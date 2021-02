SEO Analyse – virker det?

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Du har sikkert hørt om “SEO Analyser”. Men hvad skal en god SEO Analyse inkludere og hvordan kan du være sikker på, at den faktisk skaber værdi for dig – giver mere synlighed i Google?

Som med meget anden indenfor SEO er der ikke nogle faste regler for hvad en SEO Analyse skal indeholde. Det er lidt som elastik i metermål.

Nogle SEO-konsulenter leverer blot et par sider med automatiske udskrifter fra et SEO-værktøj. Det har så godt som ingen værdi. Andre, som jeg, går mere i dybden med SEO-analyserne og beskriver mere detaljeret de bedste løsninger til konkrete forbedringer.

Men selv med en meget detaljeret SEO Analyse er du ikke garanteret at det faktisk skaber reel værdi for dig.

I dette indlæg får du tips til, hvordan du får lavet den bedste SEO Analyse, hvorfor det er så vigtigt, og hvordan du får mest muligt ud af den.

Hvorfor er en SEO Analyse så vigtig?

Man kan gøre mange ting, når man skal søgemaskineoptimere et website. En af de store udfordringer er, at finde ud af hvad der best kan betale sig at optimere – i hvilken rækkefølge og omfang.

Man kan naturligvis bare gå igang fra en ende af. Jeg kan hurtig lave en liste til dig med 100 faktorer – eller mere, som kan optimeres.

Problemet er, at du risikere at spilde en masse tid og resurser på at optimere ting med meget lille effekt – eller endnu værre, at overse vigtige fejl, svagheder eller mangler, som er mere vigtige at få rettet.

Med en god SEO Analyse får du undersøgt alle de ting på dit website, som har betydning for din synlighed i søgemaskiner som Google. Ud fra det kan der laves en prioriteret liste, så du kan bruge dine (sikkert begrænsede) resurser på det som virker bedst.

Virker en SEO Analyse?

Det korte svar er ja, ubetinget ja! Men kun hvis SEO Analysen er god – og kun hvis du efterfølgende faktisk får optimeret de ting, som påpeges i SEO Analysen.

Men hvor meget kan du så forvente at få ud af en SEO Analyse?

Det afhænger af mange ting – herunder hvor mange fejl, svagheder og mangler der findes frem til i SEO Analysen, og hvor stort potentialet er i dit marked.

Bliver der fundet ganske få fejl – fordi du havde lavet det meste optimalt, så er en stor del af værdien at få bekræftet dette. En slags sikkerheds-tjek.

Bliver der fundet mange fejl, svagheder og mangler så vil det potentielt kunne føre til meget mere synlighed at få dem rettet.

Hvor meget værdi det giver afhænger så naturligvis af dit marked. I nogle markeder er der mange søgninger – i andre meget mindre. I nogle markeder er værdien af et søge-besøg ekstremt højt (f.eks. indenfor meget B2B) – i andre er det mindre.

I praksis har jeg oplevet mange kunder der fik fordoblet deres synlighed og trafik fra Google ved at følge de gode råd jeg gav dem i en SEO Analyse.

Men hvad er så en god SEO Analyse?

En god SEO Analyse

Den bedste SEO Analyse er en, der kommer hele vejen rundt, om alle de forhold der har betydning for synligheden i søgemaskiner. Jeg plejer at opdele det i følgende hovedgrupper:

Teknisk SEO

Keywords, struktur og indhold

Autoritet, troværdighed, tillid og kvalitet (herunder links)

Spam (som oftest ubevidst)

Indenfor hver af disse hovedgrupper er der en masse detaljer, som bør gennemgås. Noget af de har du sikkert lavet rigtigt allerede. Noget af de er der små problemer med. Nogle steder lidt større og mere alvorlige. Og på nogle punkter er der garanteret mangler, som hvis de udnyttes kan give større synlighed (f.eks. Schema-data, AMP og særlige indholdselementer).

Det som desværre mangler i mange SEO Analyser er identifikation af unikke og ikke-standard fejl. Lad mig forklare lidt nærmere …

Hvis man tager udgangspunkt i et af de – i øvrigt glimrende SEO tools, eller en fast analyse template, så er der meget stor risiko for, at man overser vigtige svagheder eller fejl.

Stort set hver eneste gang jeg har analyseret et website – og det har jeg gjort mange hundrede gange, så finder jeg helt unikke problemer. Webudviklere er jo (på godt og ondt) meget kreative. Nogle gange er deres unikke løsninger virkelig gode, men ind imellem giver de særlige udfordringer i søgemaskinerne.

Den slags problemer kan standard-værktøjer normalt ikke finde. Det kræver en manuel gennemgang og en masse viden og erfaring med hvad søgemaskinerne er i stand til – og hvad der kan være svært for dem.

Når alle problemer er identificeret bør en god SEO Analyse også inkludere beskrivelser af hvordan de kan løses og optimeres bedre.

Jeg vil også meget anbefale, at der bliver lavet en prioritering af opgaverne. Nogle er måske så alvorlige, at de skal håndteres, inden du går videre med andre ting. Andre ting handler mere om en løbende optimering. Prioriteringerne skal planlægges under hensyntagen til de resurser og tid du har til rådighed.

