Google udtalte på den nyligt afholdte SEO-konference PupCon, at links ikke længere betyder så meget. Gary Illyes fra Google ville ikke engang medtage links blandt de 3 vigtigste faktorer.

Så betyder det at links ikke længere er vigtigt for SEO?. Kan vi droppe alt det der med linkbuilding? Eller er der en anden sandhed bag den opsigtsvækkende overskrift?

Det skal vi se lidt nærmere på i dette indlæg …

Links og linkbuilding – sådan startede det

Det er snart mange år siden, at søgemaskinerne begyndte at se på links, som andet end henvisninger til sider, de så kunne crawle.

Det var faktisk ikke Google der var de første til at få den gode ide, at de ved at se på linkstrukturer kunne lære noget om, hvilke sites der er bedst.

Flere af de andre store søgemaskiner – dengang for godt og vel 25 år siden, var allerede begyndt på det. Men Google gjorde link-faktoren mere kendt med deres første PageRank algoritme, hvor links var et meget vigtigt element.

I første omgang var søgemaskinerne meget glade for link-signalerne fordi de var så godt som rene. Ingen havde (endnu) manipuleret med dem – de sites der blev linket mest til var de bedste. Det var et signal som Google næsten blindt kunne stole på.

Men der gik naturligvis ikke længe før mange af os, der dengang arbejde med SEO, begyndte at arbejde med linkbuilding. Sådan er det jo med SEO – har altid været, og vil altid være – vi tilpasser vores arbejde til det der virker.

Da linkbuilding i de næste år blev mere og mere udbredt blev link-signalerne naturligvis også mindre rene. Søgemaskinerne kunne ikke længere blindt stole på, at dem der linkede gjorde det alene fordi de synes det site de linkede til var godt eller interessant. Flere og flere links på nettet blev oprettet for at forbedre synligheden i søgemaskiner som Google.

Derfor begyndte Google og de andre søgemaskiner dels at udvikle filtre, der kunne se bort fra de links, som de ikke mener bør tælle med i deres vurdering – og dels begyndte de at forsøge at overbevise markedet om, at links skam slet ikke er så vigtige.

Det første er fornuftigt. Det sidste var en løgn.

Links ER stadig en vigtig faktor, men …

De sidste 25-30 år er der naturligvis kommet mange nye ranking-faktorer til. Søgemaskinernes vurdering af både links, teknik, indhold og kvalitet er blevet langt mere avanceret.

Så alt i alt kan man godt sige, at links tæller mindre i dag – som en procentdel af de samlede faktorer, end de gjorde for 15-20 år siden.

Men betyder det at links er et ubetydeligt signal i dag?

Gary Illyes fra Google udtalte på konferencen:

Links are not a “top 3” ranking signal and hasn’t been “for some time …

Det er ganske enkelt ikke i overensstemmelse med mine praktisk erfaringer.

Han kom på konferencen med et eksempel på et site med virkelig godt indhold og næsten ingen links, der ranker godt.

Jeg kan gurtigt finde eksempler på det modsatte – sites med dårligt indhold og en masse spam-links, der også ranker godt.

Hvad bevuser det? Intet!

Anekdotiske beviser som dette er blot eksempler. Virkeligheden, i bred forstand, matcher sjældent ekstreme eksempler.

Det lugter mere af en fortsættelse af den kampagne Google startede for mange år siden, der skulle få alle os SEO’ere til at afholde os fra at manipulere så meget med links.

Der er derimod lidt mere hold i den udtalelse Duy Nguyen fra Google’s search quality team kom med sidste år:

Backlinks as a signal has a lot less significant impact compared to when Google Search first started out many years ago

Skal du droppe linkbuilding?

Det er naturligvis op til dig selv, men hvis du spørger mig, så er links – uanset hvad Google siger, stadig en så vigtig faktor, at det ikke er til at komme udenom!

Ja, et teknisk stærkt website, godt indhold der faktisk hjælper brugerne, stærke engagement signaler osv. helt bestemt vigtigt. Og ja, nogle websites tiltrækker naturligt så mange links, at de ikke behøver at gøre en masse for at skaffe flere.

DR.dk er et godt eksempel. Siden 2014 har de fået over 40.000 nye unikke domænelinks! Og jeg er ret sikker på, at de ikke har arbejdet med linkbuilding for at få dem.

Men nu er det jo de færreste af os der driver et website som DR.dk. De fleste af os får langt færre organiske links.

Om de links du får naturligt er nok til at ranke på de keywords du ønsker er jo noget du selv må vurdere. Men min erfaring er, at det er ganske få websites, der ikke kan have gavn af, at gøre lidt ekstra for at få flere (gode) links.

Lyver Google?

Tjaehhh, jeg vil måske ikke direkte påstå at de lyver. Men der er ingen tvivl om, at de forsøger – og altid har forsøgt, at manipulere webmastere til at gøre det som gavner dem mest muligt. Og det er jo sådan set fair nok.

Det betyder bare ikke, at vi skal tro på alt hvad de siger. For faktum er, at langt fra altid er sandheden om SEO.