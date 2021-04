1 stemme - gennemsnit 5,0

Størrelse er ikke uden betydning. Det gælder i mange af livets forhold. Men når det kommer til SEO er det dog modsat så meget andet – jo mindre, jo bedre.

Det er ikke nyt at et websites hastighed har en stor indflydelse på synligheden i Google. Men med Googles udrulning af Web Core Vitals, her starten af 2021, er det blevet endnu vigtigere. Og en smule mere kompliceret.

Ved du hvordan hastigheden måles af Google og kender du de nye Web Core Vitals faktorer? Ved du hvad FCP-, LCP-, FID- og CLS-scores er – og hvordan du optimerer dem?

Hvis du er i tvivl, så læs med her, hvor jeg vil forklare lidt nærmere …

Hvorfor er website hastighed så vigtigt?

Det er sådan set meget enkelt. Folk er – for at sige det lige ud, skide utålmodige. Vi hader at vente. Og det gælder ikke bare på nettet.

Forrige år hørte jeg et foredrag af en fra Netflix. De fortalte at fra det øjeblik folk begynder at se en film, og til de har besluttet sig for om de vil se resten af den – eller zapper tilbage og vælge en anden film, går der i snit 7 sekunder!

Det er sgu fucked, for at sige det lige ud. Her har de stakkels filmmagere brugt flere år af deres liv for at skabe en fantastisk film og så giver folk den bare 7 sekunder. Det er vanvittigt. Men det er virkeligheden – og den må vi forholde os til.

På nettet – og særligt i forbindelse med klik fra søgemaskineresultater ved vi (bl.a. fra data Google har frigivet) at folk i gennemsnit giver dit website maks 3 sekunder inden de beslutter sig for om de vil blive – og læse mere – eller klikke tilbage og vælge et andet link.

Så hvis dit website er så langsomt, at man ikke kan se de vigtigste ting indenfor et par sekunder, så har du allerede tabt de fleste brugere inden du overhovedet er kommet igang.

Det er hårde odds. Det indrømmer jeg. Men det er virkeligheden og uanset at vi måske godt kunne tænke os at folk var lidt mere tålmodige, så er de det bare ikke.

På trods af, at vi i dag har hurtigere internetforbindelser end nogensinde før, går tendensen endda mod mindre og mindre tålmodighed. Så der er ikke udsigt til at det her bliver bedre.

Derudover skal du huske på, at selvom vi er mange der nyder godt af 3G, så er der stadig mange – sikkert også blandt dine kunder, som befinder sig i områder der langt fra kan levere 3G-dækning. Og for dem bliver hurtige websites endnu mere attraktive.

Flere undersøgelser har slået fast, at hastighed ikke alene øger brugervenligheden men også direkte påvirker salget.

Mest kendt er nok nogle af de undersøgelser, du kan se resultatet af her til højre.

Amazon oplevede 1% fald i salget for hver 100 ms (0,1 sekund) hastigheden faldt. Wallmart oplevede 2% mere salg for hver sekund de kunne øge hastigheden. Og Google har oplevet 2% flere søgninger med blot 2% højere hastighed.

Så når Google vægter hastighed så højt i deres ranking-algoritmer, som de gør, så er det fordi det er det som folk vil have. Og Googles opgave, som søgemaskine, er at levere de links som gør søgebrugerne mest tilfredse.

Sådan måler Google hastighed

Man kan måle hastighed på mange måder og du kan meget let ende i nogle lange diskussioner med dine udviklere, når du tager fat i hastighedsoptimeringen.

Det er ikke fordi udviklerne er dumme. Absolut ikke. Men de har typisk fokus på den rent tekniske hastighed. Google har – sådan lidt forenklet sagt, meget mere fokus på “den oplevede hastighed”. Det vil sige, hvor hurtigt de besøgende kan se det vigtigste indhold og kan interagere med det.

Det giver – i forhold til både brugervenlighed og salg rigtig god mening. For det er jo ikke så vigtigt hvor lang tid det tager at indlæse elementer langt nede på en side, som folk alligevel først skal se når de får scrollet sig ned til det. Eller hvor lang tid det tager at indlæse elementer, som først skal bruges når de besøgende foretager en bestemt handling.

