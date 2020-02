Ingen har stemt endnu, vær den første.

Jeg har skrevet og talt meget om Teknisk SEO. Og det er da også rigtig vigtigt. Men et andet – og mindst ligeså vigtigt aspekt af SEO er teksterne! Så det skal vi se lidt nærmere på i dette indlæg.

Gode tekster – tekster der sælger er en videnskab. Bogstaveligt talt. Der er skrevet mange tykke, og gode, bøger om det. Men i forhold til SEO er der så et par ekstra aspekter, som det er meget vigtigt du også får styr på – forholdet mellem tekster, design og teknik.

Så ja, vi kommer ikke helt uden om det tekniske i dette indlæg – men det er denne gang med fokus på, hvordan vigtige tekniske detaljer kan styrke dine teksters effekt i Google.

Der burde være en lov imod SEO-tekster!

Jeg hader af et godt hjerte “SEO-tekster”. I hvert fald i den miserable form, som de alt for ofte har.

Helt tilbage i 2013 skrev jeg et opråb mod SEO-tekster – som jeg dengang som nu, i princippet godt mener man kunne forbyde ved lov. For det det meste af det der sælges som “SEO-tekster” er i sandhed noget forbandet lort.

Glem alt om gammeldags SEO-tekster. Gode tekster er tekster som fanger dine læseres opmærksomhed, engagerer dem og får dem flyttet – fra spirrende interesse til salg.

Når det så er sagt, så er der bestemt detaljer i forhold til hvordan folk søger, som du bør have med i dine overvejelser når du skriver tekster til dit website – og som vi skal se nærmere på i dag, ikke mindst de tekniske detaljer i forbindelse med implementeringen, som kan gøre, at de virker mere effektivt.

Bare lov mig, at du aldrig glemmer læserne! Tekster der ranker, men som ikke sælger har ingen værdi!

Brug Keyword Reseach til bedre at forstå din målgruppe

På trods af at Google i de senere år er blevet meget bedre til at forstå meningen med en søgning og matche det med relevante dokumenter, så er der fortsat behov for at forstå, hvordan din målgruppe helt præcist søger, for at finde det, du tilbyder.

Det handler ikke alene om at finde de keywords, du ønsker at få dit website til at ranke på. Målet med dine keyword-analyser er i ligeså høj grad at forstå det sprog, din målgruppe bruger, de ord de putter på det du tilbyder, så du bedre kan skrive dine tekster på en måde, der møder dem, der hvor de er og fanger deres opmærksomhed.

Husk på det jeg skrev i indledningen til bogen: Markedsføring i søgemaskiner er pull markedsføring.

Du kan ikke pushe beskeder ud til din målgruppe via søgemaskinerne. Du kan alene svare dem på det, de efterspørger. Og hvis du svarer dem i et sprog, som ikke imødekommer den måde, de spørger på, så taber du dem på gulvet.

I forlængelse af dine keyword-analyser er det også vigtigt at få undersøgt, hvilke andre websites du faktisk konkurrerer med, hvor stærke de er på dine udvalgte keywords, og hvilke strategier de anvender.

Nogle keywords er måske så svære at komme til at ranke på, at du skal vente lidt med at satse på dem. Eller i hvert fald implementere en lidt mere langsigtet strategi i forhold til dem. Andre keywords er der måske mindre konkurrence på.

Det er vigtigt, at du er realistisk og sætter ind der, hvor du faktisk kan skabe synlige resultater med de budgetter og resourcer, du nu engang har til rådighed. Der er som tidligere nævnt ingen værdi i at ende på side tre i Google. Du skal fokusere på de keywords, hvor der er rimelig sandsynlighed for, at du kan komme til tops i Google.

Man kan bruge uendelig meget tid på at fordybe sig i keyword- og konkurrentanalyser. Det er bestemt også spændende, men analyser tjener du i sig selv ingen penge på. Det er det efterfølgende optimeringsarbejde, der skaber resultatet. Så pas på med ikke at bruge alt for lang tid på det her, uanset hvor interessant det end måtte være.

