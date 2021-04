Ingen har stemt endnu, vær den første.

I forbindelse med udrulningen af Googles Page Experience og Core Web Vitals opdatering, har de tilføjet et par nye og gode rapporter til Search Console.

Lad os se lidt nærmere på dem og hvordan du kan bruge dem …

Her er de nye Page Experience og Core Web Vitals rapporter

De nye rapporter finder du i Google Search Console ude i venstre side. Hvis ikke du kan se dem, så prøv at logge ud og ind igen.

Hvis du stadig ikke har dem, så vent nogle dage. Jeg oplever stadig enkelte sites der ikke har fået dem endnu. Men det kommer.

Page Experience rapporten – det store overblik

Den første rapport er Page Experience rapporten. Det giver en samlet oversigt over alle Page Experience målingerne. Du kan læse mere om dem i min tidligere artikel, som du finder her.

Nedenstående eksempel er fra en af mine kunders website. Heldigvis ser det rigtig fint ud. 99,2% af alle URL’er finder Google lever fuldt ud op til Page Experience målingerne. Men hvad så med de sidste 0,8%? Hvordan ser du hvilke det er og hvad der konkret er galt med dem? (se svar efter billedet …)

Lige nu giver Google desværre ikke svar på det. De viser ikke i oversigten, hvilke sider det er, som ikke helt lever op til Page Experience målingerne. Og de detaljerede rapporter, der linkes til nedenfor giver heller ikke svar på det.

Om det på et tidspunkt bliver bedre, kunne vi jo godt håbe på, men indtil da må du så ty til andre værktøjer. Jeg foretrækker Screaming Frog til dette.

Jeg er derfor crawlet denne kundes website, forbundet det til PageSpeed API’et og kan her se, at der er nogle få sider på sitet, som har en CLS-score der er en lille smule for høj. Næste skridt er så, at finde ud af hvad det helt præcis er for nogle elementer der giver problemerne, så kundens udviklere kan rette det.

Her skal du bruge Google Pagespeed Insight værktøjet. Tag en af de URL’er, som du med Screaming Frog kan se har en lidt for dårlig score og køre den igennem toolet.

Hvis du scroller lidt ned i analysen finder du detaljer om CLS-score. I vores tilfælde er der tre tekst-elementer, som skaber problemet.

Nu hvor jeg så ved hvor problemet helt nøjagtigt er, kan jeg tage en mere konkret dialog med kundens udviklere om det, så de kan få det rettet. Det er langt mere konstruktivt end blot at fortælle dem at “0,8% af siderne ikke scorer så godt”.

I bunden af Page Experience rapporten er der oversigt over de underliggende rapporter. HTTPS-boksen viser bare om hele dit site kører på secure server. Det skal det. Security Issues linker til en meget simpel rapport, der blot viser om der er rapporteret om sikkerhedsfejl (f.eks. hvis dit website er hacket og der er lagt skadelig kode ind på det). Det skal der naturligvis også være styr på.

Men lad os se lidt nærmere på de to sidste detaljerede rapporter.

Core Web Vitals rapporten

I Core Web Vitals rapporten kan du se hvor mange gode URL’er der er, hvor mange der kunne bruge lidt forbedringer og hvilke der er rigtig dårlige (poor/rød).

I min tidligere artikel om Page Experience kan du læse mere om, hvilke værdier du helt nøjagtigt skal overholde for hver af Core Web Vitals målepunkterne.

I det her tilfælde er der heldigvis kun rapporteret om gode URL’er, men er der nogle på dit website som enten er gule eller røde vil det fremgå hvilke fejl der er tale om.

Du bør gennemgå alle disse fejl meget omhyggeligt og få dem rettet! Med Googles udrulning af Page Experience opdateringen har det en vigtig betydning for hvor synlig du er – og bliver.

Mobile Usability rapporten

Denne rapport er som sådan ikke ny. Den er bare justeret lidt og lagt ind under Page Experience rapporterne – da den indgår i dette sæt af parametre.

Som du kan se har der for nyligt været nogle små problemer på denne kundens website, men dem har vi rettet. Så alt er godt nu.

Hvis du oplever fejl på dit website i denne rapport, skal du – ligesom med de andre rapporter, tage det meget alvorligt og få det fikset hurtigst muligt.

Hvis du har udfordringer med analyse eller optimering af dine Google Page Experience scores er du som altid meget velkommen til at kontakte mig på mikkel@demib.com eller 70 22 80 20.