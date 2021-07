Google slår ned på Support Spam

1 stemme - gennemsnit 5,0

Support spam har i den senere tid været et stigende problem. Bedragere udgiver sig for at være officiel support partner for virksomheder og forsøger at snyde intetanende kunder.

I et forsøg på at begrænse omfanget af problemet og beskytte forbrugerne har Google netop udsendt nye guidelines for support- og kontaktsider.

Hvis ikke du allerede har 100% styr på dette bør du læse med her …

Link til en support- eller kontaktside

Alle sites bør have en support- og/eller en kontaktside. Så har du ikke allerede det så start med at oprette en sådan.

Næste skridt er at linke til den så den er let for både Google og og dine (eksisterende og potentielle) kunder at finde. Det kan f.eks. være via et link i footeren på alle sider eller i top-navigationen.

Jeg linker til min kontaktside i toppen af alle sider her på demib.dk

Inde på selve siden skal du vise alle de officielle måder man kan kontakte dig – både e-mail telefon, post og eventuelt sociale profiler. På min kontaktside ser det således ud:

Brug samme data i din Google MyBusiness profil

Hvis ikke du allerede har oprettet en Google MyBusiness profil for din virksomhed, så vil jeg meget anbefale at du gør det nu. Du kan oprette den helt gratis her.

På din profil er det vigtigt, at du angiver alle kontaktinformationer på præcis samme måde som på dit website – og din kontakt/supportside.

Min side (for mit holdingselskab og demib.dk) ser således ud:

Hvad hvis du ikke tilbyder telefonsupport?

Mange virksomheder – specielt dem der henvender sig til mange tusinde små forbrugere tilbyder ikke direkte telefonsupport, og viser derfor ofte ikke noget telefonnummer på websitet eller kontakt- og supportsider.

I det tilfælde er man ekstra udsat for support spam – og det er Google som sagt blevet ekstra opmærksom på.

I hvilket omfang dette kan påvirke websites direkte i søgeresultaterne er p.t. uvist men med den opmærksomhed Google giver det mener jeg bestemt der er en overhængende risiko for det. Og i alle fald vil det være fornuftigt, at hjælpe Google med at forhindre at dine kunder bliver snydt.

Men hvad gør du så hvis du ikke tilbyder telefonsupport?

Google giver faktisk et godt bud på en løsning i deres seneste blogindlæg om Support Spam.

Med andre ord – og på dansk: Opret en telefonlinje med en automatisk telefonsvarer/guide der fortæller om de supportmuligheder du tilbyder. På den måde hjælper du Google med at filtrere andre telefonnumre fra, som spammere kunne finde på at bruge for at bilde forbrugere ind, at de er din officielle telefonsupport.

Husk også Schema-data!

Udover din Google MyBusiness- og kontakt/support-side bør du også sørger for at Schema-data for din virksomhed er opdateret med de samme informationer. Dette hjælper yderligere Google til at verificere hvad der er de officielle kontaktmuligheder til din virksomhed.