Sådan laver du dine keywordanalyser

De fleste bruger Google Keyword Planner, men personligt kan jeg faktisk bedre lide Ahrefs.com.

Med hvad er det så, der gør, at jeg er så meget gladere for Ahrefs.com, frem for Google Keyword Planner?

Det er faktisk mange ting, men lad mig fremhæve nogle af de vigtigste: Ahrefs.com har et generelt bedre interface. Dette er naturligvis en meget subjektiv vurdering, men jeg kan ganske enkelt bedre lide Ahrefs interface. Jeg oplever det som meget hurtigere at arbejde med, og layoutet oplever jeg som mere overskueligt.

Dertil kommer, at Google jo stiller deres Keyword Planner til rådighed med det primære formål at hjælpe deres Google Ads annoncører, og derfor har værktøjet meget fokus på at lave keyword-research til annoncekampagner. Derfor er det ikke altid perfekt til SEO.

Det er sådan set fair nok, men det gør bare, at jeg synes, det hele bliver lidt forplumret, hvis du udelukkende er i gang med at lave keyword-research til din organiske optimering.

I Ahrefs.com kan du vælge mellem mange flere kilder – bl.a. Google, YouTube, Amazon, Bing, Yahoo, Yandex og Baidu.

Normalt bruger jeg Google som kilde, men hvis du skal optimere til det Russiske marked, er det fedt at kunne trække på Yandex, der har en markedsandel på knap 50% i Rusland. Og skal du researche til det Kinesiske marked, er Baidu klart den største søgemaskine med en markedsandel på over 75%. Og skal du optimerer tekster på din YouTube kanal er det godt at bruge den data.

Google sammenlægger ofte forskellige variationer af et keyword. Hvis du f.eks. søger på vandhaner og vandhane i Google Keyword Planner, viser de kun søgevolumen for den mest søgte form: Vandhane. I Ahrefs.com viser de begge varianter.

Ahrefs giver mulighed for en række virkelig brugbare segmenteringer af de keywords, du finder. Som udgangspunkt, når du laver en søgning, viser Ahrefs kun data på lige de keywords, du indtaster, men via navigationen i højre side kan du vælge mellem en række segmenteringer.

All keyword ideas viser alle relaterede keywords i meget bred forstand. En søgning på f.eks. ”vandhane” viser også keywords som ”blandingsbatteri”, ”armatur”, ”vvs fittings” og brand-navne som ”Hans Grohe” og ”Damixa”. Så denne segmentering er meget brugbar i starten af din keyword-research.

Phrase match viser kun resultater, hvor hele den keywordfrase du søger på, er med. I ovenstående eksempel brugte jeg enkeltord, så der vil frasematch ikke gøre nogen forskel, men hvis vi f.eks. søger på ”billig vandhane”, får vi 440 keywords med ”all keyword ideas” og kun 4 med phrase match.

Having the same terms minder lidt om phrase match, men her medtages keywords, uanset hvor de ord, der er med i din frase, indgår. Så hvis vi igen søger på ”billig vandhane” får du her også keywords som ”vandhane billig”, ”billig messing vandhane” og ”billig vvs vandhane”.

Also rank for er en virkelig fed feature, for her vises keywords, som de websites, der ranker på det keyword, du har indtastet, også ranker på i Google top 100. Det kan give rigtig god inspiration til keywords, dine konkurrenter har optimeret, men som du måske har glemt.

Search suggestions trækker på Googles søgeforeslag i søgefeltet, som nogle af de andre keyword værktøjer jeg gennemgik lidt tidligere, også gør. Men i modsæt til dem, viser Ahrefs.com samtidig, hvor mange der søger på dem.

