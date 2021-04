Ingen har stemt endnu, vær den første.

Hvor meget er SEO værd? Hvor mange flere besøg kan du forvente og hvor meget mere kan du potentielt set tjene, hvis du søgemaskineoptimerer dit website? Det kan du faktisk beregne, og på den måde etablere et mere objektivt grundlag for, hvor meget det kan betale sig at investere i SEO.

Den bedste, mest objektive og præcise beregningsmodel til formålet er det jeg kalder et “Missed Opportunity Chart”.

I dette indlæg vil jeg forklare hvordan Missed Opportunity modellen er opbygget og hvordan du kan lave dine egne beregninger. Uanset om du stor overfor at skulle vurdere hvor meget du skal afsætte til SEO på et nyt projekt, eller allerede er i fuld gang, kan modellen bruges.

Hvilke keywords vil du ranke på?

Udgangspunktet for al markedsføring i søgemaskiner – både organisk og betalt, er keywords. Det er de ord og fraser du gerne vil ranke på. Det gælder også et Missed Opportunity Chart.

I princippet kan beregningsmodellen bruges til et endeligt stort antal keywords. Jeg vil dog, som udgangspunkt, anbefale, at du enten fokusere på de vigtigste – og mest søgte keywords, eller dykker ned i et del-område ad gangen.

Hvis du f.eks. har en webshop vil det oplagte udgangspunkt være alle dine kategorier og de keywords der er mest relevante for dem – de keywords, som flest søger på og som der er størst sandsynlighed for vil føre til salg.

Gem alle disse keywords i et regneark. Det kommer du til at arbejde videre med når du skal opbygge din beregning.

Hvor mange søger på dine keywords?

Næste skridt er, at indsamle søge-data for dine udvalgte keywords. For at kunne beregne den potentielle værdi, skal du vide hvor mange der søger på hvert enkelt keyword.

Der findes flere værktøjer til dette. Personligt bruger jeg mest Ahrefs da jeg her kan få de mest retvisende tal for keywords i de korrekte former (f.eks. ental/flertal). I nogle værktøjer, som Google Ads keyword tool, sammenlægges flere former af ord nogle gange, og kan derfor give et lidt misvisende tal.

Når du har indsamlet søge-data for alle dine keywords gemmer du det i dit regneark i den næste kolonne.

Her er et eksempel fra en analyse jeg lavede for nyligt

Hvad er værdien af dine keywords?

Hvis du ønsker at beregne værdien af din SEO – og ikke bare hvor meget mere trafik det kan give, bliver du nødt til at angive en værdi for dine keywords.

Den mest præcise beregning får du, hvis du angiver den nøjagtige værdi for kliks på hvert enkelt keyword. Nogle kan jo være meget mere værd end andre – enten fordi de har en højere konverteringsrate, eller fordi de produkter der sælges koster mere. Eller en kombination.

Det er dog langt fra sikkert du har adgang til den data. Det er i reglen kun hvis du allerede har en Google Ads konto med de samme keywords og har været omhyggelig med e-commerce analyserne.

Alternativt kan du angive en gennemsnitlig værdi på tværs af alle dine keywords. Har du allerede noget organisk trafik kan du eventuelt bruge denne data. Hvis ikke må du bruge konverterings-data fra andre kilder, eller lave et kvalificeret gæt. Det sidste er naturligvis ikke helt så nøjagtigt.

Gem værdi-data i dit regneark. I nedenstående eksempel har jeg brugt samme værdi for alle keywords for det var det bedste vi i det konkrete tilfælde kunne få.

Hvordan ranker du nu?

Hvis dit website har eksisteret et stykke tid, og du måske allerede har arbejdet lidt (eller meget) med SEO, så vil du sikkert også ranke i Google på nogle af dine udvalgte keywords.

Hvis det er et helt nyt projekt, så ranker du naturligvis ikke på nogle af dem (endnu).

Det er vigtigt, at den ranking-data du indsamler er så objektiv som mulig. Jeg bruger – også til dette, Ahrefs. Det er hurtigst.

Ranking data tilføjer du til dit regneark i den næste kolonne.

Rank Distribution tabel

For at kunne lave en Missed Opportunity beregning har du brug for en såkaldt “Rank Distribution Tabel” med data for hvordan kliks fordeler sig i søgeresultater. Den visere hvor mange procent der klikker på resultat nummer 1, nummer 2 osv.

