Som du sikkert allerede ved er det vigtigt, at alle URL’er der ændres hvis du flytter website korrekt redirectes. Men en ting er at gøre det – noget andet er at teste, om det nu også er også sat korrekt.

I dette indlæg vil jeg vise dig, hvordan du meget enkelt kan tjekke at alle dine redirects er opsat korrekt, og fikse dem der evt. ikke er.

Forbered din flytning!

Inden du flytter dit website – til en ny platform eller domæne, er det vigtigt at du forbereder dig grundigt.

En af de (mange) ting du skal have på plads er redirects. Hvis domænet ændres, eller URL’erne på dine sider ændrer sig skal de redirectes. Det er både for at sikre at søgemaskiner og brugere ikke går forgæves.

Det første du skal gøre – inden du flytter websitet er, at lave en liste med de gamle URL’er. Jeg samler det som regel i et regneark. I den næste kolonne skal du så angive hvilken URL siden bliver flyttet til på det nye site.

Her er et eksempel fra et mindre site, jeg lige har flyttet for en kunde:

Implementering af redirects

Den færdige redirect liste (se ovenfor) skal implementeres på det domæne der redirectes FRA. Hvordan du helt nøjagtigt gør det afhænger helt af den platform du anvender. Er du i tvivl, så snak med dine udviklere. De bør kunne ordne det meget let, når først du har lavet listen.

Det vigtige er:

At der anvendes 301 permanent redirects At implementeringen er på plads INDEN du flytter dit website

Test dine redirects

Når du har flyttet dit website bør du teste at alle redirects fungerer som de skal. Det bør du gøre MED DET SAMME! Du skal ikke vente til næste dag, næste uge – eller endda en time senere. Gør det med det samme.

Den letteste måde at teste dine redirects på er med programmet Screaming Frog.

Her skal du skifte fra en almindelige crawler indstilling til “List Mode.

Herefter skal du så vælge hvordan du vil indsætte de URL’er der skal testes (dem fra den første kolonne i dit regneark). Jeg vælger som regel “Enter manuelly”.

I det vindue der så åbner sig kopierer du alle dine (fra) URL’er ind.

Herefter klikker du “Next” og så går testen igang.

Når testen er færdig får du et resultat som nedenstående. I mit tilfælde var alle redirects heldigvis opsat korrekt. Du kan se at de alle svarer med et 301 redirect.

Hvis du vil se, om der redirectes til de rigtige URL’er kan du vælge dem en ad gangen – eller eksportere hele listen. Vælger du en, vil du i panelet nedenfor se hvilkenURL den valgte side redirecter til.

Thats it!

Det vil sige, hvis alt er som det skal være. Hvis der er fejl – sider der ikke redirecter, giver en 404 fejl, eller bruger en anden end 301 redirect, så skal du rette det MED DET SAMME!

For hvis der er fejl i dette kan det meget hurtigt blive opfanget af Google og der kan i hverste fald gå flere måneder før de retter det. Så sørg for at alt er perfekt i direkte forlængelse af din flytning, så går det hele meget bedre.