Newly discovered indeholder ord som for nyligt er blevet tilføjet til Ahrefs database. Så det er ikke altid, der overhovedet findes nogle forslag her. Men befinder du dig i et marked, hvor udviklingen går hurtigt – f.eks. indenfor IT, mode, antivirus, mobil eller sundhed, kan det være en god ide at tjekke denne segmentering jævnligt.

Questions er måske den segmentering jeg personligt er mest vild med. For her kan du få vist alle de søgninger, der er udformet som et spørgsmål. Typisk skal du med denne segmentering søge lidt bredere. F.eks. giver det ingen resultater, hvis du søger på ”billig vandhane”, men søger du på ”vandhane” kommer der hele 43 resultater. Her er lidt af dem:

Du skal ikke lade dig skræmme af, at mange af de keyword-forslag, der kommer her, viser ”0-10” søgninger. Sådan er det tit med danske keywords. Naturligvis er det et udtryk for, at der ikke er så mange søgninger på hver af dem, men ofte underdrives der en smule med den her type data. Der er ofte lidt flere i virkeligheden.

Segmenteringen med spørgsmål er en fantastisk kilde og inspiration til gode FAQ’er eller blogindlæg, som er relevante for din målgruppe.

Udover segmenteringen kan du med Ahrefs.com også filtrere keywordforslag på basis af bl.a. antallet af søgninger (volume), antal ord i søgningen (word count) og søgeresultat features (SERP features).

Særligt den sidste synes jeg virkelig er fed! Jeg bruger det tit til at identificere bl.a. søgninger, hvor Google har inkluderet Featured Snippets.

Jeg kan så forsøge at optimere mit website, så det er netop mit (eller mine kunders) der bliver vist i svarboksen (Featured Snippet) i Google.

Det kan bl.a. gøres ved at oprette den optimerede side som et FAQ-svar og kode det med Schema for FAQ.

Du kan læse meget mere om Keyword Research – blandt andet et særligt afsnit om webshops og produkter, i Grundbog i SEO.

Match dine keywords med det rette indhold

Mange keywords – mange af de søgninger folk laver, har karakter af research. Folk leder efter lidt bredere, eller mere generelle informationer om et emne – eller det de overvejer at købe.

Når folk søger på den måde er de (som regel) slet ikke klar til at handle endnu. Så derfor vil en ren produktside – fokuseret på salg, ikke være særlig god at optimere til den slags keywords.

Det er langt bedre, at folk der søger sådan lander på en god artikel, en spændende video, en how-to-guide, et fedt tool, blogindlæg eller FAQ – som kan give dem svar på det de søger.

Hvis du er den der giver dem svaret, så har du etableret en kim til loyalitet, som senere kan konverteres til salg.

Søges der mere generelt på et produktområde kan en produktkategori-side være rigtig god. For med sådanne søgninger ved du kun at de er interesseret i området – men ikke helt præcist hvilke af de (sikkert) forskellige produkter du har indenfor dette.

Hvis dit keyword derimod indikerer at folk er klar til at søge – f.eks. fordi der søges på helt bestemte produkter, prodikter ID’er, eller inkluderer ord som “pris”, “tilbud” eller “billigst”, så er en købs-side – en prodiktside, der er optimeret til salg meget bedre at lande på.

Jeg anbefaler, at du samler alle dine keywords i et regneark og skriver i en kolonne hvilken side og sidetype der egner sig bedst til hver. Denne data kan du så bruge, når du løbende tracker dine rankings i Google.

Du kan læse mere i Grundbog i SEO om, hvordan du så optimerer de udvalgte sider – og bl.a. hvordan du kan bruge intern linkbuilding til at styrke de udvalgte sider.

Fra ”enheder” til ”ord”

I starten af bogen fortalte jeg kort om Google Hummingbird – Googles nye søgemotor. Med den er Google blevet bedre i stand til at forstå meningen med, både det folk søger på, og de sider og tekster, de matcher søgningerne på.

