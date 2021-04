Ingen har stemt endnu, vær den første.

Der er desværre alt for mange webdesignere og udviklere, som helt har misforstået meningen med H-taggede overskrifter. De bruger dem som et design-element. Det er en fejl. Det er et struktur-element!

Og ikke nok med det. De fleste websites lider, udover forkert brug af headings (H-tags) også af en generel svag strukturering af indholdet. De færreste overholder korrekt “Landmark-struktur”.

Det skader brugervenligheden – særligt for synshandicappede, og kan desuden have en negativ indflydelse på SEO.

Så der er al mulig grund til, at holde sig til en stringent og korrekt kode-struktur. Det skal vi se lidt nærmere på i dag.

Hvorfor er en korrekt indholds-struktur så vigtigt?

En korrekt struktur af dit indhold er først og fremmest meget vigtig for besøgende med syns- eller bevægelseshandicap. Mange af dem anvender hjælpemidler, som skærmlæserprogrammer, når de skal bevæge sig rundt på en hjemmeside.

Skærmlæserprogrammerne kan læse overskrifter, afsnit og tekster op og via tastaturet kan man springe fra overskrift til overskrift – fra afsnit til afsnit.

Men det fungerer kun som det skal, hvis du har kodet dine sider med en ordentlig struktur. Har du ikke det bliver det meget sværere, for de mange brugere med større eller mindre handicap.

Så udover at det generelt er sympatisk at tage hensyn til alle, så er det også god business. Jeg går ud fra, at du gerne vil sælge til alle potentielle købere.

Søgemaskinerne bruger også struktureringen af dit indhold til bedre at forstå det. De vægter dine (H-taggede) overskrifter lidt højere og de øvrige Landmark-elementer gør det lettere at forstå de forskellige indholdsdele korrekt.

Der har altid været meget diskussion i SEO-kredse om, hvor vigtig god strukturering – og korrekt anvendelse af H-taggede overskrifter er. Min erfaring er, at det har en vis betydning.

Men uanset hvor vigtigt du selv tror det er i forhold til SEO, så er i hvert fald en ting helt sikkert: God og korrekt strukturering af dit indhold skader ikke!

Det er iøvrigt ikke kun søgemaskiner og folk med handicap der har glæde og gavn af en god struktur – det har alle andre læsere også. Det er lettere at overskue sider med en god og stringent struktur. Det kan være med til at få flere til at blive længere på dine sider, læse det hele og komme igen, fordi det opleves som et godt website.

Sådan bør du bruge H-taggede overskrifter

Generelt set bør du kun bruge H-taggede overskrifter til at strukturere det uniket indhold på en side – selve “artiklen”.

Du skal ikke bruge H-taggede overskrifter i f.eks. navigations-elementer eller labels – blot fordi du ønsker disse vist i en lidt større font-størrelse. Det kan du gøre med CSS.

En sides primære overskrift bør kodes med H1-tag. Hvis siden er opdelt i afsnit anvendes H2-tags til det første niveau. Er der afsnit under disse anvendes H3-tags osv – helt ned til H6-tags, om nødvendigt.

Du skal naturligvis ikke bruge flere niveauer end det giver mening i forhold til den enkelte side og tekst. Der er intet krav – hverken i forhold til brugervenlighed, handicapvenlighed eller SEO om, at bruge flere niveauer. Det vigtige er, at strukturen er logisk og altid hierarkisk opbygget.

H1 – hovedoverskrift H2 – Første afsnit H3 – Underafsnit H2 – Andet afsnit H2 – Tredje afsnit H3 – Underafsnit H3 – Underafsnit H4 underafsnit



Det er vigtigt at du strukturerer dine H-taggede overskrifter i logisk rækkefølge. Hovedemne -> Underemne -> Underemner til ovenstående osv.

Sørg også for at hver enkel overskrift er beskrivende for indholdet i afsnittet. Det hjælper alle – brugere og søgemaskiner. Så i stedet for f.eks. at skrive “Mere information” i en overskrift, så bør du præcisere det til f.eks. “Mere information om kodning af H-taggede overskrifter”.

I forhold til SEO er dette også en oplagt mulighed for, at optimere sekundære keywords på en side. Hovedoverskriften (H1) vil have fokus på det vigtigste – mest søgte og relevante keywords, og de underliggende overskrifter (H2-H6) på sekundære – lidt mindre søgte varianter – delemner.

Brug ARIA Landmarks til strukturering af indhold

ARIA Landmarks er specificeret af W3C, som en simpel metode til strukturering af de forskellige indholdselementer på dit website.

Siden opdeles i forskellige elementer, som navigation, footer, main (hovedindhold) og aside (sekundært indhold).

Du kan læse mere om de enkelte elementer på W3C.