Jeg bruger data fra AdvancedWebRankings til dette, som hver måned overvåger rankings på millioner af keywords.

Beregning af forskellige scenarier

Nu har du al den data der skal bruges, til at lave dine beregninger.

Den første du skal lave er en beregning af den nuværende trafik og værdien af den. Det skal du bruge til efterfølgende at kunne beregne hvor meget mere værdi du potentielt kan skabe.

Jeg bruger funktionen LOPSLAG i MS Excel for at beregne trafikken for hvert enkelt keyword – antallet af søgninger ganget med værdien i Rank Distribution tabellen for den nuværende ranking.

Næste skridt er at beregne hvilke resultater du kan forvente hvis du f.eks. kan komme op i top 3, top 5 – eller måske endda som nummer 1 på dine keywords.

Forskellen mellem den nuværende værdi – og den værdi du vil få ud af at ranke i top 3, er din Missed Oppportunity. Det som du i dette scenarie kan forvente at øge din trafik og indtjening med.

Hvis du f.eks. satser på, gennemsnitligt, at få dine keywords op i top 3 kunne det se således ud:

Beregningen kan laves på alle scenarier – top 3, top 5, top 10 – eller endda, med specifikke mål for de enkelte keywords.

Jeg plejer at samle resultatet i en opsummering med de scenarier vi sigter efter. Her kan du se resultatet af en af mine seneste analyser.

Som du kan se er der mulighed for en betragtelig upside ved en bedre optimering af dette website. Det er nok ikke realistisk, at alle de udvalgte keywords ender i top 1 – og der skal helt sikkert arbejdes hårdt for top3.

På den anden side, så vil optimeringen også give mange andre gode rankings end lige dem, på de udvalgte keywords, som er medtaget i analysen.

Sådan kan du bruge dit Missed Opportunity Chart

Det kan naturligvis være svært at vide, hvor godt du ender med at ranke på dine keywords. Men det er ikke anderledes end alle andre fremadrettede vurderinger og analyser. Du kender sikkert selv den tilsvarende udfordring, når du skal lave økonomisk budget, for det kommende år.

Ikke desto mindre er et Missed Opportunity Chart – ligesom et budget, et rigtig godt arbejdsredskab og en – trods alt, langt mere objektiv og valid måde, at vurdere den mulige effekt af arbejdet med SEO, end blot at gætte.

Faktum er, at indenfor de fleste brancher er det muligt at komme til tops. Jeg har arbejdet med mange – både helt nye og mere veletablerede firmaer i markeder med stærk konkurrence. Og skabt synlige resultater.

Det er ingen naturlov at det er dine konkurrenter skal ranke bedre end dig. Det handler mest af alt om hvor omhyggelig du er i dit arbejde med SEO og hvor mange resurser du afsætter til det.

SEO er jo ikke gratis. Du betaler ganske vist ikke direkte for trafikken – men både teknisk optimering, indholdsudvikling og linkbuilding kræver en masse arbejde.

Du skal først og fremmest vide hvad du skal gøre, hvordan du skal gøre det og herefter have resurserne til at gennemføre det.

Jo mere kompromisløst, strategisk stærkt og effektivt du kan sætte ind – jo større synlighed vil du opnå i Google. Så enkelt er det faktisk.

For SEO er ikke en “magic bullet”. Vi ved i det store hele godt, hvad der skal til for at få et website til at ranke godt i Google. Udfordringen er som regel, at få adgang til de resurser det faktisk kræver at slå konkurrenterne.

Og det er netop her et Missed Opportunity Chart kommer belejligt ind i billedet.

Uanset om du selv skal vurdere hvor meget du vil investere i SEO, eller om du har en chef der er lidt tilbageholdende med, at ofre det der skal til, så kan et Missed Opportunity Chart bruges.

Hvis potentialet er meget lille – fordi du måske er i et af de (ganske vist ekstremt få) markeder hvor næsten ingen aktivt søger efter det du tilbyder, så er det ikke sikkert du skal ofre så meget. Omvendt, hvis der er udsigt til en meget markant upside, så kan de også forsvares at investere tilsvarende mere i SEO.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp med udarbejdelse af et Missed Opportunity Chart – eller anden hjælp med SEO, er du meget velkommen til at kontakte mig på mikkel@demib.com, telefon 22 27 07 10 eller via formularen nedenfor.