Det er også blevet beskrevet som et skift fra ”ord” til ”enheder” (from strings to things). Tidligere matchede Google i princippet bare strings af tegn i en søgning – med strenge af tegn i et dokument. Nu forstår de i højere grad ordenes betydning og hvilke ting, de dækker over.

Det skift har stor betydning for, hvordan du bør optimere indholdet på dine sider i dag. Men lad os starte med at se lidt nærmere på, hvad ”enheder” er.

De mest almindelige enheder er personer, steder og ting. Til alle tre typer enheder er der normalt knyttet en række egenskaber – eller relaterede enheder.

”Lyngby” er f.eks. en by – den jeg bor i, men til byen er også knyttet et postnummer (2800). Byen ligger i Nordsjælland, på Sjælland, i Danmark – for blot at nævne nogle af de mest oplagte relationer.

Hvis vi tager ”kaffebrygning” som et andet eksempel, vil relaterede ord f.eks. være ”kaffebønner”, ”kafferistning”, ”kaffemaling”, ”filter”, ”kaffemaskine” osv.

En vigtig ”ting” er produkter, og til produkter er der også knyttet en række naturlige egenskaber, som produkttype, kategori, pris osv. Det er vigtige relaterede ord, der hjælper med at forstå, hvad teksten handler om.

”Rolling stones” er et andet og meget brugt eksempel på en ”ting”. For den her ”ting” har mere end en enkelt betydning. Det kan enten være rockbandet Rolling Stones, eller det geologiske fænomen rolling stones.

Hvis jeg søger på ”rolling stones”, så vil Google baseret på min søgehistorik nok gætte på, at jeg leder efter informationer om rockbandet. Jeg interesserer mig ikke så meget for geologi, men meget for musik.

Hvis de så skal finde dokumenter, der er relevante for min søgning på rockbandet Rolling Stones, vil de se på de andre ord end netop ”rolling stones”, der optræder på de sider, de har indekseret.

Sider hvor ord som ”musik”, ”rockband”, ”guitar” osv. Optræder, vil sandsynligvis handle om rockbandet, hvorimod sider hvor ord som f.eks. ”geologi”, ”sten” og ”Death Valley” optræder, sikkert vil handle om det geologiske fænomen.

Der findes mange andre gode eksempler på ord med flere meget forskellige betydninger. F.eks. kan en ”mustang” både være en bil eller en hest.

Det er også det, som kaldes homonymer. Ord der staves og udtales på samme måde, som har helt forskellige betydninger.

Det er bl.a. de relaterede ord, der bruges i teksten, der gør Google i stand til at forstå meningen med et keyword, og hvilken kategori et homonym tilhører.

Det er vigtigt at understrege, at egenskaber – eller ”relaterede ord” ikke er det samme som synonymer. Det er ikke andre ord for det samme som dit keyword, men ord der ofte bruges i sammenhæng med dit keyword. Når Google ser dem, forstår de bedre den semantiske sammenhæng.

Det er også det, der kaldes LSI-ord – en forkortelse for Latent Semantic Indexing. Det er en lidt mere teknisk betegnelse for relaterede ord og det udtryk, du vil støde ind i, hvis du dykker dybere ned i emnet eller læser mere videnskabelige rapporter om det.

Metonymier er en særlig form for synonymer. Det er en såkaldt stilfigur, hvor betegnelsen for et begreb erstattes af en betegnelse for en bestanddel eller et karakteristisk træk ved begrebet.

Et godt eksempel på en metonymi er ”Big Apple”, der bruges som kælenavn for New York City.

Både synonymer, homonymer, metonymier og relaterede (LSI) ord kan med fordel bruges, når du skriver dine tekster. Både for at skabe et godt og varieret sprog, men også for at styrke den semantiske klassificering overfor Google.

Med introduktionen af struktureret data (Schema-data) har vi som webmastere fået et rigtig godt værktøj til at beskrive mange af de vigtige relationer til enheder – som produkter, virksomheder, og events i et struktureret format, vi kan være sikre på, søgemaskinerne forstår.

