan sagtens finde ud af at filtre det ud. Jo tak, men de glemmer at fortælle hvilke katastrofale konsekvenser det kan have på din synlighed når de gør det.

Alt det, og meget mere, er blandt årsagerne til at selv dygtige udviklere kun i begrænset omfang formår at implementere teknisk SEO på den mest optimale måde. Det kræver praktisk teknisk SEO-erfaring, som de færreste af dem har – og iøvrigt holder sig opdateret omkring.

Men som sagt – det er helt fair. Ingen kan vide alt. Og i dag er der specialister til mange elementer af det at drive et godt website. SEO er bare et af dem. Kun ved at hjælpe hinanden – trække på de forskellige ekspertiser vi har, får vi perfekte løsninger.

3 kategorier af teknisk SEO

Man kan opdele teknisk SEO i 3 kategorier:

Fejl

Svagheder

Uudnyttede muligheder

Direkte tekniske fejl er naturligvis den mest alvorlige kategori. Alvorlige fejl kan i værste fald betyde, at Google slet ikke kan indeksere dit website eller læse dit indhold.

Jeg har i denne kategori bl.a. ofte oplevet websites, der ved en fejl fik sat NOINDEX ind på sider der faktisk skulle have været indekseret, websites der udskriver vigtige elementer i client-side JavaScript og websites med intern navigation i formater Google ikke kan læse.

Alvorlige tekniske fejl skal naturligvis løses hurtigst muligt.

Svagheder er tekniske områder, som kunne forbedres. Det kunne f.eks. være hastighed. Måske er dit website ikke direkte langsomt, men der er dog mulighed for at gøre det lidt hurtigere. Det er der næsten altid. Og SEO-effekten af at øge hastigheden er dramtisk god.

Men det kunne også være Schema. Måske har du noget Schema-data på dit website i dag. Men udnytter du alle tilgængelige elementer godt nok?

Det er iøvrigt endnu et godt eksempel på et område hvor udviklere ofte kommer til kort. De kan naturligvis sagtens finde ud af at implementere Schema- Men de ved ikke nødvendigvis hvilke elementer der er optimale at bruge – og hvilke der enten kan styrke, eller udelukke hinanden.

F.eks. kræver det en bestemt sidetype, at få vist rating-data – på alle andre sidetyper vises det slet ikke. Men hvis du så har ratings på, så vises FAQPage elementer ikke også. De udelukker hinanden. Dog ikke hvis du er i nogle få udvalgte kategorier – som hoteller og biludlejning.

Det er den slags SEO-tekniske nørderier, som jeg bruger mit liv på. Udviklerne kan så hjælpe mig med rent praktisk at implementere det. Det er jeg nemlig ikke ekspert i.

Uudnyttede muligheder er måske de sværeste for en udvikler at få øje på. Man skal jo vide hvad man kan, for at opdage at det ikke er der.

Her kommer Schema igen ind i billedet som et godt eksempel. For det er jo ikke direkte en fejl, at der mangler (det som jeg ved er vigtig) schema-data. Det er bare en uudnyttet mulighed, som hvis du får det implementeret vil give dig styrket synlighed.

Et andet godt eksempel er AMP. Selvom det efterhånden er nogle år siden formatet kom frem har mange udviklere stadig ikke så meget praktisk erfaring med det. Det skyldes i høj grad at mange kunder ikke stiller krav om det. Men som SEO-nørd ved jeg hvor god effekt det kan have.

SEO-tools er ikke nok

Der findes en masse gode SEO-tools på markedet, der kan være med til at analysere dit website. Også i forhold til teknisk SEO.

Men ingen af disse tools er perfekte. Bruger du kun dem, så vil du sandsynligvis stå tilbage med svagheder, fejl eller mangler, som med fordel kunne forbedres.

Problemet med alle tools er, at de kun undersøger det de kan se og det de ved er vigtigt. De kan ikke finde unikke og ukendte fejl, de kan ikke se det som ikke er der, og de kan sjældent gøre rede for de uudnyttede muligheder der måtte være.

Det kræver en manuel gennemgang af en erfaren fagperson.

Jeg bruger naturligvis også en række tools i mit arbejde. Men jeg forlader mig ikke 100% på dem alene.

Teamwork er vejen frem til god teknisk SEO!

Jeg ved nok om både udvikling og SEO til, at kunne danne bro imellem de to ting. OK, jeg er nok en smule bedre til SEO end til udvikling. I hvert fald i praksis.

Men min blandede erfaring med begge dele og mine mange års tætte samarbejde med udviklere gør, at jeg fungerer godt som bindeled mellem de to dele.

Jeg har som sagt fuld respekt for udviklerne og de mange udfordringer de ofte sidder med. Så mit arbejde går ikke ud på at kritisere dem for de SEO-tekniske mangler og svagheder der måtte være ved deres løsninger, men derimod at hjælpe dem med at gøre det de gør på en måde, der giver endnu større og bedre effekt i Google.

Og netop det har jeg rigtig god erfaring med. Teamwork er vejen frem. Jeg er nørd på mit felt – udviklerne er det på deres. Kun ved at arbejde godt og tæt sammen kan vi skabe det bedste løsninger.

Har du helt styr på din tekniske SEO?

Jeg har igennem de sidste mange års arbejde lavet utallige tekniske SEO-analyser af alverdens websites. Og jeg har faktisk aldrig oplevet et eneste, hvor der ikke var noget at komme efter. Selv store, veludviklede, og på mange måder velfungerende websites, kan næsten altid forbedres – også når det kommer til teknisk SEO.

