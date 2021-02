1 stemme - gennemsnit 5,0

For mange år siden arbejde jeg for et af verdens første, største og førende SEO-bureauer i San Francisco: Marketleap. Det var en fantastisk tid, med et af de mest kompetente og innovative SEO-teams jeg nogensinde har arbejdet med.

Mange af de principper og betegnelser i SEO-branchen, som vi stadig bruger den dag i dag, blev grundlagt af netop dette team.

En af de ting, var en strategi vi kaldte: “Search for Attention – E-mail for Retention”. Det virkede dengang og det gør det stadig (et godt eksempel på, at virkelig gode strategier ikke nødvendigvis dør med tiden).

Lad mig forklare lidt nærmere …

Synlighed i Google skaber kontakten til nye kunder

En af de største udfordringer med traditionel (push) markedsføring er, at vi som regel forstyrrer folk på et tidspunkt, hvor de ikke er klar til at modtage vores gode tilbud.

Vi kan til dels målrette markedsføringen ved bl.a. at vise den i medier som vores målgruppe bruger. Men vi afbryder dem alligevel i høj grad uden at vide om de er klar og modtagelige.

Helt anderledes forholder det med markedsføring i søgemaskiner. Det er response-markedsføring. Vi venter på at folk selv søger efter det de vil have og så skal vi “bare” være til stede – i toppen af Google. Effekten er derfor også meget høj.

Så langt så godt. Alt det ved du sikkert allerede.

Problemet er bare, at mange af dem der klikker sig ind på dit website smutter igen uden at købe noget. Og så er de væk. Du ved ikke hvem de er, og du kan ikke følge op på deres mulige interesse i det du tilbyder. Selv med rigtig gode konverteringsrater på 5-10% er det stadig 90-95% du ikke får noget ud af.

Der er flere måder du kan løse dette problem på.

En af dem er re-targeting markedsføring, hvor du målretter annoncer mod dem, som har besøgt dit website – eller set på bestemte produkter. Det er sådan set en god løsning.

Problemet med denne løsning er bare, at du stadig ikke ved hvem de er – og du skal betale for hver eneste “kontakt” med dem, via annonceringen.

Men der er en bedre løsning …

Følg op med e-mail – og få flere salg

En bedre måde at følge op på de besøg du får fra søgemaskinerne er, at bruge e-mail. Hvis du kan lokke folks navn og e-mail adresse ud af dem, så ved du hvem de er, du ejer den data, og du kan føre en dialog uden at skulle betale for det.

Ofte skal der mere end en enkelt god salgstale til, at få kunderne til at bide på. Ikke mindst hvis det du sælger er kostbart, komplekst eller der er mange andre (stærke) konkurrenter i dit marked. et enkelt (ellers nok så motiveret) besøg fra f.eks. et søgeresultat er langt fra altid nok.

Med en en automatiseret, eller manuel opfølgning via e-mail til dem der allerede har vist interesse ved at besøge dit website, kan du få mange flere til at handle med dig.

Search og e-mail spiller perfekt sammen. Search for Attention – E-mail for Retention

Spørgsmålet er så hvordan du “lokker” navn og e-mail ud af dem der finder dig i Google.

Den dårligste strategi er bare at bede folk om navn og e-mail. Det får du ikke den store success med. Folk er generelt tilbage holdende med at give disse informationer væk. I hvert fald ikke uden at få noget til gengæld. En fair trade.

Sådan får du folks navn og e-mail

En god strategi er, at tilbyde folk noget godt og gratis i bytte for deres navn og e-mail. Det allerbedste er hvis det kan relatere sig til den konkrete side de er landet på.

Du skal fokusere på det som de kan få ud af, at give dig deres navn og e-mail. What’s in it for me.

I toppen af det her indlæg har jeg, som et eksempel, indsat muligheden for at få en gratis light-version af min bog: Grundbog i SEO. Det er der rigtig mange som benytter sig af.

Jeg har sat det op med en autoresponder på Mailchimp, så dem der tilmelder sig automatisk bliver tilføjet mit nyhedsbrev og systemet sender dem light-bogen.

En endnu bedre løsning ville være, hvis jeg havde skrevet en lille guide til dette indlægs emne – en lidt mere dybdegående guide til, hvordan man kombinerer search og e-mail. Det ville nok give endnu bedre respons.

Det er naturligvis et kæmpe arbejde, hvis du skal skrive sådanne guides til alle dine sider. Men det behøver du heller ikke. Fokuser på de sider, som giver flest besøg fra Google.

En anden mulighed er, at tilbyde en rabat eller fed præmie i en lodtrækning, der relaterer sig til den konkrete side. Det er lidt lettere og hurtigere at tilpasse de enkelte sider.