Det er derfor, det er så vigtigt, at du får implementeret struktureret data i Schema-format på alle dine sider og for alle enheders vedkommende.

Men det er ikke nok. Dine sider skal også optimeres til disse relationer.

Hvis vi tager ovenstående eksempel igen, så er det således vigtigt, at en side du vil optimere til rockbandet ”Roling Stones” bruger relaterede ord som musik, rock, guitarer, navnene på bandets medlemmer osv.

Der findes en del dedikerede LSI-værktøjer. Personligt bruger jeg dem dog ikke, da jeg synes, de andre keyword-værktøjer, som jeg har nævnt i afsnittet om keyword-analyser er tilstrækkeligt. Problemet med de fleste LSI-værktøjer er også, at de kun virker med engelske ord, og at mange af dem medtager ord som strengt taget ikke er LSI – men derimod blot søgevarianter.

Skulle du alligevel have lyst til at prøve nogle LSI-værktøjer, så følger her en lille liste over nogle af de mest udbredte.

Google Autocomplete

Dette er måske det letteste værktøj at bruge, om end det ikke altid kun viser LSI-ord – men mange former for varianter af det ord, du indtaster. Google Autocomplete virker direkte via Googles almindelige søgeboks. Når du indtaster et ord vises relaterede varianter.

Ubersuggest trækker på Google Autocomplete, men gør det lidt hurtigere og lettere at trække flere varianter ud.

Trækker også på Google Autocomplete. Her kan du generere op til 750 keyword-varianter for hvert ord helt gratis.

Dette er et mere rent LSI-værktøj, men virker bedst på engelsk og er ret begrænset i den gratis version.

Dette værktøj virker også kun på engelsk. Til gengæld er det helt gratis at bruge.

I Grundbog i SEO kan du læse mere om LSI og jeg har inkluderet en rigtig lærerig og sjov tekst-optimerings øvelse, som du kan bruge til at teste dine LSI-optimerings-evner.

Optimer dit webdesign til Google

I forhold til SEO er der heldigvis meget få begrænsninger, når du skal vælge, hvilket webdesign du ønsker. Hvis blot du sørger for, at såvel de tekniske som indholdsmæssige krav, der beskrives i min bog, overholdes, så er der i praksis næsten frie muligheder for at skabe lige præcis det udtryk, du ønsker.

Google er i princippet ligeglad med, hvilke farver og design du vælger. De har ingen særlige præferencer i forhold til det.

Derimod har de fokus på brugerne, god brugeroplevelse og det faktum at moderne digitale brugere er meget flygtige, og at der derfor kræves en række ting af et webdesign i dag, hvis det for alvor skal tilfredsstille folk.

Men det kan opnås på mange måder. Du er derfor ikke låst til nogle få Google-godkendte designs, men der nogle få vigtige ting, som du i forhold til design skal være opmærksom på, vi skal se lidt nærmere på i dette kapitel.

Som jeg har skrevet nogle gange allerede, vil jeg, også i forhold til design, generelt anbefale, at du vælger den mest enkle løsning, der kan tilfredsstille dine og dine kunders behov. Enkle løsninger har det med at være lettere at lave brugervenlige, vedligeholde og sikre mod fejl.

Lad være med at designe for at tilfredsstille dit eget ego, eller dine grafikeres våde drømme foran en stor højopløst fladskræm. Fokuser på dine brugere og det, som skal til for at flytte dem fra den spirende interesse, de sikkert har, når de lander på dit website til det, som skal til for at få dem overbevist om, at lige netop du, er den rette leverandør.

Dine kunder er, med overvejende sandsynlighed, ikke ude efter at få en stor multimedieoplevelse, når de besøger dit website (måske lige med mindre det faktisk er det, du sælger). Det er ikke derfor, de besøger dit website. De vil bare gerne finde ud af, om du måske kunne være den rette leverandør for dem, finde og købe varerne i din webshop, eller kontakte dig.

