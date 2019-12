Ingen har stemt endnu, vær den første.

Så lykkedes det – min nye SEO-bog der har fået titlen: “Grundbog i SEO” er på gaden nu. Og jeg er, i al beskedenhed, faktisk blevet rigtig godt tilfreds med den.

Min mission om at lave en bog, som alle der ønsker at blive mere synlige i Google kan få noget ud af synes jeg er lykkedes. Og med den pris jeg har sat på bogen burde det heller ikke skræmme nogle væk.

Du kan købe den nu – på webshoppen her på demib.dk

Den trykte version koster: 499,- kr. (+moms)

Den elektroniske (e-bog) version koster: 399,- kr., (+moms)

Og lige nu har jeg et rigtig godt tilbud på begge versioner samlet for kun 599,- kr. (+moms)

Nedenfor kan du læse forordet til bogen, der fortæller lidt mere om baggrund og mål med bogen …

Forord til Grundbog i SEO

I 2009 skrev jeg SEO-bogen SEO 2.0. Det er vist stadig den største SEO–bog, der nogensinde er skrevet. Med sine 1.400 sider i den fulde version er den også absurd lang.

Jeg indrømmer, at det var et temmelig sindssygt projekt at skrive den bog, og det er nok også begrænset, hvor stor en andel af de mange der købte den, som har fået læst det hele.

Og det behøver du faktisk heller ikke. Den store SEO 2.0 er fuld af sjove historier og anekdoter fra SEO-verden, som du godt kan leve uden, beskrivelse af problemer du sikkert aldrig vil støde ind i og strategier, som sandsynligvis aldrig nogensinde bliver relevante for dig.

Tilbage står en kærne af meget vigtige detaljer, du bør få styr på, hvis du vil til tops i Google.

Det samme kan, om end i lidt mindre omfang, siges om mange af de andre udmærkede SEO-bøger (oftest på engelsk), der er skrevet, spændende internationale konferencer og lange nørdede SEO-debatter på nettet. Den slags er da spændende for os, der ikke laver andet end SEO, men spørgsmålet er, om du har tid og lyst til en sådan fordybelse.

Hvis du er som de fleste iværksættere, mindre virksomheder, in-house SEO-medarbejdere, eller bare har en travl forretning, så er svaret sikkert nej.

Med mindre du har slået dig ned som SEO-konsulent, så er SEO nok ikke det, du brænder allermest for. Du synes sikkert, at det er meget sjovere at arbejde med de fagområder og produkter, som du har forstand på. Det som du brænder for. Forståeligt nok.

Jeg har selv været iværksætter i mange år. Jeg startede min første virksomhed i 1986. Det var et pladestudie, som jeg etablerede med en god ven. Med støtte fra nogle venlige forældre, der kautionerede på vores første lån på 250.000 til 18,75% i rente, kastede vi os hovedkulds ud i det.

Det var dengang, det var let at låne, men en anelse kostbart. Fra den ene dag til den anden stod jeg, og min ligeså unge forretningspartner, med alle udfordringerne.

Som iværksætter, og mindre virksomhed generelt, er der 1.000 nye ting du skal have styr på. Det hele lander på dit bord. Og midt i det hele kommer så alt det der med hjemmeside, markedsføring og SEO.

Det ville være lækkert, hvis du bare kunne koncentrere dig om det, du er bedst til, og så få andre til at klare de øvrige opgaver for dig. Men virkeligheden for de fleste iværksættere og mindre virksomheder er, at der er meget begrænsede midler. Du bliver derfor nødt til at klare de fleste ting selv, særligt i starten. Også det du måske ikke lige brænder så meget for, eller er så dygtig til. Herunder også SEO.

Som in-house SEO-medarbejder i et større firma har du garanteret også rigeligt at se til. Du har naturligvis brug for at holde dig opdateret om, hvad der virker i Google, hvilke nye standarder I bør følge, og hvilke metoder og teknikker du kan bruge.

Og det er så her denne bog kommer ind i billedet.

Jeg har forståelse og respekt for din mangel på tid og viden. Jeg ved, hvordan det er. Der er også mange ting, jeg ikke selv er så god til, men som jeg, som iværksætter igennem tiden, er blevet nødt til at vide lidt om, men som jeg har haft meget begrænset tid til.

Med denne bog skærer jeg ind til benet og giver dig råt for usødet det, du har brug for at vide, så du kan blive mere synlig i Google. Hverken mere eller mindre. Det er faktisk ikke så svært. Det største problem med SEO er, at alt for mange laver helt banale fejl, eller lytter på knap så gode råd fra de forkerte ”eksperter”.

Der er sket meget i søgemaskinerne siden jeg skrev SEO 2.0 i 2009. Google alene laver over 600 opdateringer årligt. Det er et svimlende tal. Det ved jeg godt. Det er derfor også meget let at lade sig skræmme af de mange, der prøver at bilde dig ind, at det kræver en helt enorm og meget opdateret viden overhovedet at kunne klare sig i Google. Det er ikke sandt.

Som du vil lære i denne bog, kan 80% af al SEO koges ned til nogle få og forholdsvis enkle ting, du skal sørge for at have på plads. Hvis du har det, vil du klare dig bedre end de fleste.

Og det er lige præcis det, som SEO handler om. Det er et ”relativt game”. Du skal ”bare” gøre tingene lidt bedre end konkurrenterne. Lad mig forklare det med en lille historie, som du måske allerede kender …

Et par venner er på tur i skoven. Pludselig bliver de overrasket af en kæmpe bjørn, der begynder at jagte dem. De flygter løbende væk, da den ene mand panisk råber: Vi kan ikke løbe hurtigere end bjørnen – den haler ind på os! Hertil svarer den anden mand: Det behøver jeg heller ikke – jeg skal bare løbe hurtigere end dig.

Pointen er, at du for langt de fleste SEO-faktorers vedkommende alene har brug for at være en smule bedre end dine konkurrenter; dem som er relevante på de samme søgninger i Google som dig. Om der på andre søgninger og i helt andre brancher findes hjemmesider, der er bedre optimeret end din, er ikke nødvendigvis så afgørende.

Og faktum er – heldigvis for dig, at de fleste virksomheder laver alt for mange banale fejl i forhold til SEO. Det kan du helt undgå ved at læse denne bog.

Grundbog i SEO er en bog for dig, der har brug for en no bullshit beskrivelse af, hvad du skal gøre for at optimere din hjemmeside effektivt i Google.

Du vil lære, hvordan du finder de rette keywords, udarbejder de bedste strategier, udvælger og optimerer en teknisk god platform, skaber noget indhold, der både tiltrækker søgebrugere, engagerer, sælger til dem og ikke mindst, hvordan du får opbygget den autoritet, der skal til for at erobre toppen af Google.

God fornøjelse – jeg håber du får succes med din forretning.