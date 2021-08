6 stemmer - gennemsnit 1,7

Shopify er i løbet af få år blevet en af de mest udbredte webshop platforme. Måske har du selv overvejet at lave en Shopify webshop – eller har måske ellerede en. I alle tilfælde vil SEO være en af de ting, du skal gøre dig nogle overvejelser omkring.

Er en Shopify webshop god for SEO? Hvor godt kan en Shopify webshop optimeres? Er der begrænsninger – eller skjulte muligheder du skal være opmærksom på?

Alt dette og meget mere vil jeg i denne og kommende indlæg gå i dybden med …

Hvad er Shopify?

Shopify er en af verdens mest udbredte webshop platforme. Der findes på nuværende tidspunkt over 1.7 millioner Shopify webshops fordelt på 175 lande, som tilsammen har omsat for over $200 milliarder!

Alt efter hvordan man måler det ligger Shopify’s markedsandel på omkring 20%, kun overgået af WooCommerce (som er den løsning jeg selv bruger her på mit Waimea Business website).

Ref: BuiltWith, eCommerce Usage Distribution

Shopify er en cloud-baseret hosted webshop platform. Det betyder, at du ikke selv skal rode med installation af software, vedligeholdelse, back-up osv. At løsningen er cloud baseret er bl.a. med til at sikre, at alle – uanset hvor i verden de er, får den samme høje hastighed.

At Shopify er en hosted platform betyder så også, at du ikke har helt samme frihed, som hvis du valgte en software-baseret løsning, som WooCommerce eller Magento.

Det gælder dog for Shopify såvel som de fleste andre hostede platforme, at der er rigtig mange muligheder for tilpasning af både design og funktioner. Men det er, indenfor de rammer som Shopify stiler til rådighed. Mere om det senere.

Du vil finde en del, rundt omkring på nettet, der påstår at Shopify bygger på faste templates, som man næsten intet kan ændre på. Det er helt forkert.

Du kan faktisk ændre utroligt meget – enten via det enkle administrative interface, via de bagvedliggende templates, eller med apps – som du enten kan købe eller selv lave.

Er Shopify et godt valg?

Det er altid svært at give et generelt svar på den type spørgsmål. Det kommer helt an på, hvilke ønsker og krav du har, og hvilke rammer du har at arbejde indenfor.

Det første spørgsmål er, om du helst vil have en hosted platform – som Shopify, DanDomain eller Waimea Business, eller om du hellere vil have en software-løsning.

Hvis ikke du selv, eller nogle i dit eget team, er kompetente tekniske udviklere, så vil jeg meget fraråde en software-løsning. Du får ganske vist lidt mere frihed, men den frihed kan hurtig blive dyr, hvis du skal købe dig til det hele.

Hvis du, som de fleste virksomheder, er mere “købmand” end “webudvikler”, så vil jeg meget anbefale en hosted løsning. Så kan du koncentrere dig mere om indholdet og overlade det meste af udviklingen, vedligeholdelse og sikkerhed til leverandøren. Samtidig giver det som regel lidt bedre sikkerhed for de løbende omkostninger med din webshop.

generelt vil jeg også sige, at de fleste hostede løsninger er lidt lettere at bruge i det daglige. De er lavet til ikke-tekniske brugere.

Så lad os antage at du ønsker en hosted webshop-løsning. Er Shopify så et godt valg?

Ja, det vil jeg bestemt mene at det godt kan være. Det er ikke nødvendigvis den eneste gode mulighed, men helt sikkert en overvejelse værd. Det bygger jeg bl.a. på …

Shopify er meget dedikeret til arbejdet med at lave et godt webshop system. De har målrettet arbejdet på det i mange år. Det giver dig en vis sikkerhed for fremtiden. Med den store udbredelse af Shopify findes der er stort miljø af forskellige typer eksperter, der kan hjælpe dig, hvis du får brug for det – både med design, teknik og markedsføring. Det er som udgangspunkt en søgemaskinevenlig løsning – der dog som alle andre både kan forbedres og forværres (mere om det nedenfor).

I modsætning til en platform som Waimea Business skal du dog selv lave det hele. Shopify skriver ikke tekster, laver design eller SEO for dig. Det er vigtigt, når du skal lave en ny webshop – eller flytte den du har at du medregner alle disse omkostninger. Uanset om du selv skal lave det, eller køber assistance.

Er Shopify SEO-venligt?