Du bør derfor fokusere på brugervenlighed og enkelhed i valget af dit webdesign.

En god tommelfingerregel er at læne sig meget op af de standarder, som de fleste andre bruger. Brug et grundlæggende design, en navigationsstruktur, indkøbskurv og opbygning af dine sider, der ligner det, du kender fra de fleste andre websites.

Det kan måske godt lyde lidt kedeligt, men det virker! Det er de færreste af dine besøgende, der er så interesseret i dig, at de gider bruge en masse tid på at lære at forstå, hvordan lige din hjemmeside virker.

Hvis du opbygger din hjemmeside på en måde, der ligner det, de besøgende allerede kender fra andre sites, så kan de koncentrere sig om at fordybe sig i dine produkter og services.

Det er ikke dit webdesign, der skal være unikt. Det er dig, og det du tilbyder, og eventuelt det lokalområde du servicerer, som skal gøre dig attraktiv.

Uanset om du vælger en software- eller hostet CMS–løsning, vil der normalt være adgang til flere forskellige design-templates. Jeg vil meget anbefale, at du tager udgangspunkt i en af disse, frem for at lave dit helt eget unikke design, og al den kodning, der skal til fra grunden.

En design-template er rammen for, hvordan dit website opbygges, hvor de forskellige elementer på siden kan placeres, og hvilke features der er inkluderet.

Når du har valgt din design-template kan du tilpasse og justere den med egne farver, tekster, links og billeder, så den har det udtryk, du ønsker.

Når det er sagt, så er der som sagt enkelte vigtig designmæssige faktorer, du skal have i baghovedet, når du vælger dit webdesign, samt en enkelt type, du bør holde dig helt fra.

Fokuser på synligt indhold, der vises øverst på siden

Google har i praksis erfaret, at dem der klikker sig ind fra et søgeresultat meget hurtigt, beslutter sig for, om de er havnet det rette sted. I gennemsnit bruger folk kun ganske få sekunder på denne vurdering. Erfaringerne viser, det er helt ned til 1-3 sekunder!

Hvis dit website ikke med det samme fanger folk, så går de typisk tilbage til søgeresultatet og vælger en af dine konkurrenter i stedet for.

Det er derfor stort set kun det, folk kan se med det samme – uden at scrolle ned på siden eller klikke på noget, som danner grundlag for deres første og hurtige vurdering.

Hvis de umiddelbart kan lide det, de ser, bliver de i bedste fald hængende lidt længere. Og det er det, som i første omgang er dit mål. For hvis de smutter alt for hurtigt igen, så får du ikke solgt noget til dem.

Med baggrund i denne viden er det meget naturligt, at Google vægter det indhold højere, som vises above the fold (det man kan se øverst på siden, før der scrolles ned), som ikke kræver, at man klikker på noget.

Folk er ikke ens og der findes ingen gennemsnitsbrugere!

Nogle folk er meget grafisk orienteret, og du fanger derfor bedst deres opmærksomhed med et godt billede. Andre er mere tekstfokuserede og har brug for nogle ord for at blive inspireret. Nogle vil bare gerne have en helt kort tekst, der bekræfter dem i, at de er havnet det rette sted. Og andre vil vide alt inden de tør stole på eller handle med dig.

En af de største fejl du kan lave i dit webdesign er, at lave det på en måde, der alene tilgodeser en af de forskellige typer af mennesker, eller dig selv, fordi du tror, alle er som dig.

Når du skal designe den øverste del af dine sider, er det derfor bedst, hvis du kan tilgodese de forskellige typer af mennesker og få plads til både …

En god og enkel navigation

Et godt grafisk blikfang

En god overskrift, der fanger folks opmærksomhed

En kort indledende tekst, der bekræfter folk i, at de er havnet det rette sted og inspirerer dem til at læse mere (hvis de ønsker det)

En klar call-to-action – en knap eller link, der kan lede folk hen til den næste ønskede handling. På en produktside vil det være en købsknap. På en produktkategoriside kan det være et udvalg af de mest søgte produkter. På en artikel-side kan det være et link til at læse mere, eller relaterede artikler.

