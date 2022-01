step-by-step-seo

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Måske har du prøvet at få lavet en fuld SEO-analyse, hvor alle forhold omkring SEO gennemgås på dit website. Jeg har lavet mange af den slags. Men om end de bestemt kan være gode for at skabe et samlet overblik drukner mange i information overflow og ender derfor ofte med intet at få gjort.

I dette indlæg skal vi se lidt nærmere på udfordringerne med traditionelle SEO-analyser og hvordan du kan gribe SEO-arbejdet an på en måde, der for mange er lidt mere overkommelig.

SEO består af rigtig mange faktorer

Som du sikkert allerede ved består SEO af rigtig mange faktorer. Jo flere du kan optimere godt, jo bedre samlet “score” får du og dermed større sandsynlighed for at ranke i toppen af Google på dine keywords.

Jeg plejer at inddele SEO-faktorerne i:

Keywords, konkurrenter og strategi

Teknisk SEO

Indholdsoptimering

Links (både interne og eksterne)

User engement optimering

Effektmåling

Under hver af disse hovedkategorier er der en masse punkter. Men det er ikke alle faktorer der betyder lige meget. Nogle vægter mere end andre.

Der er derfor, i princippet fornuftigt, at undersøge det hele samlet – i en stor SEO-analyse. Kun på den måde kan du lave en samlet prioritering af hvor det bedst kan betale sig at sætte ind.

Måske har du tekniske svagheder – men endnu større udfordringer med indholdet. Måske er der kun små forbedringer at lave her, men til gengæld en meget svag linkprofil. En samlet SEO-analyse der gennemgår alle faktorer og objektiv prioriterer dem kan være et rigtig godt arbejdsredskab.

Men – for der er som sagt et rigtig stort og vigtigt “men”, du kan med en samlet SEO-analyse hurtigt drukne i for mange informationer.

En samlet SEO-analyse kan være udfordrende

De mange SEO-analyser jeg gennem tiden har lavet fylder ofte 100-150 sider. Tætskrevne sider med dokumentation og detaljerede beskrivelse af de forbedringer jeg anbefaler. Det ER en ordentlig mundfuld. Det indrømmer jeg.

Nogle virksomheder har ekspertiser og kapacitet til at håndtere en fuld SEO-analyse. Og for dem kan det være et virkelig godt redskab.

Jeg bruger ofte selv en samlet SEO-analyse i forbindelse med opstarten af en ny kunde. Så ved jeg hvor vi skal sætte ind. Jeg kan med mine mange års erfaring med SEO godt overskue den omfattende analyse. Men jeg kan godt forstå, at mange drukner lidt i en så omfattende omgang.

Resultatet bliver desværre for mange, at de så ender med slet ikke at gøre noget. Og så har SEO-analysen – uanset hvor god den måtte være, ingen værdi. For en analyse vil naturligvis, i sig selv, ikke skabe mere synlighed.

Step-by-step SEO

Som alternativ til en samlet SEO-analyse kan jeg anbefale, at du tager tingene skridt for skridt. I praksis er det alligevel den måde, som også jeg arbejder med optimeringen. Ingen kan ordne alting på en gang.

Udfordringen kan så naturligvis være at prioritere opgaverne. For hvor skal du starte og hvor skal du slutte? Hvilke faktorer betyder mest.

Her kan du naturligvis godt få brug for lidt hjælp. Jeg guider ofte mine kunder igennem denne jungle af muligheder. Men her følger lidt gode tips, som du selv kan bruge …

Step 1: Få styr på strategien

Inden du kaster dig ud i alt det praktiske arbejde med optimeringen af dit website er det vigtigt at du ved hvordan din målgruppe helt præcist søger og hvad Google viser på den slags søgninger.

Er det f.eks. meget lokale resultater, Google Maps, billeder eller video? Er det produktsider, kategorisider, artikler, blogindlæg og FAQs? Ved at optimere den type indhold som Google vurdere søgebrugerne vil have kommer du meget lettere i mål og opnår større synlighed.

Du bør også se lidt nærmere på dine konkurrenter. Hvad gør de godt – måske kan du “stjæle” nogle ideer. Og hvad gør de skidt – måske er der huller og svagheder du kan udnytte.

Man kan sagtens bruge dage- eller ugevis på den slags analyser. Men start med at få styr på det vigtigste. Du kan altid arbejde videre med det senere.

