Når dit website lukker ned – dropper Google dig!

De fleste websites kan have behov for en gang imellem at lukke ned for f.eks. at foretage tekniske opdateringer. Men pas på! For når du lukker adgangen til dine sider, så opdager Google det hurtigt, og stopper søgetrafikken til dit website. Dem kommer igen når du åbner men ofte med dårlige rankings end før!

Lad os se lidt nærmere på hvorfor nogle websites af og til lukker ned, hvad konsekvenserne kan være, hvorfor og hvad du kan gøre for at undgå det.

Hvorfor lukke et website ned?

Der kan være flere helt legitime grunde til at et website må lukke ned i kortere perioder. Det kan være p.g.a. tekniske opdateringer der ikke kan klares live, eller som en del af en salgsstrategi.

Det sidste har en af mine nye kunder brugt i flere år. En gang om måneden lancerer de et helt ny sortiment af varer. Det har deres kunder vænnet sig til og det er en stor salgs-success. Et par dage inden de nye varer lanceres lukkes shoppen ned og der sættes en nedtælling i gang.

I perioden fra sitet lukkes ned til der åbnes igen – med de nye varer, kan folk så kun se en side – forsiden med denne tæller. Som sagt har det været en kæmpe success for dem. Sekundet efter der åbnes vælter kunderne bogstaveligt ind – lidt som nok folk ligger i lange kører udenfor butikkerne når der er super-udsalg.

Andre webshops rundt omkring har kørt med lignende salgs-koncepter med tilsvarende stor success. Psykologien er logisk nok. Så jeg kan godt forstå de gør det.

Hvad sker der med SEO når et website lukker ned?

Tidliger skete der ikke så meget. Google crawler jo normalt ikke hele dit website hvert eneste minut. Så ofte opdagede de det slet ikke, eller så måske bare at et par enkelte sider midlertidigt var ned. Men sådan er det ikke mere.

Google er blevet meget bedre og hurtigere til at opdage ustabilitet på et website. Og det er jo sådan set fornuftigt nok, for de ønsker naturligvis ikke at sende deres søgebrugere hen til et website der ikke virker.

Så i praksis oplever jeg ofte, at der meget kort tid efter et website lukker ned, lukkes helt for den varme hane – so to speak. Med andre ord, når Google opdager at du har lukket dit site ned (uanset årsag i øvrigt), så stopper de med at sende besøgende hen til dig.

Første gang jeg selv oplevede det med en af mine kunder fik jeg et chock. jeg havde længe arbejdet på at forbedre deres rankings og det gik faktisk rigtig godt. Da jeg så en dag – lige imens de var lukket ned, var så godt som alle deres rankings væk! Alle de fede top 3 placeringer jeg havde kæmpet for var gone!

Det ville så være til at leve med, hvis alle dine rankings bare kom tilbage når du åbnede igen. Men det kan du bare ikke være sikker på at de gør!

I den konkrete sag gik website live igen dagen efter og i løbet af få minutter (faktisk overraskende hurtigt) havde Google opdaget det og nu begyndte søgetrafikken så at komme tilbage. Men det varme vand var sgu blevet lidt mere lunkent.

Mange af de top 3 placeringer vi havde før nedlukningen var nu blevet til top 4-6. Og som du sikkert ved er det meget alvorligt. Der er kæmpe stor forskel på hvor mange besøg du får når du er nummer 2 og nummer 5.

Hvad kan du gøre for at forhindre permanente SEO-skader?

Den enkleste løsning er bare at lade være med nogensinde at lukke ned. Men som sagt kan der være helt legitime grunde til, at det er nødvendigt. Og det kan som sagt være en del af en iøvrigt super effektiv salgsstrategi. Og hvad gør man så?

Nedlukning p.g.a. tekniske opdateringer bør i langt de fleste tilfælde helt kunne undgås – f.eks. ved at benytte et udviklings, eller staging miljø, hvor opdateringerne laves på et lukket område, og der så først skiftes over til den nye version, når den er klar.

Har du ikke allerede et sådan udviklingsmiljø for dit website og har du af og til brug for at lave større opdateringer, så vil jeg meget anbefale, at du får etableret det.

Lidt mere kompliceret er det hvis du som en del af en salgs-stratgi lukker ned, som i mit eksempel ovenfor.

En løsning er, ikke at lukke helt ned – teknisk set, men i stedet for blot at stoppe al handel. I mange webshops kan det gøres med klik på en enkelt knap. Dette kan så suppleres med en tydelig topbanner der fortæller at der åbnes igen kl. XX evt. suppleret af en nedtælling.

På den måde kan Google stadig tilgå alle siderne – kunderne kan bare ikke handle og de ved at de nye varer kommer snart. Så de kan ligge sig i kø.

Denne løsning gør, at Google ikke fjerner alle dine rankings, og dermed heller ikke skader dem når der åbnes op igen.

der skal naturligvis eksperimenteres lidt med de visuelle design af en sådan løsning for at sikre, at den salgsmæssigt virker ligeså godt. Men det er det bedst mulige kompromis.