Mine gode ven Rand Fishkin har i denne uge opdateret sit studie fra 2019, med frisk data for 2020. Det viser hvordan kliks i Google fordeler sig. Om end der er nogle store udsving fra 2019 til 2020 er tendensen stadig den samme – de fleste klikker på de organiske resultater. SEO er på ingen måde død!

Men hvad gemmer der sig bare de mange “zero clicks” – alle dem der ikke klikker på hverken et organisk eller betalt (Google Ads) link?

Det – og meget mere, skal vi se lidt nærmere på i dette indlæg.

Hvad er “Zero Click Searches”?

Betegnelsen er i virkeligheden lidt misvisende. Det indrømmer Rand Fishkin da også. For bag betegnelsen “Zero Click” gemmer der sig faktisk en masse kliks – som bare ikke går til et af de almindelige organiske resultater eller et betalt Google Ads link.

Det kan være kliks på kort-ruten til den virksomhed – eller service der er søgt på, et telefonnummer på den virksomhed der er søgt efter, eller et af de forskellige panel-resultater. Med andre ord: “Zero Clicks” inkluderer kliks der har en marketingværdi. Vi ved bare ikke helt hvor stor en andel det er.

Bag “Zero Clicks” gemmer der sig så også en masse søgninger hvor folk bare ikke var tilfreds med resultatet og søger igen. Ved næste søgning klikker de så (måske) på et organisk eller betalt link.

Så måske ville det være mere interessant, at se på session-data, frem for klik data. Finder folk (i sidste ende) det de leder efter – og hvad klikker de så på?

“Zero Clicks” dækker også over de søgninger hvor Google giver svaret direkte i søgeresultaterne. Det kunne f.eks. være regnestykker (prøv f.eks. at søge på 5 + 5), hvad er klokken (i XX), hvilken dato er det, definitioner af ord, stavninger og faktuelle informationer som Obamas fødselsdag.

Men det er jo heller ikke den slags søgninger som vi – som marketingfolk er optaget af. Det er ikke dem som giver os nye kunder.

Mere interessant er det, hvor mange der søger på det vi tilbyder – og hvad de så klikker på. Men det giver undersøgelsen ingen direkte svar på.

Flere søger – og de fleste klikker (stadig) på de organiske resultater

Undersøgelsen viser – ikke så overraskende, at den samlede mængde af søgninger fortsat stiger. Den viser også, at der er langt flere som ender med at klikke på et organisk resultat (33.59%) end et betalt (1,59%).

Set i lyset af, at Google jo gør meget for at lokke folk til at klikke på de betalte links og at nogle derfor har den opfattelse at SEO er død, så må man sige at det bestemt ikke er tilfældet. SEO er på ingen måde død!

Undersøgelsen viser også, at der er lidt flere “Zero Clicks” på mobil end på desktop. Det kan skyldes at der her er endnu mere fokus på de direkte svar og f.eks. ruteinformationer, telefonnumre osv. Så altså også “kliks” der faktisk skaber værdi for os.

Under Corona-krisen er andelen af søgninger på desktop steget. Ikke så underligt. Vi har jo været spærret inde og nok i højere grad brugte vores desktop (og laptop) computere. Så det forventer jeg – og de fleste andre, nok vil ændre sig igen, når vi slippes ud igen.

Det er klart at der bag disse globale tal kan gemmer sig en masse detaljer, som i praksis er meget mere interessante.

Content Marketing virker!

Undersøgelsen viser som sagt ikke noget om, hvordan søgninger fordeler sig baseret på typen af søgning. Men det er naturligt at antage, at søgninger af mere kommerciel natur vil have flere annoncer – og derfor også lidt flere kliks på betalte links, end det fremgår at det globale gennemsnit. Og her vil det så – naturligvis være lidt sværere at trænge igennem organisk.

Omvendt er der masser af keywords med meget få annoncer – og her vil de organiske resultater næsten snuppe alle kliks.

Det er også det jeg i praksis oplever.

Og netop det er et af de meget gode argumenter for god Content Marketing. Særligt i forbindelse med din organiske optimering (SEO).

For med rigtig godt indhold – gode blogindlæg, artikler, FAQ’ere, ordbøgsopslag, video osv, kan du ramme folk bedre, når de blot er i de tidlige faser af deres research. Før de er klar til at handle. Lige præcis der, hvor de begynder at danne de relationer der senere får indflydelse på, hvor de vælger at ligge deres penge.

Hvis du kan være til stede der, hvis du kan give potentielle kunder de svar de søger og skabe en positiv relation, så er der meget større chance for, at det er dig de senere vælger som leverandør.

Jeg har igennem de senere år arbejdet ekstremt meget med Content Marketing, både for mine egne og kunders virksomheder. Og det virker, skal jeg hilse og sige!

SEO er ikke død – men kræver tilpasning

Selvom mange gennem tiden har erklæret SEO for død, så er det på ingen måde tilfældet. Undersøgelsen viser klar, at der er en stigning i både søgninger og organiske kliks. Ganske vist er stigningen i “Zero Clicks” højere – men det er jeg faktisk (som marketingmand) ligeglad med. Det vigtige er stigningen i de kliks jeg faktisk kan få andel i.

Men som altid kræver det en tilpasning af dine strategier, hvis du fortsat vil have høj synlighed i Google – og flest muligt relevante besøg.

Udover mere fokus på Content Marketing er det i dag også vigtigt, at være til stede i mange af de andre elementer, som Google viser – maps, paneler, Discover osv. At blive synlig her er ikke helt det samme som gammeldags SEO. Det kræver nogle lidt andre ting. Men det er en del af gamet i dag.

Og som jeg har sagt mange gange før – sådan er SEO. Du kan ikke fortsætte med bare at gøre det du gjorde sidste år. Hvert eneste år byder på nye udfordringer og nye muligheder. Jo mere du formår at udnytte det jo mere får du ud af Google.

Der kan være mange gode grunde til at kritisere Googles monopol og den måde de tilsyneladende misbruger det. Det har jeg da også min holding til. Men som marketing-mand og virksomhedsejer skal du passe på med at blande det sammen med dine mål som virksomhed. Politik og business er ikke altid helt det samme.

Google er dominerende. Hell yeah! Tuff shit. Men sådan er det bare (lige nu). Mit job er, med udgangspunkt i den virkelighed der nu engang er, at få så meget godt ud af det som muligt.