Jeg vil også anbefale, at du får sat noget overvågning op. Som minimum bør du have noget analytics – f.eks. Google Analytics, og registrere dit website på Google Search Console. Det er let og gratis.

Step 2: Teknisk optimering

Som det første praktiske arbejde med SEO anbefaler jeg altid at du får styr på det tekniske. For hvis der er alvorlige fejl eller svagheder her, så vil intet af alt det andet du gør virke.

Men også her gælder det om i første omgang at få styr på det vigtigste. Med teknisk SEO kan det godt være lidt sværere at få styr på, for der ER rigtig meget i dag. Men lav f.eks. en crawling med Screaming Frog, en site Audit med Ahrefs.com eller et af de mange andre værktøjer der findes.

Du finder ikke nødvendigvis alle fejl, mangler og svagheder, men det er en god start. Fix de vigtigste fejl, som der rapporteres med det samme. De mindre alvorlige svagheder og mangler, kan du ordne senere.

Step 3: Optimer dit indhold

Med udgangspunkt i dine keywords- og markedsanalyser kan du nu gå i krig med at optimere dit indhold. Er der mange keywords du vil ranke på, så prioriter arbejdet. Jeg plejer at prioritere ud fra …

De keywords der er fleste søgninger på

Og som samtidig er mest relevante (højest forventede konverteringer)

Og som det er mest realistisk at komme til at ranke på (indenfor en rimelig tid)

Skriv teksterne, optimer dine overskrifter, underrubrikker og META-data, suppler med gode billeder eller video hvis det er det Google (og dine brugere) vil have.

Vær omhyggelig! Kvalitet over kvantitet. Du sælger med gode tekster og Google er generelt blevet bedre til at skille skidt fra kanel.

Brug de formater, som din research har vist Google helst vil vise i søgeresultaterne. For nogle keywords vedkommende er det måske kategorisider. For andre er det produktsider, eller FAQs og artikler med gode svar og guides.

Step 4: Link-optimering

Det er som sagt både interne og eksterne links som er vigtige at få optimeret. De interne er lettest fordi du selv bestemmer hvor de skal være.

Sørge for at der grundlæggende er en enkel og let navigation på dit site. Man skal uden for meget besvær kunne klikke sig frem til alle sider.

Dertil vil jeg så anbefale, at du får tilføjet nogle gode tværgående relaterede links. Det kan f.eks. være fra blogindlæg til relevante produkter, fra FAQ-opslag til relevante blogindlæg osv. Det gavner både brugerne og din SEO.

Men du skal jo også have nogle links fra andre sites. Og det kan godt være lidt mere udfordrende. Du kan naturligvis godt købe dig til nogle links, men hvis du gør, så læs lige dette opslag, med tips til hvordan du vælger de bedste.

Jeg vil dog også meget anbefale, at du forsøger at få nogle naturlige links som ikke er købte. Måske dine lokaler medier vil skrive lidt om dig. Måske kan du være med i arrangementer, der får omtale, sponsere det lokale pigehold i fodbold, eller noget helt andet. Men prøv at komme igang med det.

Step 5: Optimering af user engagement

Som med de andre punkter er der rigtig meget du kan gøre, men en af de ting jeg vil anbefale du starter med, at optimere det vi kalder “bounce rates” – det vil sige dem som kommer ind på dit website men smutter meget hurtigt igen.

I Google Analytics kan du finde forskellige rapporter der viser det.

De fleste websites vil opleve at der er nogle sider som folk bliver hængende på og nogle som kun i meget lille grad formår at fastholde de besøgende. Kig på de to typer. Hvad er det du gør godt på de gode og hvad gør du mon galt på de andre?

Der findes ingen universelt korrekte svar på dette. Det afhænger helt af dit site og marked. Men det er klogt at komme igang med at arbejde med at optimere. For ikke alene har det effekt i Google, du ender jo også med gennemsnitligt at tjene mere på de besøgende der bliver – frem for dem der smutter efter 3 sekunder.

SEO tager tid – giv ikke op

Gode resultater i Google kommer sjældent af sig selv – og aldrig så hurtigt som vi kunne ønske. Det tager tid.

Men du kan øge sandsynligheden for at skabe gode resultater, hvis du vedvarende og stædigt – måned efter måned, gør lidt.

Ovenstående tips kan du bruge som en guide i arbejdet. Bliv ikke lammet af panik over alle de ting du kunne gøre. Tag det step-by-step. Gør du hele tiden lidt, så ender det med at blive godt.