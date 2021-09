SEO Workshop – en intensiv dag med SEO

4 stemmer - gennemsnit 4,8

Jeg har gennem tiden afholdt et utal af SEO Workshops, mange af dem i lukkede kredse for erhvervsgrupper og virksomheder, men af og til også med en mere åben tilmelding. Og nu tænkte jeg, at det måske var tid igen – vil du med?

En SEO Workshop er en rigtig god og intensiv måde at lære en hel masse om SEO på en enkelt dag. Deltagerne har som regel være rigtig glade for det, udbyttet har været stor og jeg elsker det også. Det er en rigtig god undervisningsform.

Men hvad skal der fokus på, hvordan skal programmet være, hvor skal workshops afholdes og hvad skal det koste? Det vil jeg se lidt nærmere på i dette indlæg (og skriv meget gerne en kommentar nedenfor, hvis du har gode forslag).

SEO Workshop – basis eller avanceret?

Jeg har holdt mange former for SEO Workshops. Nogle om det mere grundlæggende basis SEO, nogle mere avancerede, nogle med fokus på det tekniske og andre på enten strategi, keyword- og markedsresearch og linkbuilding.

Nogle workshops har haft lidt mere karakter af en “site clinic” – altså en dag, hvor vi kigger på deltagernes egne websites sammen og snakker om de ting der med fordel kunne forbedres.

Da det jo er umuligt at nå “alt om SEO” på en enkelt workshop dag – ja selv hvis man snuppede 10 i træk, er det min erfaring at det er bedst at have et fokusområde.

Men hvad ville du helst have fokus på, hvis du skulle med? (smid en kommentar nedenfor)

Workshop program

Jeg har god erfaring med at lave workshops der løber fra ca. 9-16. Så kan folk også nå frem selvom de skal køre lidt og selv med en frokostpause er de fleste godt fyldt op efter 7 intensive timer.

Uanset emnet plejer jeg at opdele dagen i 4 moduler, med en kaffe-ryge-pause imellem 1 og 2 og 3 og 4, og frokostpause mellem 2 og 3. Pauserne spildes ikke, men bruges som regel til lidt mere løs snak og dagens emner.

Hvor skal SEO workshop afholdes?

Jeg overvejer tre muligheder – og det kan jo også være vi ender med at bruge flere af dem, hvis der er opbakning til det …

Hjemme hos mig

Det gjorde jeg en del, da jeg boede ude på landet – i Ugerløse. Nu bør jeg i Lyngby. Selvom her er en anelse mindre plads, kan vi sagtens sidde 7-8 stykker rundt om mit store bord. Så skal jeg bare lige have fundet ud af noget med en storskærm men det kan vel også løses. Det er hyggeligt at gøre det hjemme – knap så stift som et kursuslokale.

Et kursuslokale

Der findes mange velegnede kursuslokaler, som man kan leje. Omend det måske er lidt mindre uformelt, end at holde det herhjemme hos mig, så kan det skam også være fint. Typisk er faciliteterne i hvert fald rigtig gode og det er jo også en fordel.

Hos en virksomhed

Den sidste mulighed er, at du – eller andre, kunne tænke sig at ligge lokaler til en SEO workshop. Det er måske mest oplagt, hvis du selv har et netværk der vil deltage, men hvis det er OK for dig, så kan andre udefra jo også komme med. Hvis du har egnede lokaler, så er det værd at overveje.

Hvad synes du? Hvor ville du helst tage på SEO Workshop? Måske har du nogle helt andre – og endnu bedre forslag. Skriv gerne en kommentar om det nedenfor.

Prisen for en SEO Workshop

Jeg bruger altid en del tid på forberedelsen. Det er vigtigt at dagen bliver fagligt stærk. Og alt efter hvem der deltager, og emnet for dagen, kan det også være en fordel at der også er afsat lidt tid til at svare på opfølgende spørgsmål.

Som udgangspunkt vil jeg sigte efter maksimalt 8 deltagere ad gangen. Når der ikke er flere får alle tid til at komme ordenligt til orde og skal der ses på nogle af deltagernes websites kan flere få mere tid.

Alt efter hvor vi ender med at afholde workshops håber jeg at kunne holde prisen på ca. 2.900 kr. (+moms) pr. deltager. Så burde fleste kunne være med. Skal nogle workshops afholdes i betalte lokaler kan der ryge lidt ekstra på prisen.

Alle deltagere får (naturligvis) en kopi af min nyeste SEO-bog. Har du den allerede kender du sikkert en anden der kan blive glad for den.

Vil du med på en SEO Workshop?

Smid en kommentar nedenfor, hvis du har gode forslag til emner eller steder – eller andre gode ideer. Du er også meget velkommen til at skrive en e-mail til mig på: mikkel@demib.com, med forslag eller hvis du kunne tænke dig at deltage.