Det vigtige er først og fremmest hvor hurtigt de besøgende kan få bekræftet at de er havnet det rette sted. Så det første indhold – det som vises uden at der skal scrolles ned eller klikkes på noget (f.eks. “vis mere” knapper eller tabulatorer) er det som er vigtigst.

Udover Googles fokus på hvor hurtigt netop disse elementer kan vises, så vægter de også de tekster som man kan se her højest. Og det giver jo igen god mening, set i lyset af at det er netop det som de fleste bruger til at lave den første bedømmelse – er jeg havnet det rette sted.

Så hvis f.eks. folk søger på “Iphone 7 cover” så vil din side – alt andet lige, ranke bedre, hvis der står noget om netop covers til iPhone 7 i toppen af siden – frem for, hvis det kun findes meget længere nede på siden, blandet sammen med informationer om covers til alle mulige andre mobiltelefoner.

Google Page Experience – og Core Web Vitals

Helt tilbage i maj måned 2020 annoncerede Google at de i starten af 2021 ville rulle en ny “Page Experience Algoritme” ud.

Det er usædvanligt, at Google annoncerer den slags i forvejen, men de forklarede det bl.a. med at de – ikke mindst på grund af Corona-krisen, gerne ville give os website-ejere tid til at tilpasse vores websites.

Men nu er den her så.

Google Page Experience er en samling af faktorer, som Google bruger til at vurdere brugervenligheden og kvaliteten af dit website.

Nogle af elementer kender du garanteret godt – for de har længe været vigtige. Det gælder f.eks. mobilvenlighed, HTTPS, Safe browsing (at dit website er fri for skadelig malware og virus der kan smitte de besøgende), og at dine siders primære indhold ikke må blive overskygget af irriterende annoncer, pop-ups og interstitials.

Men det som stadig er nyt for de fleste er de tre Core Web Vitals faktorer: LCP, FID og CLS. Det er meget vigtigt, at du forstår dem og sørger for at alle siderne på dit website lever op til de ideelle standarder.

Så lad os se lidt nærmere på det …

LCP – Largest Contentful Paint

Gennem tiden har der være anvendt flere forskellige metoder til at måle, hvornår det væsentligste indhold på en side er indlæst så brugerne kan se det.

Fælles for alle de gamle metoder som load, DOMContentLoaded, First Meaningful Paint (FMP) og First Contentful Paint (FCP) er dog, at de ikke helt viser hvornår alt det vigtigste indhold faktisk er synligt.

Google er derfor gået over til at bruge LCP – Largest Contentful Paint.

Denne metode måler hvor hurtigt det største billed- eller tekstobjekt vises i det synlige felt, relativt til når siden begyndte indlæsningen.

En god LCP-værdi bør ligger på under 2,5 sekunder. Hvis nogle af dine sider har en LCP på over 2,5 bør du arbejde på at forbedre det.

Du kan måle LCP på enkelte sider via Google PageSpeed Insight, eller for hele dit website med f.eks. Screaming Frog via Google PageSpeed API.

Hvis du vil vide mere om alle de tekniske detaljer bag LCP kan du læse dokumentationen her.

FID – First Input Delay

Hvor FCP måler hvor hurtigt det vigtigste indhold på dine sider vises måler FID hvor hurtigt brugerne faktisk kan interagere med det. Og det er mindst ligeså vigtigt.

For det er jo ikke nok, at din side vises hurtigt, hvis man ikke kan klikke på links, bruge knapper, eksekvere JavaScript eller formularer.

FID måler den tid det tager fra en bruger interagere med et element på siden, til browseren faktisk er i stand til at reagere på det.

For at sikre en god brugervenlighed skal din FID helst være på under 100 millisekunder. Hvis nogle af dine sider har en FID på over 100 ms bør du arbejde på at forbedre det.

Du kan måle FID på enkelte sider via Google PageSpeed Insight, eller for hele dit website med f.eks. Screaming Frog via Google PageSpeed API.