Og nu tænker du måske, at det kan være svært at få plads til alt det øverst på alle sider – above the fold. Og ja, det kan det godt, men det er bestemt ikke umuligt.

Google læser også tekst, der vises længere nede på siden. De vægter det bare ikke ligeså højt. Derfor er det vigtigt, at du i dit webdesign tager højde for det.

Hvis hele den øverste del af dit design er domineret af et eller flere store billeder, andre grafiske elementer eller navigation og ikke indeholder noget rigtig tekst, så vil det være meget sværere at få den til at ranke godt i Google.

Du bør derfor sørge for, at alle sider som minimum, har en god overskrift og en vis mængde tekst, som kan ses, uden at man scroller længere ned på siden.

Det samme gælder i forhold til visuelle funktioner som tabulatorer eller ”vis mere”-funktioner (tekst, der først vises efter klik på et ”vis mere”-link).

Google indekserer normalt al tekst, også tekst der ikke umiddelbart er synlig, men kræver, at man klikker på f.eks. en tabulator først, men de vægter det lavere. Så det er meget vigtigt, at din keyword-optimerede del af teksten er umiddelbar synlig.

Undgå dominerende reklamer og pop-ups

Hvis du viser annoncer på dit website – uanset om de er for egne eller andre virksomheder, så skal du i forhold til SEO være opmærksom på, hvordan Google opfatter dem.

Google er som sådan ikke imod reklamer. Det ville også være lidt hyklerisk set i lyset af, at det selv tjener de fleste af deres penge på den måde.

Men Google har erfaret, at hvis folk, der klikker på et søgeresultat, kommer ind på en side, hvor det meste af det, som vises above the fold er reklamer – og altså ikke det indhold, de faktisk søgte efter, så hopper de hurtigt tilbage til søgeresultaterne og klikker på noget andet.

Det samme gør sig gældende i forhold til pop-ups – uanset om det er reklamer eller beskeder fra din egen virksomhed (f.eks. gode tilbud lige nu, tilmelding til nyhedsbrev osv.) eller andre, som dækker det meste af skærmen.

Særligt på mobil er det et problem, fordi der er så lidt skærmplads. En pop-up der måske kun fylder 20% af skærmen på en desktop computer kan, hvis du ikke er opmærksom på det, hurtigt kommer til at fylde stort set det hele på en mobiltelefon.

Som en konsekvens af Googles erfaringer forsøger de i stigende grad at identificere websider, der næsten kun viser reklamer i toppen af siden, eller som bliver overskygget af en dominerende pop-up. Det lykkes naturligvis ikke altid for dem, men oftere og oftere gør det. Og når de ser det, så er det et stærkt negativt signal. Faktisk så negativt, at vi har oplevet websites, der ellers lå i toppen af Google, pludselig ryge mange pladser ned og dermed i praksis miste det meste af deres synlighed.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at store pop-ups også er ”forbudt” i Google Ads. Så der er al mulig grund til at tænke på dette, når du designer dine sider – i hvert fald alle de sider, som indgår i din SEO eller Google Ads strategier.

En sidste kategori af reklamer, der kan give problemer, anvendes heldigvis ikke af så mange sites mere. Jeg vil alligevel lige nævne dem. Det er det som kaldes interstitials.

Interstitials er en fuld-side-annonce, der ligger sig imellem to sider. Når du f.eks. klikker dig ind på et website fra et søgeresultat, får du i stedet for den side, du var ude efter, en fuld-side-reklame, og først når du klikker dig videre fra den, kommer du til den rigtige side, du var ude efter.

Det er naturligvis ekstremt forstyrrende. Konsekvensen er ofte, at mange smutter igen, inden de overhovedet er nået frem til den rigtige side. Interstitials har derfor samme negative effekt i Google, som pop-ups og for mange reklamer above the fold.

