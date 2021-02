Nye tider – nye muligheder

1 stemme - gennemsnit 1,0

Det har i sandhed været et turbulent år. På både godt og ondt. For mange nok mest det onde. Jeg tror i hvert fald det kan være svært at bevare optimismen, hvis man er pilot, restauratør eller musiker. Men på trods af de mange udfordringer er der også positive historier.

Der findes et fænomen, der kaldes ”Post Traumatisk Vækst”. Når vi rammes af kriser, reagerer mange med at gå ned – mentalt, praktisk og økonomisk. Men nogle reagerer lige omvendt.

Kriser kan sætte gang i noget godt

Kriser kan, for nogle, virke som et spark bagi – en kickstarter til noget nyt, og måske bedre. Det giver Post Traumatisk Vækst.

Som et godt eksempel tog det kun lægerne et par dage at få etableret online, Facetime eller telefoniske konsultationer efter den første nedlukning. Noget de ellers har snakket om i mange år, som en næsten umulig opgave.

Tilsvarende har mange restauranter har udviklet bedre takeway løsninger, mange virksomheder har (langt om længe) udvidet med webshops og store dele af detailhandlen har etableret eller forbedret click & collect.

For nyligt så jeg også, at nogle bilfirmaer er begyndt at tilbyde at komme ud til kunderne for en prøvetur. Hvorfor har de ikke etableret denne serviceforbedring for mange år siden? Der skulle åbenbart en krise til kickstarte denne innovation.

Jeg har, som mange andre, i stigende grad haft glæde af mange af disse forbedringer og jeg tror og håber på, at meget af dette vil fortsætte efter krisen. For det er ikke bare en nødløsning – det er på mange måder en positiv udvikling af bedre services. Post Traumatisk vækst når det er bedst.

Nu er jeg selvstændig iværksætter igen

For mit eget vedkommende kulminerede 2020 med salget af Waimea – det bureau jeg i 2014 var med til at starte, til det lidt større bureau Standoutmedia.

I første omgang fortsatte jeg i det nye selskab. Og det var på mange måder en positiv oplevelse. Standoutmedia har et rigtig stærkt team af dygtige udviklere, backend-folk, designere og et kompetent marketing-team.

Men på trods af det, og den behagelige modtagelse jeg fik kunne jeg bare mærke, at jeg nok er mere iværksætter end lønmodtager. Ikke at der er noget galt i det sidste, men efter et efterhånden langt liv som iværksætter er det svært at slippe.

Så pludselig stod jeg i en situation, hvor jeg ikke var helt sikker på hvad jeg nu skulle lave.

Jeg indrømmer gerne, at jeg i et kort øjeblik oplevede det som en krise. Måske ikke ligefrem traumatisk, men alligevel udfordrende. Det varede heldigvis ikke så længe.

Så begyndte mulighederne at blomstre for mit indre. De mange ting jeg igennem de sidste par år alligevel havde haft lyst til at kaste mig ud i, men som ikke lige hang sammen med at drive bureau, stod nu pludselig åbne for mig. Sådan reagerer jeg heldigvis som regel på ”kriser”.

Min nye platform bliver mig selv. Min egen lille konsulentforretning. I hvert fald i første omgang. Jeg har brug for at lave nogle forskellige ting (mere om det om lidt) – og er åben overfor nye projekter, ideer og kunder.

Jeg kommer dog også fortsat til at have med Waimea Business at gøre. Jeg er stadig stolt af den gode web-løsning vi har udviklet og sammen med de nye ejere, vil jeg fortsat hjælpe med at udvikle og stå på mål for løsningen.

Så hvis du allerede har en Waimea Business løsning – eller påtænker at købe en, så er der intet at frygte. Tværtimod. Med det lidt større og stærkere selskab der nu driver Waimea Business videre, er der endnu flere gode grunde til at vælge den. Standoutmedia er dygtige og gode folk.

Mit eget website – demib.dk, kommer også til at køre videre på Waimea Business platformen. Det er måske din bedste garanti for min tillid til den.

Skal du bruge SEO-rådgivning?