Ja, som udgangspunkt er der mange søgemaskine-venlige elementer ved Shopify. Den grundlæggende opbygning, kodning og hastighed er forholdsvis god. Det er let at justere indhold, TITLEs, META-descriptions osv.

Men, som med alle andre CMS – uanset om det er software- eller hostede løsninger, kan du både forværre og forbedre det. Særligt det første er meget let.

Den største og (og potentielt mest skadelige) fristelse med løsninger som Shopify er de mange plugins (som de kalder apps) man kan installere.

Apps kan give mulighed for mange nye lækre funktioner og design. Men prisen er, som regel, at siderne bliver tungere og hastigheden lavere. Og det er ikke godt – hverken for SEO, brugervenlighed eller salg.

Der er – som med alle andre CMS, også stor forskel på kvaliteten af apps. Nogle kan skade mere end andre så det er altid klogt at kigge sig godt for.

Jeg anbefaler at du er meget selektiv. Brug kun apps som for alvor forbedrer din webshop og i sidste ende giver mere salg.

Shopify Online Store 2.0 er endnu hurtigere!

Shopify har lige annonceret Shopify Online Store 2.0. Og det ser rigtig godt ud.

Med den nye version har de fået endnu mere fokus på netop hastighed. Det nye tema Dawn, der bliver den nye standard, påstår de er hele 35% hurtigere!

Det opnår de bl.a. ved at det meste nu kører i json-templates og at meget mere laves med CSS frem for JavaScript. Det ser ret godt ud!

Den forbedrede hastighed slår også igennem for apps – hvis de ellers udnytter de nye scripts-formater. I nogle af de eksempler Shopify demonstrerede på den nylige udvikler-konference, var hastigheden på nogle scripts op til 20 gange hurtigere. Det er imponerende.

Men, som sagt er det ikke nødvendigvis alle apps, der bliver så hurtige. Det kræver at de udviklere der står bag dem opdaterer dem med nye scripts og kode.

Så endnu engang – tænk dig godt om inden du installerer apps! Vælg apps fra leverandører du har tillid til, som har gode ratings og som du forventer vil holde deres apps ordentligt vedlige.

Hvis du selv har mod på at gå i krig med at udvikle apps er det iøvrigt også blevet meget lettere med Shopify Online Store 2.0. Simple apps kan laves på få minutter. Og der er kommet helt nye app extensions til som bl.a. kommer til at gøre det muligt at lave avancerede tilpasninger under og efter check-out. Jeg synes det tegner godt.

Mit eget arbejde med Shopify

Jeg har har naturligvis kendt til Shopify i flere år. Fulgt dem lidt på sidelinjen, men aldrig selv haft fingrene nede i suppen. Jeg har dog længe været imponeret over mange dele af deres platform, sympatiske og fagligt stærke kommunikation og løsninger. De gør det skræmmende godt.

Men nu har jeg så valgt, at kaste mig lidt mere aktivt og praktisk ind i arbejdet med Shopify – og dermed også hvordan man kan optimere webshops på platformen bedst muligt. Og hvorfor så det?

Den konkrete anledning var, at en af mine lidt større kunder ønskede at skifte platform. Efter en længere og meget grundig evaluering faldt valget på Shopify.

Det er ikke mig, der står for selve den tekniske del af flytningen, opsætningen af den nye webshop i Shopify osv. Jeg er alene rådgiver for kunden og skal sikre, at alt i forhold til SEO spiller som det skal. Og det er jo også det jeg ved mest om.

Flere tilsvarende kunder er på vej med flytninger til Shopify.

Der er i princippet ikke forskel på at lave SEO på en Shoppify-løsning – og alle andre løsninger. Google er ligeglad, hvilken platform du bruger og det er de samme faktorer der tæller – både teknisk, redaktionelt og i forhold til user engagement, links osv.

Men i praksis er der naturligvis en masse forskelle på, hvordan det gribes an, hvad man kan og hvilke begrænsninger der er. Ikke mindst i forhold til det tekniske.

Jeg kan godt lide, at have hands-on og praktisk erfaring med de platforme jeg skal hjælpe mine kunder med. Jeg er selv gået igang med at opsætte en ny webshop (til min keramik) og her bruger jeg det eksisterende, standard/minimale tema: Debut. Ligeså snart det er muligt (i august) skifter jeg dog til det helt nye 2.0 tema Dawn.