One-page websites er døden for SEO

Der er kun en enkelt type webdesign, jeg meget vil anbefale, at du helt holder dig fra – det som kaldes et ”one-page webdesign”.

Det er et website, der blot består af en lang side. Nogle gange med lokale reference til punkter nede på siden, andre gange ikke.

Smag og behag er forskelligt. Nogle elsker denne type websites, og man kan naturligvis diskutere, hvor god brugervenligheden er. Jeg mener dog, det meste taler for, at den er meget ringe. Tilbage til det om lidt. Men en ting der ikke kan diskuteres er, at one-page websites er rigtig dårlige i forhold til SEO.

Det ubetinget største problem er, at et one-page website kun består af én enkelt side. Når der kun findes én side, så er der også kun én side at få indekseret, optimere og få til at ranke i Google.

Du kan læse meget mere om SEO-venligt webdesign i Grundbog i SEO, hvor du også kan finde gode og dårlige eksempler.

Brug teknisk SEO til at styrke dine tekster

Jeg advarede dig i indledningen – der er også et teknisk element i forhold til optimeringen af dine tekster 🙂

I denne omgang vil jeg nævne to vigtige ting:

Schema Data

Schema er en standard som alle de store søgemaskiner er blevet enige om til beskrivelse af objekter på dine sider – som produkter, ratings, events, personer og steder. Med korrekt brug af Schema-data kan Google bedre forstå dit indhold og blandt andet bruge det til at fremhæve dine links i søgeresultaterne, med det der kaldes "Rich Snippets". Det er en kæmpe fordel for dig! Rich Snippets kan f.eks. består af gule stjerner, hvis du har ratings på dit website, produktinformationer, som pris og varelager – direkte i søgeresultaterne, eller FAQ-elementer, som jeg for nyligt skrev et indlæg på på Amino Ekspertblog. Schema-data bruges også – med "speakable" objektet til at angive hvilken del af din tekst du vil bruge til oplæsning – hvilken kan styrke din "synlighed" i digitale assistenter og Home Devices so, Google Home. Det er således ikke nok at du skriver nogle fede tekster – de skal også kodes korrekt med Schema-data.

Schema er en standard som alle de store søgemaskiner er blevet enige om til beskrivelse af objekter på dine sider – som produkter, ratings, events, personer og steder. Med korrekt brug af Schema-data kan Google bedre forstå dit indhold og blandt andet bruge det til at fremhæve dine links i søgeresultaterne, med det der kaldes “Rich Snippets”. JavaScript

Der er meget godt at sige om JavaScript, og de fleste webudviklere elsker det. I forhold til SEO er der bare mange meget alvorlige udfordringer med det. Problemet er, hvis indhold udskrives med client-baseret JavaScript – det eksekverer Google ikke altid og aldrig i real-time. Så du kan ganske enkelt ikke være sikker på, om de tekster og links der udskrives på den måde nogensinde læses af Google. Det her er faktisk et af de helt store tekniske SEO-problemer. Som jeg tidligere skrev om her på bloggen viste en nylig undersøgelse at omkrring 80% af alle webshops lider af alvorlige JavaScript “fejl”, der giver problemer med SEO.

Du kan læse meget mere om Schema – med masser af fede tips til optimering, og SEO-optimeret brug af JavaScript i Grundbog i SEO.

Lær (meget) mere om SEO …

Det var alt for denne gang – og ja, det blevet et lidt længere indlæg, men jeg håber du lærte lidt af det 🙂

Der er meget mere af samme slags at finde i min nye bog …

Følger du bare en lille del af de mange gode råd vil jeg garantere dig, at dit website bliver dobbelt så godt optimeret som 80% af dine konkurrenter!

Og måske bedst af alt – lige nu har jeg et rigtig godt tilbud – du kan få både e-bogen og den trykte version af bogen for kun 599,- (+moms).