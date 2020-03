Ingen har stemt endnu, vær den første.

SEO-branchen har desværre et lidt blakket ry. Og det er med skam i sinde – på branchens vegne, at jeg må indrømme, at jeg godt lidt kan forstå det.

For der har gennem tiden været alt for mange tvivlsomme rådgivere, der har leveret en dårlig service, opført sig uetisk og direkte løjet overfor kunderne. Det er trist og skader naturligvis hele branchen.

Omen jeg faktisk synes det er blevet bedre, så vil jeg stadig anbefale dig, hvis du skal købe SEO-rådgivning, at du er omhyggelig i udvælgelsen af dem du påtænker at samarbejde med.

I dette indlæg vil jeg give dig en række gode tips til, hvordan du vælger en SEO-rådgiver eller -bureau, som du kan være tryg ved og som kan levere det de lover.

Disclaimer – jeg er selv leverandør på SEO-markedet

For en god ordens skyld skal jeg lige starte med at påpege, at jeg selv arbejder som SEO-rådgiver. Det sker i mit bureau Waimea Digital, som jeg var med til at starte i 2014.

I Waimea kan du iøvrigt også få hjælp fra mine mange gode kollegaer og eksperter på dele af området, som de er bedre til en mig – f.eks. tekniske udvikling, Google Ads optimering, Facebook mv.

At jeg selv er aktiv i markedet vil muligvis få nogle til at mene, at jeg er inhabil i forhold til at hjælpe dig med at vælge den rette leverandør.

Jeg kan naturligvis til fulde stå på mål for det vi leverer i Waimea – jeg synes vi giver en god, kompetent, ærlig og altid 100% gennemsigtig service. Men der findes bestemt også andre gode leverandører på det danske marked.

Dette indlæg – om at finde den rette SEO-rådgiver, har ikke fokus på præcist hvem du skal vælge – det vigtige for mig er, at du får valgt en leverandør som du er glad for, og som kan leve op til dine forventninger.

Det er godt for dig – men indirekte også for mig og Waimea, fordi alle os der driver ordentlige SEO-virksomheder har glæde af flere tilfredse kunder – uanset hvem de handler med.

Du kan ikke få garanteret resultaterne af SEO

Det gælder ikke bare indenfor SEO, men indenfor de fleste rådgivningsbrancher (og en del andre områder) – du er ikke garanteret den ønskede værdi af det, du køber. Det du får, er nogle løsninger, produkter og en rådgivning, du kan have en berettiget forventning om, har en given effekt.

Men du kan aldrig være helt sikker. Det er derfor, tillid er så vigtigt.

Du kan godt lave nogle beregninger på, hvad du kan forvente at en given løsning eller rådgivning, kan give dig. I Waimea hjælper vi ofte nye og eksisterende kunder med den type analyser.

I forhold til at få lavet et nyt website, eller at få god SEO-rådgivning, kan en kompetent SEO-rådgiver hjælpe med at analysere markedet, potentialet, konkurrencen, hvor godt de andre konkurrenter gør det, og hvor dine svagheder er i dag.

Ud fra det kan der laves en vurdering af, hvad der bør forbedres, hvad du skal gøre, for at trænge igennem i det marked, ranke bedre end dine konkurrenter i Google, og hvor meget du i sidste ende kan forvente at tjene på det.

Sammenholdt med omkostningerne til rådgivning, et eventuelt nyt website og dine egne omkostninger, kan der så laves en ROI-beregning.

I mange tilfælde vil den rigtige case se godt ud. Markedsføring, og et godt website, virker jo. Hvis du allerede har en forretning, der i princippet fungerer, så kan selv mindre forbedringer i relevant trafik og bedre konverteringer give store udslag på bundlinjen.

Men der er ingen garantier. Hverken Waimea, jeg eller andre SEO-rådgivere kan med 100% sikkerhed love dig, at beregningerne holder.

Der er desværre alt for mange ubekendte faktorer. Vi kan ikke vide, hvad dine konkurrenter gør. Hvis de f.eks. optrapper deres aktiviteter dobbelt så meget som dig, påvirker det naturligvis regnestykket. Og hvis Google pludselig ændrer noget, der kræver tilpasninger og ny udvikling, kan det også spille ind.

