Google ændrer TITLEs

Optimering af TITLE tags har altid været en vigtig del af arbejdet med SEO. Men mange er ikke bevidste om, at TITLE-tags teknisk set blot er et “signal” – ikke et “direktiv. Så Google bruger dem ikke altid. Og i de sidste par uger er der sket store ændringer.

I dette indlæg vil jeg se nærmere på, hvordan du kan sikre, at du altid får vist de bedst mulige (klikbare) titler i Google.

TITLE-tags bruges (kun) på 80% af søgeresultaterne

Selvom vi er mange, der bruger en del tid på at lave gode, retvisende og optimerede TITLE-tags på alle vores sider, så er faktum at mange websites ikke gør det.

En del websites bruger bare samme TITLE på alle sider, mange har ingen og en del er forkerte.

Google kan derfor ikke blindt stole på, at det der står i TITLE-tags er korrekt – og giver den bedste visning i deres søgemaskine.

Det er der som sådan ikke noget nyt i. Google har i mange år lavet denne vurdering (automatisk). Måske har du lagt mærke til at de nogle gange viser elementer fra det som folk har søgt på, frem for bare indholdet fra TITLE-tagget.

Det gør de ikke mere. I hvert fald ikke lige på den måde.

Det er dog fortsat ca. 80% af alle søgeresultater, hvor indholdet af TITLE-tags bruges.

Nye standarder for TITLEs i Google

Som du måske lagde mærke til kom der nogle større ændringer i den måde Google laver TITLEs på for et par uger siden. Nogle websites blev slet ikke berørt, men mange blev.

Det skabte naturligvis både en del undren i SEO-miljøet og nogle frustrationer. For Google havde ikke meldt noget ud om denne (store) ændring.

Nu har Google så (endelig) meldt lidt mere officielt ud, hvad ændringerne i TITLEs betyder, og hvad de gør. Du kan læse Danny Sullivans forklaring her.

En af de væsentligste ændringer er, at Google nu i meget højere grad bruger headlines (H1 og H2) som TITLE. Det gør de fordi de kan konstatere, at overskrifterne ofte beskriver indholdet bedre end TITLEs.

En anden ændring er, at de ikke længere dynamisk vil indsætte ord fra folks søgninger i titlen. De mener, at deres nye system er bedre.

TITLE-tags er stadig vigtige

Ændringerne betyder ikke at TITLE-tags nu er ligegyldige. Absolut ikke! Jeg vil stadig meget anbefale, at du laver gode, relevante og optimerede TITLE-tags. Måske endda i endnu højere grad end tidligere.

Udover at TITLE-tags stadig bruges på 80% af alle links i søgeresultaterne, så er teksten i dine TITLEs også et meget vigtigt ranking-signal.

Nu skal du bare være endnu mere opmærksom på bl.a.:

At dine TITLEs er 100% relevante for indholdet på hver enkel side

At de ikke er for proppet med keywords (keyword stuffing)

At de ikke er for lange

Undgå for ens template/scripted TITLE-tags

Brud på ovenstående kan øge sandsynligheden for, at Google bruger noget andet end indholdet af dit TITLE-tag i det klikbare link i søgeresultaterne.

Sådan optimerer du dine TITLEs

Udover at følge ovenstående gode råd når du skal optimere dine TITLE-tags er der nu også et par andre ting, som du bør optimere – herunder i særlig grad:

Overskrifter

Links

Hvis du sørger for, at dine overskrifter (særligt den første H1) i meget høj grad ligner din TITLE, så øger du sandsynligheden for, at Google bruger den.

Google har sagt, at de fortsat -i enkelte tilfælde, vil bruge elementer fra links til en side som titel. Der vil derfor også være en fordel i, at I hvert fald nogle af dine (interne såvel som eksterne) bruger hele – eller dele af teksten i dit TITLE-tag. Det er også med til at øge sandsynligheden for, at Google bruger den.

Hvis du vælger at automatisere dine TITLEs (f.eks. Køb XXX fra XXX), så er det nu ekstra vigtigt, at du varierer opbygningen, så de ikke fremstår for ens.