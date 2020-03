2 stemmer - gennemsnit 4,0

Som du måske allerede ved er Schema-data et af de meget vigtige teknisk SEO elementer. Og teknisk SEO er det fundament, som al din SEO bygger på. Så med andre ord – Schema-data er super vigtigt, hvis du vil have den bedst mulige synlighed i Google!

Men hvordan får du så det der Schema-data implementeret på dit website? Det skal vi se lidt nærmere på i dette indlæg.

Gratis uddrag fra Grundbog i SEO Dette indlæg er et lettere redigeret uddrag fra min nye bog: Grundbog i SEO. Bogen er fuld af effektive SEO-tips om alt fra SEO-strategier, keyword- og konkurrent-analyser, teknisk SEO, linkbuilding, optimering af indhold, user engagement, effektmåling og (SEO-) sikker flytning af websites. Og bare rolig – selvom du ikke er søgemaskinenørd, måske lidt uerfaren med SEO, eller ikke er den store tekniske ekspert, så kan du få en masse ud af bogen. Følger du bare en lille del af de mange gode råd vil jeg garantere dig, at dit website bliver dobbelt så godt optimeret som 80% af dine konkurrenter! Og måske bedst af alt – lige nu har jeg et rigtig godt tilbud – du kan få både e-bogen og den trykte version af bogen for kun 599,- (+moms). Se hvad læserne siger …

Hvad er Schema-data

Det har altid været en stor udfordring for søgemaskinerne at forstå indholdet på websites. De kan naturligvis godt læse tekster og links, men da HTML ikke er et stringent struktureret format, er det svært for dem at være sikre på, om et tal er en pris på et produkt, om en dato og tid er tidspunktet for afholdelsen af en koncert, og om en tekst er titlen på en bog – bare for at nævne nogle få eksempler.

Hvis søgemaskinerne bedre forstår de elementer der indgår på en webside, vil de bedre være i stand til at matche den med relevante søgninger. De vil også bedre kunne tilpasse visningen i søgeresultaterne, så det bliver mere tydeligt for søgebrugerne, hvad de kan forvente at se, når de klikker på et link.

Google, Bing, Yahoo og Yandex blev derfor i 2011 enige om at etablere et format til struktureret data for websites. Det blev til den åbne standard Schema.org.

Du kan læse mere om Schema-data og se alt dokumentation på: http://schema.org/

Udover bedre at forstå indholdet på et website bruger Google som sagt også Schema-data til at lave bedre og mere detaljerede beskrivelser af de links, de viser i søgeresultaterne.

Det er det, som kaldes Rich Snippets.

Nedenfor kan du se et eksempel på et fremhævet resultat i Google fra Waimea.dk. Med korrekt implementering af Schema data for ratings og bread crumb navigation har vi fået vist disse elementer.

Et søgeresultat der fremhæves på denne måde, får naturligvis mere opmærksomhed og flere kliks.

Men det er ikke kun simple informationer som ratings og bread crumb navigation, der kan angives med Schema og som bruges til fremhævelse i søgeresultaterne.

Har du en webshop, kan du med Schema bl.a. angive prisen på produktet og se, om det er på lager. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan det kan se ud i Google.

Når en person, der søger efter lige præcis dette produkt, allerede i Google kan se, hvad det koster, og at butikken har det på lager, skaber det naturligvis basis for langt højere klikrater og konverteringer.

Hvordan skrives Schema-data?

Schema data er struktureret data, der er designet til at skulle aflæses af maskiner. Der er således ikke plads til nogle som helst fejl. På samme måde som med f.eks. XML læses det kun af Google, hvis det 100% korrekt kodet.

Jeg vil derfor meget advare dig mod at forsøge at skrive Schema-data manuelt. Stringent kodem der skal aflæses af maskiner, bør genereres af maskiner.

Schema data kan enten skrives som RDFa, Microdata eller JSON-LD, som dokumenteret på Schema.org

Hvis du bruger RDFa eller Microdata, indlejres Schema-data direkte i dine HTML-elementer.

Nedenfor kan du se et simpelt eksempel fra schema.org på, hvordan Schema til bredad crumb-navigation implementeres med Microdata:

<ol itemscope itemtype=”http://schema.org/BreadcrumbList”>

<li itemprop=”itemListElement” itemscope

itemtype=”http://schema.org/ListItem”>

<a itemprop=”item” href=”https://example.com/dresses”>

<span itemprop=”name”>Dresses</span></a>

<meta itemprop=”position” content=”1″ />

</li>

<li itemprop=”itemListElement” itemscope

itemtype=”http://schema.org/ListItem”>

<a itemprop=”item” href=”https://example.com/dresses/real”>

<span itemprop=”name”>Real Dresses</span></a>

<meta itemprop=”position” content=”2″ />

</li>

</ol>

I det første element (ol) deklareres den type som anvendes med itemtype – i dette tilfælde BreadcrumbList.

