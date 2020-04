Rabatter i en krisetid?

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Midt i denne krisetid er der helt naturligt mange – måske særligt mindre erhvervsdrivende, forsøger at tænke kreativt i forhold til at fastholde lidt af den omsætning de ellers ser forsvinde.

En af de oplagte muligheder er rabatter. Men virker det? Og hvad skal man kalde en rabat i den her krisetid – uden at det virker upassende?

Det vil jeg se lidt nærmere på i dette indlæg – og selv lave en lille test … ( … du kan få 50% rabat på min nye bog og keramik!)

50% giv-en-gave-til-en-der-fortjener-det-rabat

Lad mig starter med min egen lille test …

Jeg har valgt at give 50% rabat på al den keramik jeg laver (som ikke allerede er nedsat) og min nye SEO-bog. Rabatten gælder fra og med i dag og i første omgang indtil 30.3. 2020 (eller så længe lager haves).

Brug rabatkoden: DW50

Køb grundbog i SEO her

Køb min keramik her

Men hvad skal man så kalde sådan en rabat? Og hvordan kan man argumentere for den på en sympatisk måde, der ikke virker som om man forsøger at udnytte en meget tragisk situation?

For det første er det i hvert fald helt sikker, at man ikke skal kalde det en “Corona-rabat” – eller tilsvarende. I mine øjne ville det virke meget usympatisk.

Et langt bedre udgangspunkt er at være helt ærlig. Ærlighed er altid en god kommunikationsstrategi. Så lad mig starte med det.

Bogsalget gik helt ærligt en smule ned, da krisen for alvor startede og vi alle blev bedt om at blive hjemme. Folk fik sikkert andre ting at tænke på.

Men jeg vil naturligvis meget gerne sælge lidt flere bøger og jeg tænker, at nu hvor folk er spærret inde derhjemme, så har de måske også lidt ekstra tid til at læse. Måske dette i kombination med en god rabat kunne skabe lidt mere salg.

Salget af keramik er ikke faldet. Folk har måske ekstra meget brug for lidt “luksus” lige nu. Men nu hvor jeg har valgt at afprøve effekten af rabatter, så tænkte jeg – hvorfor ikke tage keramikken med.

Min søde datter forslog at jeg skulle kalde det en “giv-en-gave-til-en-der-fortjener-det-rabat”. Måske et lidt langt navn, men på den anden side meget sympatisk. Der er mange der fortjener en lille gave. Mange der kæmper hårdt i disse tider. Så måske ville det være det rigtige navn. Hvad synes du?

Anyway, vær ærlig og fortæl din historie. Faktum er, at mange af dine kunder og dit netværk gerne vil støtte dig i denne svære tid. Vi vil gerne hjælpe hinanden og glæde dem vi holder af.

Hvis du giver dine kunder en god mulighed og bare en smule ekstra motivation – som en god rabat, vil mange sikkert gøre det.

Mål effekten af dine rabatter med unikke rabatkoder

Uanset om du giver rabtten i en webshop, som i mit tilfælde, eller off-line – f.eks. ved take-away mad, så kan du måle effekten af dine forskellige annonceringer ved at bruge unikke rabatkoder.

Jeg har f.eks. lavet rabatkoden DW50, som jeg kun annoncerer her – i dette blogindlæg. Jeg vil også fortælle om rabatten i mit nyhedsbrev og på Facebook og her bruger jeg to andre rabatkoder.

I min webshop er det meget enkelt at se, hvor mange der har brugt de forskellige rabatkoder – og dermed også hvor effekten af min rabat-kampagne var bedst.

Den samme metode kan også bruges, hvis dine salg sker offline.

Nu vil du måske argumentere, at jeg da bare kunne bruge kampagne-tracking (en særlig URL der kan måles i Google Analytics).

Og det er også delvist rigtigt. Men min erfaring med rabatkoder er, at folk deler dem med andre. Og det vil jeg jo også meget gerne have – og så ryger kampagnetrackingen. Med unikke rabatkoder, kan jeg stadig måle effekten på de enkelte annonceringsformer – hvor de har virket bedst.

Du kan i princippet også bruge samme teknik til at afprøve forskellige rabatter – 20% til nogle grupper – 50% til andre, eller rabat på forskellige produkter. Dette kan dog være lidt “farligt” da kunder der ser at andre kan få større rabat kan blive sure. Så vær forsigtig med det.

Hvad er din erfaring med rabatter – krisetid eller ej?