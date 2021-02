Sådan styrker du dit in-house SEO-team

1 stemme - gennemsnit 5,0

Mange virksomheder har i de seneste år valgt, at insource store dele af deres digitale markedsføring – herunder også SEO. Og det er faktisk rigtig fornuftigt. For dels kan det være billigere, men måske endnu vigtigere, så vil dit interne team ofte vide mere om dine produkter, kunderne og virksomheden end eksterne konsulenter. Men løsningen har også nogle svagheder.

Har din virksomhed eget marketing- og SEO-team, eller overvejer du at få det? Så læs med her og få mine bedste tips til, hvordan du får det bedste ud af det.

Der er mange fordele ved et godt in-house SEO-team

Der er som sagt mange fordele ved at have et godt in-house SEO-team. Blandt dem vil jeg bl.a. fremhæve:

Det er billigere

Selv hvis du betaler dine ansatte en god løn, vil den reelle pris pr. arbejdstime naturligvis være langt lavere, end eksterne konsulenter. Og med SEO gælder det samme som med meget andet – jo mere (fagligt kvalificeret) tid du kan bruge på opgaverne, jo bedre resultater opnår du – alt andet lige.

Og der er faktisk mange af de konkrete opgaver i arbejdet med SEO som ikke er så svære. I hvert fald kræver de ikke nødvendigvis så meget træning, at kunne udføre.

Det kunne f.eks. være i form af optimerede tekster. Hvis du allerede har en kompetent tekstforfatter er det ikke så svært at lære at skrive på en måde der også gavner din synlighed i Google. Og en af de helt store SEO-svagheder ved mange websites er netop manglen på gode tekster.

Dit eget team ved mere om dine produkter

Selv en rigtig god konsulent vil aldrig få helt samme hands-on erfaring med dine produkter, som faste ansatte, der lever og ånder for det hver eneste dag.

Dit in-house SEO-team er en del af dit samlede team

Selvom en god SEO-konsulent vil forsøge at etablere gode relationer til alle relevante medarbejdergrupper i din virksomhed, så bliver det aldrig helt det samme, som dit eget team.

Når man hver dag bevæger sig rundt på samme kontor, spiser frokost sammen og deltager i firmaarrangementer, så får man et tættere forhold.

Det kan – i bedste fald, skabe grobund for en styrket kreativ udvikling og forståelse for hinandens udfordringer og muligheder.

Men der er som sagt også udfordringer ved fuldt ud at satse på et in-house SEO-team. Så lad os se på nogle af dem …

Det er svært at få de dygtigste SEO-folk

SEO består af mange elementer – der skal både være styr på bl.a. det strategiske, analyser, det tekniske, indhold og links. Og der kommer hele tiden nye detaljer til. Det tager mange år, løbende kompetenceudvikling og en bred interesse, at blive god til det hele.

Hvis man er rigtig dygtig til alle aspekter af SEO, så er det en lukrativ branche. Så de dygtigste SEO-folk arbejder typisk for sig selv, med egne virksomheder eller som konsulent.

Det kan være svært at tiltrække den dygtigste arbejdskraft til et in-house SEO-team. Det er de færreste virksomheder der kan forsvare, at skulle lønne enkelte ansatte – f.eks. i et SEO-team, meget højere end alle de andre dygtige ansatte.

Web- og SEO-bureauer oplever samme udfordring. Jeg har selv oplevet problemet i de bureauer jeg har været med til at drive. Når jeg har forsøgt at ansætte de dygtigste SEO-folk i faste jobs hos mig har de ofte takket nej. Den indtjening og frihed de kan få ved at arbejde for sig selv har jeg sjældent kunne matche.

Men i praksis behøver det ikke i sig selv være et stort problem.

En god løsning er, at fokusere dit in-house SEO team på de kompetencer som er mest tidskrævende, lettest at tiltrække (til en rimelig løn) og som drager størst fordel af den tætte interne relation. Det kunne f.eks. være tekster og teknisk udvikling.

Du behøver ikke nødvendigvis en SEO-ekspert i dit team som har erfaring med alle aspekter af SEO for at få en masse godt ud af det.

Giv dit in-house SEO-team den bedste træning og support

På trods af at du muligvis ikke kan tiltrække verdens dygtigste SEO-eksperter til dit in-house SEO-team, så er det alligevel min erfaring, at de folk der ansættes i sådanne stillinger er meget seriøse, dedikerede og fagligt ambitiøse.

Men dels kan du så sagt ikke forvente at de ved alt om SEO og hvis du også gerne vil fasthole dem i virksomheden, så vil jeg meget anbefale, at du sørger for at de har adgang til god løbende træning og support. De vil gerne blive dygtigere – og det er til din fordel, så hjælp dem med det.

En god start er, at give dine SEO-medarbejdere nogle gode bøger. Det er en meget billig løsning. Jeg kan naturligvis anbefale min egen – seneste bog: Grundbog i SEO, men der findes også mange andre gode bøger om enten SEO generelt – og specifikke områder, som tekstskrivning.

Ambitiøse SEO-medarbejdere vil elske dig for den lille gulerod gratis bøger er. Og de vil garanteret bruge en del af deres fritid på at læse dem.

Men derudover bør du også acceptere, at de bruger lidt af deres arbejdstid – hver eneste uge, på at følge med i vigtige blogs og debatter om SEO – som f.eks. her på demib.dk – eller Amino.dk hvor jeg også skriver kronikker.

Du bør også overveje – måske en gang om året, at sende dine medarbejdere på en god SEO-konference (når de altså ikke lige er lukket ned af Corona). Jeg kan f.eks. anbefale SMX i London, hvor jeg gennem mange år selv har deltaget som foredragsholder.

Men selv med masser af bøger, blogs og konferencer vil dit team alligevel ofte løbe ind i udfordringer, som de måske ikke lige selv kan løse – eller opgaver som de ikke føler sig helt kompetente til, at løse optimalt.

Men det kan også løses …

In-house SEO-ekspert på deltid

Jeg har gennem tiden haft mange kunder med eget SEO-team. Min rolle har bl.a. været at give teamet træning i konkrete færdigheder (f.eks. tekstoptimering, teknisk optimering, linkbuilding etc.), holde dem opdateret om udviklingen i SEO-markedet, samt udføre praktiske opgaver som de ikke selv føler sig helt kompetente til.

I større virksomheder – nogle gange med teams spredt over flere lokationer, har jeg også hjulpet med at udvikle effektive metoder til at sikre, overvåge og benchmarke en ensartet og god optimering.

Det er en virkelig god løsning – i kombination med dit in-house SEO-team. For du får det bedste af to verdner – styrken ved dit in-house team, og den mere omfattende ekspertviden jeg har. Og det til en pris, som som de fleste kan være med på.

Typisk indgår jeg den slags aftaler på en fast løbende aftale med f.eks. 1, 2 eller flere dage pr. måned. I praksis bidrager jeg som regel med en blanding af at komme ud hos kunden og så at udføre nogle opgaver hjemmefra. Netop det at komme ud og sidde sammen med dit team har en enorm værdi.

Nogle gange afholder vi måske en workshop om et særligt aspekt af SEO, andre gange har de konkrete udfordringer som jeg hjælper dem med, og nogle gange er der brug for lidt generelle opdateringer om SEO. Det er en meget fleksibel ordning.

Skal jeg hjælpe dig – og dit in-house SEO-team?