Hvornår skal du få lavet en SEO Analyse

Det er en rigtig god ide at få lavet en SEO Analyse med jævne mellemrum. Naturligvis ikke hver måned – måske endda ikke engang hvert år. Men i hvert fald indimellem, når det er længe siden du har fået et omhyggeligt 360 graders tjek af jeres website.

Det er lidt på samme måde som et helbredstjek, eller service på din bil.

Dels har tingene det med at sande til. Måske var hastigheden god nok for et par år siden, men i dag af den ikke – og måske af andre grunde end tidligere (F.eks. har Googles nylige lancering af Web Core Vitals introduceret nogle helt nye parametre, som for bare et halvt år siden ikke var aktuelle).

Men måske endnu mere vigtigt, så kommer der hele tiden nye faktorer til. Google stiller løbende nye krav til websites og nye teknologier og standarder bliver tilgængelige. Hvis du lever op til disse krav og udnytter de nye muligheder der dukker op, så øger det din synlighed.

En SEO Analyse løser intet i sig selv

Med en god SEO Analyse i hånden har du det bedste udgangspunkt for optimeringen af dit website. Men det er, som sagt ikke nok.

Selv en nok så flot rapport forbedrer ikke din synlighed i Google, hvis den bare ligger og samler støv på dit skrivebord.

De (sikkert mange) gode forslag til forbedringer skal også implementeres.

Hvis ellers du er tilfreds med samarbejdet med dem der har lavet din SEO Analyse vil jeg meget anbefale, at du trækker på deres ekspertise, i arbejde med optimeringen.

I princippet burde du med en god SEO Analyse i hånden kunne klare det hele selv – eller med dit eget web-team. Men der er to udfordringer:

I praksis vil du helt sikkert støde ind i detaljer, som ikke nødvendigvis kan optimeres 100% som beskrevet i analysen. Ved at konsultere din SEO-konsulent om ønskede ændringer sikrer du, at de lever op til samme høje standard, som oprindeligt specificeret. Du bør ikke bare overlade det til dine webdesignere/udviklere – de er (med al respekt) ikke Google-eksperter.

.

Efterhånden som du får implementeret de anbefalede forbedringer er det vigtigt at de testes for at at være sikker på, at alt er 100% som de skal være. Det mest oplagte er, at det er den SEO-konsulent der oprindeligt specificerede det – i din SEO Analyse, som hjælper med det.

Hvad koster en SEO Analyse?

Lad mig starte med at sige, at det hurtigt kan blive for at købe for billigt.

Som et godt eksempel havde jeg for nogle år siden en kunde. Han havde i første omgang fravalgt mig til at lave en SEO Analyse, da han frygtede at det var for dyrt (uden iøvrigt at få et tilbud). Han fik så første en anden til at lave den. Det resulterede i nogle få siders ligegylde og overfladiske anbefalinger, som han slet ikke kunne bruge. Der spildte han de første 15.000 kr.

Så fik han nogle andre til at lave en ny, som han også betalte nogle tusinde for. resultatet var endnu ringere – nogle hurtige udtræk fra et SEO-værktøj.

Til sidst ringede han til mig og han blev i første omgang positivt overrasket over, at jeg var langt mindre dyr end han havde frygtet. I det konkrete tilfælde mener jeg at min SEO Analyse kostede 25.000 kr.

Men endnu mere positiv blev han da han fik resultatet – en temmelig omfattende analyse på tæt ved 100 sider, der meget detaljeret redegjorde for alle de ting der burde optimeres – og hvordan. Det kunne han bruge!

Så hans oplevelse var ubetinget, at han fik meget mere value for money ved at betale en lille smule mere for en rigtig god SEO Analyse – frem for de lidt billigere og helt ubrugelige han først fik.

Jeg vil naturligvis ikke påstå, at jeg er den eneste der kan lave en god SEO Analyse. Jeg har mange kompetente kollegaer i både Danmark og udlandet.

Min pointe er, at du skal se dig godt for når du vælger leverandør. Spørg ind til hvad SEO Analysen indeholder.

Hvilke områder dækker de?

Gennemgås tingene manuelt – eller er det primært udtræk fra et SEO-værktøj?

Undersøges der kun for kendte faktorer – eller også for ukendte?

Bliver løsninger beskrevet så du direkte selv kan bruge dem?

Prioriteres de mange ting der skal laves?

Hvad tilbydes der som opfølgning?

Jeg har ikke helt faste priser på SEO Analyser. Det afhænger meget af kompleksiteten af websitet. Er der flere sprog, mange sidetyper og funktioenr skal jeg bruge mere tid.

Men typisk koster en grundig SEO Analyse hos mig fra 20-60.000 kr.

Skal du bruge en god SEO Analyse?

Hvis du overvejer at få lavet en SEO Analyse, så er du meget velkommen til at kontakte mig på mikkel@demib.com, telefon: 22 27 07 10 eller brug formularen nedenfor – så får du et uforpligtende tilbud.