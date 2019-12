Linkbuilding tip: Få et gratis (DR37) link!

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Nogle påstår, at man ikke skal hoppe over hvor gærdet er lavest. Måske er jeg bare lidt doven, men i hvert fald indenfor SEO foretrækker jeg faktisk, at hoppe over lige præcis der hvor gærdet er lavest.

Eller som en klog mand sagde engang – det er vel kun sportsfolk og idioter, der hopper over hvor det er højest 🙂

Så, i dette indlæg skal vi se lidt nærmere nogle af de mest enkle måder, du kan få meget lette og helt gratis links til dit website. De lavest hængende frugter, som man også kalder det.

Gratis uddrag fra Grundbog i SEO

De gode tips til links i nedenstående indlæg er lidt forkortede uddrag fra min nye bog: Grundbog i SEO.

Bogen er fuld af effektive SEO-tips som disse – ikke bare i forhold til links men også til stærke strategier, brugbare analyser, teknisk optimering, optimering af indhold, user engagement, effektmåling og (SEO-) sikker flytning af websites.

Og bare rolig – selvom du ikke er søgemaskinenørd, måske lidt uerfaren med SEO, eller ikke er den store tekniske ekspert, så kan du få en masse ud af bogen.

Følger du bare en lille del af de mange gode råd vil jeg garantere dig, at dit website bliver dobbelt dså godt optimeret som 80% af dine konkurrenter!

Og måske bedst af alt – lige nu har jeg et rigtig godt tilbud – du kan få både e-bogen og den trykte version af bogen for kun 599,- (+moms). Det er 33% rabat og hvis du bestiller i dag kan du nå at få den inden jul.

Få links fra dine partnere, venner og bekendte

Alle dem du allerede kender, og du er gode venner med, vil naturligvis være de letteste at få til at linke til dig.

Start med at lave en liste over alle dem, du er partner med, venner, familie og ansatte og noter ud fra hver af dem, hvilke websites, blogs eller sociale profiler, de har, og om du har et link fra dem allerede. Hvis ikke, så tag en snak med dem og få det på plads.

Verdens letteste links

Denne enkle, men meget effektive metode på linkbuilding bygger på det faktum, at rigtig mange websites har links fra andre websites, som peger på sider, der ikke længere dur. Det gælder sikkert også dit website. Måske giver de en 404-fejl, måske en server (500) fejl. I alle fald findes de ikke mere.

Links, der peger på sådanne døde sider, regnes ikke med af Google. De linker jo ikke til noget, der findes. Så alle disse links, er tabt linkværdi.

Men hvordan finder du de døde links?

Det letteste er at bruge Ahrefs. Søg på dit domæne og vælg ”Broken links”-rapporten (kræver at du har en konto).

Der er tre mulige løsninger, til genetablering af linkværdien af døde links til dit website:’

Genetablér siderne

Redirect de døde sider

Kontakt dem, der linker til dig og få dem til at rette linket

Den løsning, der genskaber mest linkværdi er, at genetablere siderne. Så peger de gamle – eksisterende links på de originale sider, som igen svarer med relevant indhold.

Jeg er dog godt klar over, at det ofte ikke er realistisk at genetablere alle gamle URL’er. Måske har du ændret publiceringssystem, og kan ikke længere lave de samme gamle URL’er. Måske har du ændret struktur eller indholdsmæssig fokus.

I det tilfælde kan du opsætte 301-redirects – fra alle de døde sider, der får links udefra til de mest relevante alternativer på dit website. Det er vigtigt, at du bruger permanente redirects (301), og at du redirecter til den mest relevante side – side for side.

Hvis du vælger redirect-metoden – hvilket de fleste gør, da den anden (lidt bedre) metode, som sagt er urealistisk i praksis for de fleste, så får du et lille link-værdi tab, fordi der redirectes.

Jeg anbefaler derfor, at du henvender dig til webmastere eller forfattere til de websider, der linker til dine gamle døde sider, og spørger, om de vil ændre linket til den nye direkte URL – som deres gamle link redirecter til.

Hvis du forklarer dem, at det er bedre for deres brugere at få det direkte link – så undgår de redirect-fejl, så vil nogle sikkert gerne ændre det. Andre vil ikke, og så må du leve med det link-værditab, der kommer på dem. Men hvis du blot kan ændre 25% eller 50% af de gamle links til døde sider, så er det godt.

Du kan også kombinere metoderne, så du nøjes med at kontakte de websites, der linker til dig, som har den højeste Domain Rating. Der vil være størst værdi i at få ændret disse links. Så kan du lade resten redirecte.

Skriv en anmeldelse og få et gratis link

Mange forfattere sætter pris på en anmeldelse af deres bog og kvitterer tit med et link til din anmeldelse.

Det gælder også undertegnede. Hvis du skriver en anmeldelse af denne bog, så send linket til mig – på mikkel@demib.com, så får du et gratis link fra deMib.dk.

Det er et DR37 domæne, så det er et rigtig godt link.

Hvis du skulle købe et link af samme kvalitet som demib.dk, ville det koste mere end prisen på bogen. Så faktisk er det billigere at købe min bog, læse den og skrive en anmeldelse – end at købe et link!