Uden at gøre så meget andet end at justere lidt på designet, oprette kategorier og produkter har jeg allerede opnået en rigtig fin hastighed (sitet ikke lanceret endnu, så du kan ikke se det).

Mine kategoris-sider scorer 98 på desktop – og kun en lille smule mindre på mobil.

Produktsiderne ligger også pænt, med en score på 97 og igen kun lidt mindre på mobil.

Og GTMetrix gider kategori-siderne (som er noget af det vigtigste i forhold til SEO af en webshop) en samlet score på 100 og gode tal på alle væsentlige Core Web Vitals. Det er rigtig godt.

Shopify Online Store 2.0 giver nye og bedre muligheder

Med lanceringen af Shopify Online Store 2.0 åbnes der op for en hel række nye og meget forbedrede muligheder for både design, indholdsstyring og kodning. Det er langt fra kun hastigheden der forbedres.

Shopify Online Store 2.0 udrulles i løbet af de næste måneder. Noget af det kan man allerede bruge nu. Men f.eks. det nye Dawn tema, som udnytter alle de nye 2.0 features, kommer først i august.

En af de store ændringer i Shopify Online Store 2.0 er, at de går over til en model der i langt højere grad bruger sektioner og blocks, som det også kendes fra WordPress.

Det betyder, at du meget lettere kan lave helt grundlæggende om på opbygningen af dine sider uden at skulle pille i koden (eller bruge penge på en udvikler der skal gøre det for dig). Det bliver også meget lettere at oprette nye templates, så du f.eks. kan have forskellige templates til forskellige produkttyper.

Apps vil også kunne integreres med disse nye blocks, så de funktioner de leverer meget lettere kan integreres i dine designs – igen, uden at skulle kode.

Med Shopify Online Store 2.0 bliver det også meget lettere at anvende meta-data – uden at skulle kode noget. Meta-data kan f.eks. bruges til at knytte struktureret data til dine produkter, som materialer, størrelse, vægt osv., eller særlige brugsvejledninger, billeder osv.

Apps vil også fremover kunne indgå direkte som block-elementer og kan således mere enkelt flyttes rundt og tilføjes i designet af dine sider.

Der er også en del andre opdateringer i version 2.0 herunder flere betalingsmuligheder og forbedret e-mail system. men mere om det en anden dag.

Shopify SEO – styrker og svagheder

En af de største svagheder er som sagt, at du hurtigt kan ende med en utroligt langsomt Shoppify shop, hvis du f.eks. installerer for mange apps. Så tænk dig grundigt om inden du gør det.

Personligt irriterer det mig også lidt, at produkter som udgangspunkt ligger duplikeret i alle kategorier. Selvom der automatisk indsættes CANONICAL-tags er jeg ikke vild med løsningen. Heldigvis kan dette ret let rettes i dine templates. Men så skal du ind og rode lidt med kode.

Det samme gælder paginering, hvor de som udgangspunkt lider af samme problem som mange andre CMS – at første side findes i to versioner – med og uden ?page=1. Men dette kan også rettes i template kodningen.

Så irriterer det mig også en del, at man ikke kan redigere robots.txt-filen. men jeg har hørt rygter om, at der måske åbnes for den mulighed snart. Det håber jeg sker.

Jeg synes også Shopify har nogle svagheder omkring håndteringen af nogle indholdstyper, som f.eks. video, der skal indsættes med embed-kode. Det er langt fra optimalt, og giver heller ikke som standard nogen mulighed for Schema-data. Så skal man have fat i en app (suk!).

Alt efter hvilket tema og eventuelle apps du bruger har jeg generelt konstateret nogle svagheder ved Schema. Det kan der godt rettes op på men det kræver så igen at du ved hvad du laver.

På trods af at der i skrivende stund findes over 6.000 apps i Shopify’s appshop synes jeg at der mangler apps, der til fulde kan hjælpe mig med nogle af de SEO-ting, som jeg gene vil optimere. Men det kan man jo så selv lave.

Jeg igang med at specificere nogle nye apps, som jeg håber på at kunne lancere i løbet af efteråret, som netop vil have fokus på det.

Til gengæld er der også nogle rigtig gode ting med Shopify i forhold til SEO. En af dem, som jeg personligt er vildest med, er de dynamiske kategorier. Så lad os se lidt nærmere på dem …

Dynamiske kategorier i Shopify

Normalt i en webshop skal man manuelt placere sine produkter i en eller flere kategorier. Det kan man også gøre i Shopify. Men udover den metode er der også mulighed for, at oprette dynamiske kategorier. Og det er smart – ikke mindst i forhold til SEO.