Hvis du vil vide mere om alle de tekniske detaljer bag LCP kan du læse dokumentationen her.

CLS – Cumulative Layout Shift

CLS er nok den del af de nye Core Web Vitals som de fleste har sværest ved helt at forstå. Den danske oversættelse – Ustabile Elementer, hjælper dog lidt på forståelsen.

For det er netop det som CLS handler om – elementer på en side, der ikke beholder deres plads, men flytter sig enten som siden indlæses, eller efterfølgende når du interagere med den.

Det kan være skide irriterende, når man f.eks. er i gang med at læse en tekst og pludselig forskyder det hele sig. Og endnu værre, så kan det i værste fald betyde, at man få trykket på noget helt andet end man ønskede – f.eks. konfirmation af en bestilling, frem for en annullering. Nogle websites misbruger ligefrem dette.

CLS måler den totale sum af alle individuelle layout skift. Selve beregningen af CLS er lidt kompliceret, men hvis du vil lære mere om hvordan det helt nøjagtigt sker kan du læse Googles dokumentation her.

Din CLS-score skal – for alle sider, helst ligge på under 0,1. Hvis nogle sider er højere end det bør du gøre noget ved det.

Du kan undersøge din CLS-score på enkelte sider via Google PageSpeed Insight, eller for hele dit website med f.eks. Screaming Frog via Google PageSpeed API.

På Google PageSpeed Insight kan du også finde detaljer om hvad det er for elementer der helt præcist er ustabile og således børe rettes.

Det stopper ikke her …

Teknisk SEO – som alt det her er en del af, har igennem de seneste år udviklet sig mere og mere nørdet. Det indrømmer jeg. Og det sidste skud på stammen – Google Page Experience og Core Web Vitals, gør bestemt ikke livet som webmaster og SEO-ansvarlig lettere.

Men om end det nogle gange godt kan virke som om Google bare gør alt det her for at gøre livet mere besværligt for os, så er det faktisk ikke tilfældet.

Googles fokus er bare – først og fremmest – at gøre deres brugere tilfredse. For hvis de ikke er det, så synes de Google er en dårlig søgemaskine og fristes så måske til at bruge en anden. Og alle de her nye faktorer har faktisk til hensigt netop at sikre at flere søgebrugere får en god oplevelse, når de klikker på et link i Google.

Og som webmastere bør vi jo have samme mål – at gøre dem der besøger vores website tilfredse, så de ikke smutter igen, men bliver og handler hos os.

Så i stedet for at være utilfreds med opdateringer som denne – og de udfordringer det kan give dig, så brug dem til faktisk at gøre dit website bedre. For nogle af dine konkurrenter gør det sikkert.

Og som sagt – det stopper ikke her.

Jeg er 100% sikker på, at Google kommer til at udvikle de her kvalitets-faktorer endnu mere over de kommende år. Kvalitet, troværdighed og tillid er nemlig afgørende elementer. De er svære at måle objektivt, men ikke umulige. Og i takt med at det sker, skal du sørge for at leve op til de krav der stilles – hvis du altså vil bevare din synlighed i Google og styrke overfor konkurrenterne.

Og hvordan gør du så det? Hvordan følger du med – og måske endnu bedre, kommer du på forkant med alle de her nye tekniske SEO-faktorer?

Sandheden er, at enten må du selv bruge en masse tid på løbende at følge udviklingen meget nøje – eller søge løbende assistance fra en som mig, der hele tiden holder øje med hvad der sker.

Det er faktisk en af de ting som mine faste kunder nyder godt af.

Udover at hjælpe med optimeringen af deres website – måned for måned, overvåge resultaterne og justere strategierne, så holder jeg også nøje øje med den tekniske udvikling og hjælper dem med at få implementeret de nødvendige ændringer hurtigst muligt.

Hvis du har brug for hjælp med SEO, så er du altid meget velkommen til at kontakte mig – på mikkel@demib.com, telefon: 22 27 07 10 eller via formularen nedenfor.