En ting jeg helt sikkert ikke slipper er rådgivning i digital markedsføring og SEO. Efter mere end 20 år i branchen nyder jeg det faktisk stadig. Måske fordi det hele tiden byder på nye udfordringer og fordi internettet (ikke mindst som følge af den Post Traumatiske Vækst) stadig er i hastig udvikling.

Jeg elsker de muligheder og udfordringer det giver og jeg har en stor tilfredsstille med at hjælpe virksomheder med, at skabe succes på nettet.

Nu hvor jeg bare er mig selv har jeg mulighed for at indgå i nogle andre samarbejds- og aftaleformer end da jeg drev bureau. Det ser jeg som en positiv udvikling.

Har du brug for hjælp med SEO er du meget velkommen til at kontakte mig. Skriv på mikkel@demib.com eller ring på: 22 27 07 10.

Jeg har efterhånden arbejdet med stort set alle aspekter af SEO.

Særligt teknisk SEO har jeg fordybet mig meget i. Det har mange, forståeligt nok, lidt udfordringer med. Selv dygtige udviklere kan have svært ved at gennemskue, hvorfor Google ikke reagerer som forventet og belønner dem, som ønsket. Jeg elsker at nørde med at få alle de tekniske detaljer helt på plads, så det spiller 100% i forhold til SEO.

Men også de mange andre – og meget vigtige aspekter af SEO brænder jeg for. Ikke mindst den strategiske og analytiske del, at forstå kunderne, konkurrenterne og markedet, at udvikle optimeringsstrategier og indhold der virker, skabe højt brugerengagement og høje konverteringer.

Linkbuilding – at skaffe links til websites, er et kapitel for sig.

Mange vælger den lette løsning og køber sig til flere links. Men det er sjældent nok. Og faktum er, at der findes mange andre måder at skaffe links på – og ofte meget bedre. Det er vigtigt at forstå alle de muligheder du har og udnytte så mange af dem som muligt.

Målet er diversitet og en så naturlig linkprofil som muligt. Det virker! Jeg kan hjælpe med både at udvikle gode linkstrategier, kampagner og eksekvere dem.

Workshops, træning og foredrag

Udover at skabe større synlighed og salg for de virksomheder jeg har rådgivet, har det også altid været et mål for mig at efterlade min kunder klogere og dygtigere, end før jeg kom ind i billedet.

Jeg kan godt lide at lære fra mig. Jeg har afholdt et utal af workshops og foredrag og trænet både tekniske og redaktionelle teams i store og små virksomheder.

Så uanset om du står med nogle konkrete problemer der skal løses her og nu – strategisk, teknisk eller redaktionelt, eller har brug for et længerevarende samarbejde, træning af dit team, etablering og indarbejdelse af bedre standarder eller noget helt andet, så er jeg frisk på at tage en snak.

Jeg elsker at skrive – bøger, artikler, gæsteindlæg og kronikker

Som en naturlig del af min passion for at formidle og undervise har jeg altid skrevet meget. Jeg har til dato udgivet 10 bøger (på dansk og engelsk) og skrevet flere tusinde artikler, blogindlæg og kronikker. Alene her på demib.dk har jeg udgivet over 1.100 indlæg.

Jeg kommer til fortsat at skrive. Måske endnu mere nu. Udover et par nye bogprojekter, som jeg har i støbeskeen, vil der i den kommende tid komme lidt flere indlæg på demib.dk, lidt flere gode nyhedsbreve og jeg er åben overfor tilbud om at skrive gæsteindlæg og artikler på relevante medier.

Der bliver plads til bestyrelsesarbejde

Jeg har siden jeg startede min første virksomhed i 1986 deltaget i både ledelse og bestyrelse i flere virksomheder. Men i de sidste 6-7 år har der desværre ikke været så meget plads til det. Det er der nu igen.

Udover det mere hands-on prægede arbejde jeg laver som rådgiver har jeg også altid nydt at indgå i de mere strategiske og ledelsesmæssige områder.

Nogle gange har det været som almindeligt bestyrelsesmedlem og andre gange i en advisory board funktion. Begge dele synes jeg er spændende.

Og med mine over 20 år i internet-branchen – og over 35 år som iværksætter, synes jeg faktisk også jeg har en smule at byde på.