For mange webshops er netop kategorier et meget vigtigst strategisk SEO-element. Folk søger ofte på en produkt-kategori, frem for et helt specifikt produkt.

De fleste webshops har en kategoristruktur, der er opbygget ud fra en vis logik og viden om hvad deres målgruppe kalder tingene. Vises disse i toppen af alle sider vil jeg altid anbefale at man begrænser dem til de vigtigste. For mange valg kan forvirre mere end det gavner og give færre salg.

Men som regel søger folk på mange flere måder end de kategorier der lige umiddelbart oprettes. Folk søger f.eks. ikke bare på “kjoler”, men også “billige kjoler”, “blomstrede kjoler”, “sommerkjoler”, “lange kjoler” og meget mere.

I de fleste webshops kan du så oprette disse ekstra kategorier og linke til dem et andet sted fra, end fra top-navigationen. F.eks. en liste med “inspirations-sider”.

Udfordringen er, at hvis du skal vedligeholde 100-vis af sådanne “inspirations-sider” (landingsider for både SEO og andre kampagner) manuelt, bliver det hurtigt en meget stor opgave.

I Shopify kan du løse det med dynamiske kategorier. Her definerer du hvilke produkter din kategori skal matche på. Det kunne f.eks. være, at et eller flere ord indgår i produktets titel, i et produkt-tag, er fra en bestemt leverandør eller nogle af de andre muligheder der er for match.

Når det er gjort, så vil alle nye produkter du ligger på din webshop automatisk blive vist i de kategorier de matcher. Det er sgu smart – og super enkelt at administrere.

Nedenfor kan du se et meget simpelt eksempel fra min nye webshop, hvor jeg har specificeret, at al keramik hvor “Raku” står i enten titlen eller et produkt-tag skal vises i denne kategori.

Shopify Plus – for de største webshop

Shopify er tilgængeligt i flere forskellige versioner. De er alle bygget på den samme platform, men der forskel på de features du får med.

For de fleste vil en Basic-løsning være alt rigeligt. Den koster $29 om måneden. De to andre standard versioner koster $79 og $299 pr. måned.

Men husk – det er kun for selve platformen. Dertil skal du så ligge arbejde i at designe, tilpasse og markedsføre din webshop. Og oveni prisen kommer også omkostninger til betaling og forsendelse.

Driver du en større webshop findes der en endnu større løsning: Shopify Plus. Det er en mere professionel løsning, med mere avancerede udviklingsmuligheder, integrationer og ikke mindst et helt andet server set-up.

Blandt Shopify Plus kunderne finder du nogle af verdens største brands. Løsningen er lavet til at klare selv de tungeste belastninger og udsving, uanset hvor i verden dine kunder kommer fra.

Prisen for Shoppify Plus på $2.000 pr. måned kan godt lyde skræmmende. Men når jeg ser på hvad mine større webshop kunder betaler andre steder – alt i alt, er det faktisk ikke spor dyrt.

Lige nu er jeg som sagt igang med at hjælpe en af mine lidt større webshop kunder med at flytte fra en DanDomain-løsning til Shopify Plus. De kunne ganske enkelt ikke komme videre på DanDomain. Med den nye Shoppify Plus løsning forventer vi at kunne mangedoble forretningen over de næste par år.

Jeg kan naturligvis ikke afsløre kundens omsætningstal her, men lad mig dog sige så meget, at hvis vi bare kan få den til at stige nogle få procent, så har Shopify Plus allerede betalt sig mange gange hjem. Og det er jeg ret sikker på vi kan.

Jeg skal nok vende tilbage, når vi har fået websitet flyttet til Shoppify Plus med lidt data om hvordan det så er gået. Der går dog nogle måneder endnu – det ER en stor opgave at flytte og etablere en stor webshop på en ny platform.

Mere Shopify SEO …

Jeg vil som sagt skrive mere om Shopify SEO – og optimering på platformen generelt i den kommende tid. Det her indlæg var blot en kort introduktion.

Hvis du vil have besked, når der kommer mere – så tilmeld dig mit nyhedsbrev. Har du brug for konkret hjælp med SEO på din Shopify webshop (eksisterende eller ny), så kontakt mig på mikkel@demib.com eller ring: 22 27 07 10.