Det eneste en god SEO-rådgiver kan love dig er, at de gør deres bedste. At jeg bruger mine mange års erfaring til at hjælpe dig med at tage de bedst mulige valg og med at eksekvere planerne mest effektivt. Det kan jeg love. 100%. Og det bør du naturligvis forvente.

Og så er vi tilbage til spørgsmålet om tillid. For hvem kan du stole på?

Tillid er afgørende

Jeg vil selvfølgelig mene, at du altid kan stole på mig og Waimea. Andre vil sikkert mene det samme om dem selv. Naturligvis. Men hvis du vil sikre dig ordentligt, skal du ikke bare blindt tro på det.

Men hvordan kan du så vide, hvem du kan have tillid til?

Der er desværre ikke en skudsikker facitliste, du kan gå frem efter, men her følger et par gode råd:

Find ud af hvor længe din påtænkte leverandør har været i markedet?

Har de gennem mange år været aktive leverandører, er der mindre risiko for, at de ikke kan leve op til det, de lover.

.

Har de gennem mange år været aktive leverandører, er der mindre risiko for, at de ikke kan leve op til det, de lover. Er der gennemsigtighed i rådgivningen?

Hvis din påtænkte website- eller SEO-rådgiver påstår, at de har nogle særligt hemmelige teknikker, som vil give dig fantastiske resultater, så vil jeg anbefale, at du holder dig fra dem. Al rådgivning bør kunne tåle dagens lys, og du skal som kunde naturligvis have fuld indsigt i, hvad der laves.

.

Hvis din påtænkte website- eller SEO-rådgiver påstår, at de har nogle særligt hemmelige teknikker, som vil give dig fantastiske resultater, så vil jeg anbefale, at du holder dig fra dem. Al rådgivning bør kunne tåle dagens lys, og du skal som kunde naturligvis have fuld indsigt i, hvad der laves. I hvilken grad er de anerkendt for deres ekspertiser?

Har de udgivet fagbøger om emnet? Bliver de inviteret til at tale på fagkonferencer? Optræder de som eksperter i medier? Udtaler folk sig positivt om deres faglige kvalifikationer på sociale medier? Alt dette kan være med til at give dig et godt fingerpeg om, om de er til at stole på, og om de er så fagligt stærke, som de påstår.

.

Har de udgivet fagbøger om emnet? Bliver de inviteret til at tale på fagkonferencer? Optræder de som eksperter i medier? Udtaler folk sig positivt om deres faglige kvalifikationer på sociale medier? Alt dette kan være med til at give dig et godt fingerpeg om, om de er til at stole på, og om de er så fagligt stærke, som de påstår. Bed om eksempler på tidligere arbejde og dokumentation på effekten af det

Er det website, du påtænker at få lavet hos dem, i stand til at generere høj synlighed i Google og høje konverteringer? Er det hurtigt nok? Er det mobilvenligt nok? Er der AMP, Social META-tags, Schema og andre vigtige features inkluderet? Virker den rådgivning og gode råd, de vil give dig?

.

Er det website, du påtænker at få lavet hos dem, i stand til at generere høj synlighed i Google og høje konverteringer? Er det hurtigt nok? Er det mobilvenligt nok? Er der AMP, Social META-tags, Schema og andre vigtige features inkluderet? Virker den rådgivning og gode råd, de vil give dig? Bed om referencer!

Se på de ting de har lavet og kontakt evt. et par af deres kunder for at høre, hvad deres erfaring med samarbejdet har været.

Er no-cure-no-pay en god løsning?

Mange har gennem tiden spurgt mig, om ikke de bare kan betale, når de ser effekten af den rådgivning jeg giver, eller de websites jeg laver for dem. Det man også kalder ”no cure no pay”.

Jeg har gennem tiden lavet aftaler, hvor dele eller hele mit honorar kun betales, hvis den forventede effekt opnås. Men det er ikke noget, jeg hverken kan eller vil tilbyde i bred forstand. Og det er faktisk også sjældent den bedste løsning for dig.

Mange argumenterer med, at hvis jeg tror så meget på det, jeg laver, hvorfor er jeg så ”bange” for kun at blive betalt for effekten af det?