Så står du og mangler en internet-nørd i din bestyrelse eller advisory board, så kontakt mig på mikkel@demib.com eller 22 27 07 10 og lad os få en snak om det.

Jeg brænder for kunst

Hele mit liv har jeg arbejdet med forskellige aspekter af kunst, eller kunstrelateret virke. I min barndom var det teater, musik, keramik og fotografi. Tilfældigheder gjorde at det efter nogle få år med professionel fotografi blev til knap 13 år i musikbranchen, hvor jeg levede af at producere plader.

Jeg laver stadig musik – jeg kan ikke lade være, men som du sikkert ved er det måske en af de sværeste brancher at leve af. Corona har ikke gjort det lettere. Så det betragter jeg alene som en berigende hobby i dag.

Til gengæld er det blevet meget lettere selv at udsende musik. Sammen med en af mine meget gode, og gamle venner, er jeg begyndt at udsende de sange vi laver under navnet ”4 More Minutes”. Vi regner med at der kommer 8-10 nye sange ud i 2021.

Du kan følge os på YouTube og streame og høre vores sange på alle de store platforme (Spotify, iTunes mv.)

Mit arbejde med keramik også fået en ny og langt mere aktiv rolle i mit liv.

For 5-6 år siden fik jeg mulighed for at tage fat på det igen, efter jeg næsten ikke havde rørt det siden min tidlige ungdom. Jeg nyder det virkeligt. Jeg elsker den måde at formgive på og det er utroligt sundt mentalt for mig, at lave noget der intet har med computere at gøre. Når jeg sidder med hænderne begravet i mudderet, kan jeg ikke engang tage telefonen.

Det er jo altid svært at bedømme selv hvor god den kunst man laver er. Det gælder bestemt også med keramik. Men at dømme ud fra den stigende interesse mine ”værker” har skabt, så må jeg vel gøre et eller andet rigtigt.

I efteråret har det ført til et stigende salg, og i december fik jeg mine første salg af vaser til England og USA. Det var en milepæl, som har givet mig lidt mere kommercielt blod på tanden.

Jeg har ingen ambitioner om at skulle leve 100% af keramik. Jeg elsker jo også de mange andre ting jeg laver. Den vigtige pointe – og strategi for mig nu er netop, at have frihed til at lave lidt mere forskelligt. Det kan jeg mærke jeg bliver gladere af og det er godt for alle – mig selv, det arbejde jeg udfører (også for andre), for mine børn, familie, venner og kæreste.

Det er planen at bruge lidt mere tid på keramik end jeg har kunne mens jeg drev bureau. Jeg vil bygge videre på de relationer jeg har skabt i både Danmark og udlandet og skærpe min profil og markedsføring af det jeg laver.

Jeg vil også være åben for nye samarbejder, gallerier og hvad der nu ellers kan dukke op. Så kender du nogle der kan se muligheder i det jeg laver, så tag endelig fat i mig – eller bed dem om at kontakte mig på: mikkel@demib.com eller 22 27 07 10.

Du kan følge mig og se de ting jeg løbende laver på min Instagram profil: www.instagram.com/mikkeldemib/

En del af den keramik jeg laver sættes løbede til salg på keramik-webshoppen her på demib.dk.

Jeg har håb for fremtiden

Jeg kan måske lyde en smule jubel-optimistisk i nogles ører. Og det er bestemt ikke for at træde på andre, der rammes mere traumatisk af deres kriser. Men jeg håber og tror trods alt, at min historie og stædige tro på, at der nok skal komme noget godt ud af forandringer – også selvom de ikke lige var ønsket eller planlagt, kan inspirere andre.

Corona har bestemt været en af de store udfordringer. For os alle. Men vi skal nok komme igennem det. Også det. Og ude på den anden sider er der nye muligheder. Mange ting bliver ikke som før, men det behøver ikke være dårligt. Det kan endda blive bedre.

Jeg ønsker dig et rigtig godt 2021

Bedste hilsner,

Nedenfor kan du se lidt eksempler på noget af den keramik jeg har lavet. Du kan følge med i det jeg laver på min instagram profil og købe en del af det på min webshop her på demib.dk.