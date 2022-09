Sådan kommer du videre med SEO

5 stemmer - gennemsnit 4,8

Når du skal igang med SEO – eller skal videre med den SEO du måske allerede har arbejdet på, er det vigtigt at du griber det rigtigt an. I hvert fald hvis du vil undgå, at spilde din tid og penge på aktiviteter uden, eller med meget lille effekt.

I dette indlæg vil jeg give nogle gode tips til, hvordan du bedst muligt kommer videre – eller igang med SEO og får mest ud af dine midler.

Jeg gider ikke betale for SEO-analyser!

For nyligt stødte jeg, igen, ind i en potentiel kunde, som meget tidligt i vores dialog gjorde det klar, at han ikke ville betale for en masse analyser. Der skulle bare optimeres. Det har jeg hørt før, fra mange andre.

Jeg forstår sådan set godt manges modstand mod analyser. For ja, marketingbranchen er generelt præget af alt for mange akademiske analyser, flotte Power Points or imponerende grafer. Der mangler ofte handling. Og det er handling – praktisk optimering der skaber mere synlighed og salg. Det gør analyser i sig selv ikke!

Men når det så er sagt, er det også vigtigt at forstå, at optimering uden planer – optimering i “blinde” meget let kan ende med at fokusere på det forkerte og dermed at du bruger en masse tid og penge på ting der faktisk ikke forbedrer synligheden ret meget.

SEO er summen af alle faktorer

SEO består, som du sikkert allerede ved, af utroligt mange detaljer, der tilsammen giver det endelige resultat.

Både det tekniske, indhold, links og engagement skal være i top, for at opnå den bedst mulige synlighed. Og under hver af de enkelte hovedpunkter finder du hundredevis af underpunkter, der hver især kan optimeres mere eller mindre godt.

Hvis du bare går i gang fra en ende af, med det første og det bedste, som kunne trænge til optimering, så risikerer du at spilde kræfterne.

Det kunne f.eks. være at dine TITLEs ikke er helt gode nok. Det er naturligvis fint, hvis du får optimeret dem, men hvis du f.eks. har alvorlige indekseringsproblemer – der kunne skyldes en masse duplikeret indhold, meget langsomme sider, dårlig linkstruktur eller noget helt andet, så vil optimering af dine titler nok have meget lille positiv effekt.

SEO-aktiviteter bør prioriteres

Hvis du har penge nok, kan du naturligvis godt bare gå i gang fra en ende af – og så arbejde dig målrettet igennem de mange hundrede detaljer der skal optimeres.

Men langt de fleste har jo begrænsede resurser og penge og derfor er det som oftest ønsket, at starte med det, der koster mindst og har størst og hurtigst effekt. Det synes jeg også er klogt.

Det er desværre bare ikke muligt, at lave en sådan prioritering uden at lave i hvert fald nogle analyser. For hvis ikke du ved hvilke svagheder der er mest alvorlige, så kan du ikke lave en objektiv prioritering. Så bliver det bare et gæt. Og det er sjældent godt nok.

Jeg synes jo så til gengæld, at SEO-analyser skal have et meget præcist og praktisk sigte. Jeg går bestemt heller ikke ind for bare at lave en masse analyser og producerer flotte grafer og Power Points uden konkrete mål. Det er jeg nok selv lidt for meget iværksætter til. Uanset om du driver en stor eller lille virksomhed vil de fleste gerne have så meget ud af deres begrænsede budgetter som muligt. Og så hurtigt som muligt.

En god objektiv model for prioritering af SEO-arbejdet

Jeg har gennem mine mange år arbejdet med flere forskellige modeller til prioritering af arbejdet. Den model jeg er noget frem til, som absolut giver de bedste resultater er kort illustreret nedenfor.

Det er kun et eksempel – og et lille udpluk af de mange faktorer, der som regel bør overvejes, men den viser meget godt selve modellen.

For hver af de faktorer, som jeg analyserer – og som det kunne være en fordel at få optimeret, samler jeg i et skema som ovenstående. Jeg vurderer så på en skala fra 1-5 …

Hvor stor gennemslagskraft det kan forventes at have (impact)

Hvor langtid det kan forventes før man ser resultatet af det (time)

Og hvor mange resurser (tid/penge) det vil koste at implementere (resourses)

De tre faktorer kan så regnes sammen til en tværsum og dermed give et meget bedre, samlet og mere objektivt grundlag for en prioritering.

Med denne model kan du så vælge at gå efter punkter med den højeste sum, dem som har den største effekt, virker hurtigst eller koster mindst. Det afhænger helt af din konkrete situation, hvad der er bedst – og muligt.

SEO-analyser og vurdering kræver indsigt

At udarbejde en SEO-analyse og foretage objektiv prioritering som ovenstående kræver naturligvis en del erfaring med SEO.

Du skal vide hvilke faktorer der bør medtages – så du ikke glemmer vigtige forhold

Du skal vide hvordan man vurderer om de enkelte punkter er optimeret godt nok

Du skal vide hvor stor den sandsynlige effekt er og hvor hurtigt den kan forventes at virke

Du skal have en vis fornemmelse for hvad det kræver at implementere

I forhold til det sidste punkt er der naturligvis ingen universielle svar på det. Det kan bl.a. afhænge af den platform du arbejder med og de folk du har, der skal lave det. Men jeg har efterhånden en del erfaring med denne vurdering og laver den ofte sammen med de teams der skal stå for det.

Som regel vil der være en masse af de SEO-opgaver man på denne måde finder frem til der skal arbejdes på, som du selv eller dit team sagtens kan klare. Måske med en smule hjælp. Det er oftest både billigst og bedst.

Jeg hjælper tit virksomheder og teams med det og bistår meget gerne undervejes.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp dit at få SEO-prioriteringen på plads, eller et mere løbende samarbejde, så er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon: 22 27 07 10, eller mail: mikkel@demib.com – så starter vi med en uforpligtende snak.