Jeg er ikke bange. Men ligesom dig har vi ansatte, der skal have løn. Det skal jeg også. Jeg har husleje, administrative omkostninger osv. Ingen af disse kreditorer vil vente på at få betaling, til effekten af det jeg laver, viser sig.

At få betaling for effekten af det jeg laver, frem for betaling for det jeg faktisk leverer, svarer til at skulle investere i din virksomhed. Og det er ganske enkelt hverken vores, eller ret mange andre SEO-rådgiveres, forretningsmodel. Det er sikkert heller ikke din, og på samme måde som jeg, går jeg ud fra, at du også forventer betaling for de varer og serviceydelser, du leverer, når du leverer dem.

Det er jo langt fra kun websites og markedsføring, der er en investering i forventning om et efterfølgende afkast. Det samme gælder de fleste andre udgifter, du som virksomhed har. Vi kan ikke forvente, at alle vores leverandører og ansatte vil acceptere først at blive betalt, når effekten af deres arbejde viser sig.

Og ja, nogle gange går det heller ikke som forventet. På trods af min lange erfaring med det jeg laver, kan der opstå udfordringer i markedet, som ikke var til at forudse, og din rolle spiller naturligvis også ind. Jeg har ikke alene den fulde kontrol over alle faktorer. Både din og eksterne parter spiller også ind.

Og så er vi fremme ved det sidste argument. Det er langt fra altid en god ide for dig at lave en no cure no pay aftale. For med en sådan aftale bliver jeg naturligvis nødt til at binde dig meget mere. Jeg vil sikre mig, dels at jeg har kontrol over så mange faktorer som muligt, hvilket seriøst indskrænker din handlefrihed, og jeg vil kræve lange opsigelsesvarsler, exit-betaling osv.

I sidste ende vil en succesfuld no cure no pay aftale blive dyrere for dig, end blot at betale for det, du får. Min betaling med en sådan aftale skal jo også finansiere kreditomkostninger og risiko. Så når det går godt, skal jeg have en del mere, end jeg ellers ville have forlangt. En investor eller bank kan du jo heller ikke spise af med blot at betale det samme beløb tilbage, som du lånte.

Invester i SEO med omhu

Som virksomheder står vi konstant med den udfordring, at vi skal tage stilling til, hvordan vi bedst muligt investerer vores begrænsede midler. Uanset om det gælder produktudvikling, nye ansatte, lokaler, website eller markedsføring, er der altid en vis risiko for, at vi køber katten i sækken. Der er stort set aldrig garantier for, at vores investeringer bærer frugt.

Det er derfor, det er så forbandet vigtigt, at vi er omhyggelige, når vi tager vores valg. Vi kan jo ikke bare lade stå til og intet gøre. Vi er iværksættere, sat i verden for at iværksætte, og det indebærer svære og risikobetonede valg.

Vi kan hverken undvære gode ansatte, produktudvikling, de rette lokaler eller effektivt salg og markedsføring. I hvert fald ikke hvis vi vil udvikle og vækste vores virksomhed. Og alle disse investeringer indebærer en risiko.

Jeg ved godt, at særligt alt det her med websites, online markedsføring og SEO kan virke som en jungle fuld af plattenslagere, men netop derfor er det så vigtigt, at du er omhyggelig, når du vælger dine leverandører. Jo mere grundig du er i udvælgelsen, jo større chance er der for, at det går godt.

Selv Google anerkender, at virksomheder som din, kan have brug for hjælp med SEO. Men de har også nogle tips til, hvordan du kan sikre dig at den rådgivning du får, er god.

Du kan læse deres guide til køb af SEO-rådgivning her

Nedenfor kan du se en kort video som Google har lavet – men læs også min kommentar nedenunder videoen …

Du skal være opmærksom på, at Googles anbefalinger er ekstremt konservative og (naturligvis) fokuseret på deres egne guidelines. Men som jeg har nævnt tidligere, er det Google siger, og det som faktisk virker, ikke altid identisk.

For eksempel nævner Google slet ikke linkbuilding i videoen – som er uhyre vigtigt, og på trods af de advarsler Google ofte giver, kan du sagtens få værdi ud af at købe links, hvis du er lidt forsigtig med det. Det er ikke alle Googles guidelines som altid kan eller skal følges, hvis du vil klare dig i et marked med hård konkurrence.