For hvert af de enkelte elementer i bread crumb-navigeringen (li) specificeres så de forskellige krævede elementer. Hvilke afhænger af typen, som specificeret i Schema-dokumentationen.

Til sammenligning kan du nedenfor se, hvordan samme Schema-data udskrives i JSON-LD format:

<script type=”application/ld+json”>

{

“@context”: “http://schema.org”,

“@type”: “BreadcrumbList”,

“itemListElement”:

[

{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 1,

“item”:

{

“@id”: “https://example.com/dresses”,

“name”: “Dresses”

}

},

{

“@type”: “ListItem”,

“position”: 2,

“item”:

{

“@id”: “https://example.com/dresses/real”,

“name”: “Real Dresses”

}

}

]

}

</script>

Jeg anbefaler helt klart JSON-LD, da du på den måde får samlet al din Schema-data et sted i dokumentet, frem for at sprede det ud over de forskellige HTML-elementer på siden. Jeg synes, det giver en bedre struktur.

Derudover har det den fordel, at det er lidt lettere at undgå, at de samme data oprettes flere gange i Schema.

Hvis du f.eks. altid har dit firmas navn og adresse i bunden af dine sider, hvilket er ret normalt og fornuftigt, vil du i forbindelse med det, have Schema-data for virksomheden. Men på din ”kontakt os”-side vil adressen sikkert også blive udskrevet højere oppe på siden, og så risikerer du pludselig, at denne Schema-data gentages.

Det er ikke direkte en fejl, og din Schema data vil fortsat validere, selvom den gentages. Jeg synes bare, sådan helt principielt, at det er noget rod med redundant data.

Hvordan får du Schema på dit website?

På trods af, at Schema efterhånden har eksisteret som en standard i mange år, er det desværre langt fra alle CMS, der har det indbygget som standard. Og min erfaring er, at selv for dem, som har et systemet til håndtering af den, i bedste fald mangelfuld og ufleksibel.

Til mange CMS findes der udvidelser eller plugins, der kan hjælpe med en lidt bedre implementering af Schema-data, og hvis dit behov er enkelt, f.eks. bare almindelige artikelsider, blogindlæg og standard webshop-sider, kan det måske godt bruges. Men hvis dit website indeholder andre former for sider, eller du ønsker at anvende mere specifikke objekttyper og data, så slår det sjældent til.

Da vi skulle implementere Schema i Waimea Business, valgte vi derfor at bygge vores egen løsning. Jeg har assisteret en del andre større virksomheder med at gøre det samme.

Har du praktisk mulighed for og råd til det, vil jeg klart anbefale den løsning. Så har du den fulde kontrol over både format, objekttyper og al data.

Hvis dit website er mere simpelt, eller du ikke har midler til at lave din egen Schema-løsning, bør du starte med at undersøge, om der findes en udvidelse eller plugin, du kan bruge.

Hvis du bruger WordPress, kan du overveje et af nedenstående udbredte plugins:

Schema – findes i begrænset gratis version samt en betalt

I tillæg til ovenstående kan du overveje at udvide med dette plugin til reviews

Schema Pro. Premium plugin (kræver betaling):

WP SEO Structured Data Schema. Gratis og betalt version

Schema – All In One Schema Rich Snippets

Hvis du bruger et andet CMS, så prøv at søge på dets navn og Schema. Der findes som sagt plugins til mange CMS i dag. Du bør dog undersøge omhyggeligt, om det påtænkte plugin faktisk understøtter de datatyper, du ønsker at tilføje Schema til. Mange af de plugins jeg har set på understøtter kun et lille udsnit af de mest udbredte formater.

Hvis dit website er meget lille, eller du blot ønsker en meget simpel Schema-implementering, er der også mulighed for at bruge et af de to nedenstående gratis værktøjer.

Her specificerer du manuelt de objekter, du har brug for, og værktøjet udskriver så den færdige Schema-data i JSON-LD format – lige til at kopiere ind på dine sider.

Hvis dit website er lavet med en hostet løsning som DanDomain, Shopify, DanaWeb eller Waimea Business, vil du som regel ikke have mulighed for selv at tilføje kode, men er afhængig af, hvad de forskellige leverandører tilbyder, som en del af din løsning.

Med Waimea Business er Schema inkluderet. Med Shopify findes der officielle udvidelser som f.eks. denne

Hvis du anvender en anden hosted CMS-løsning, skal du snakke med din leverandør. De vil kunne fortælle dig om, og i hvilket omfang, de understøtter implementering af Schema. Alle burde naturligvis gøre det i dag, men det er desværre ikke tilfældet.

Hvad er de vigtigste Schema-elementer?

Der findes et utal af Schema-objekter – forskellige typer informationer der kan bruges Schema-data på, men det er langt fra dem alle som er lige vigtige i forhold til SEO. Men hvilke skal du så fokusere på?

Det skal vi se nærmere på i et andet indlæg, der kommer meget snart … så hold øje med nye indlæg her på bloggen.

