Pas på automatiske oversættelser!

I den globaliserede verden vi lever i er automatiske oversættelser – på godt og ondt, blevet en del af hverdagen. Og det er langt fra altid vi som afsender selv kan bestemme om det sker. Men hvis vi ikke passer på kan det gå helt galt!

I dette indlæg vil jeg komme med nogle eksempler og et par tips til, hvad du selv kan gøre, for at sikre at dine tekster ikke ender med at skade dig, når de automatisk oversættes.

Hvordan kan automatiske oversættelser skade?

På trods af at mange af de store tjenester – som Google og Facebook, igennem årene har gjort meget for at forbedre de automatiske oversættelser er de langt fra perfekte.

De fleste systemer bygger på statistisk materiale – frem for validerede ordbøger og særligt for sprog som dansk, som bruges af så relativt få, giver det ekstra store udfordringer.

Resultatet kan være, at dine tekster – eller ligefrem produktnavne, oversættes på en måde, der kan virke anstødelig, få dig til at fremstå lidt latterlig eller måske endda i strid med nogle landes lovgivning eller generelle moralske normer.

Jeg tvivler f.eks. på at nedenstående fremstår efter hensigten 🙂

En mandlig sangerinde

Forleden dag oplevede jeg selv udfordringen med automatiske oversættelser. Jeg havde skrevet et indlæg på engelsk og udgivelse af en ny single – med mit band 4 More Minutes.

I teksten fremhævede jeg blandt andet sangeren på det nye nummer – Henrik Orvad

… for quite some time now we have been focused on the amazing young singer Henrik Orvad.

Facebook valgte så, til bl.a. Henriks store misfornøjelse, at oversætte “singer” til “sangerinde” i den danske oversættelse til danske Facebook brugere.

Skaden er naturligvis til at overse, men Henrik var naturligvis ikke helt tilfreds. Løsningen blev i det konkrete tilfælde at ændre “singer” til “vocalist”, som Facebook så oversatte til “vokalist” – og så var Henrik glad igen.

International politisk krise

For nogle år siden skabte det en mindre international krise, da en tale Willy Søvndal – der dengang var udenrigsminister, holdt blev oversat til engelsk.

I talen brokkede Søvndal over “sortemænd” – en betegnelse mange herhjemme på det tidspunkt brugte, om middelalderligt tænkende indvandrere.

Jeg bryder mig personligt ikke om det ord – selv på dansk, men det er ikke det værst. Da internationale medier dækkede talen, blev “sortemænd” til “black people” og så var det lige pludselig en helt anden historie. Den danske udenrigsminister blev citeret for at hade alle sorte mænd!

Nu var Søvndals engelskkundskaber jo i almindelighed kendt for ikke er være blandt de bedste. Der var et par andre episoder, som understregede dette. Men de havde blot en lidt mere humoristisk karakter – langt fra så skadelig som den første.

Jeg mener faktisk at en udenrigsminister bør kunne forudse hvordan dennes valg af ord oversættes. “Sortemænd” var ikke et klogt sprogvalg!

Du kan (til dels) forhindre automatiske oversættelser) – men er det klogt?

Der er i begrænset omfang mulighed for at forhindre at dine tekster automatisk oversættes. I Facebook kan du gøre det via Settings, og på dit website kan bruge META-koden NOTRANSLATE for at fortælle Google, at du ikke ønsker brugerne skal kunne oversætte den.

Jeg vil dog ikke anbefale, at du bruger hverken ovenstående META-kode eller slår muligheden for oversættelser fra i Facebook.

Generelt er det en dårlig ide, at forsøge at fjerne de muligheder som brugerne selv vælger – uanset om du lige synes de er gode eller ej. Det irriterer blot brugerne og kan i værste fald skade din omsætning.

Jeg synes normalt det er en bedre løsning, at forsøge at sikre, at dine tekster og website virker så godt som muligt med de redskaber folk nu engang bruger.

Test dine tekster!

Google Translate er både tilgængeligt til oversættelse af en webside – direkte på den, men også som et værktøj du kan bruge til alle slags oversættelser. Det finder du her.

Hvis du får mange besøgende fra bestemte lande, vil jeg anbefale, at du kører dine tekster igennem Google Translate på de vigtigste sprog, for at se hvordan de oversættes.

Hvis der er lementer i oversættelserne som fremstår meget uheldigt – som i eksemplerne ovenfor, så prøv at omformulere det lidt. Det kan ofte hjælpe.

Jeg har desværre ikke kendskab til et tilsvarende værktøj for Facebook.