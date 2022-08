Google Search Console viser ikke alle keywords og kliks – op til 90% er fjernet

Ingen har stemt endnu, vær den første.

En omfattende og bemærkelsesværdig undersøgelse blev for nyligt udarbejdet af Patrick Stox fra Ahrefs.com. Den dokumenterer at Google Search Console i gennemsnit viser godt 46% færre kliks end der faktisk sendes til websites.

Undersøgelsen har naturligvis skabt en masse opmærksomhed og har også fået Google til at justere lidt på deres beskrivelse af hvad de faktisk viser. For mange af os, der til dagligt arbejder med SEO er selve afsløringen ikke overraskende. Men det er alligevel godt, at få så solid data til at underbygge sagen.

I dette indlæg vil jeg se lidt nærmere på undersøgelse, vise dig hvordan du kan tjekke din egen data og forklare lidt mere om hvad og hvordan du (trods alt) kan bruge Google Search Console.

Hvordan er undersøgelsen lavet?

Undersøgelsen er lavet på baggrund af ikke mindre end 146.741 websites og næsten 9 milliarder kliks. Så der er tale om et meget stort datasæt – ikke bare et enkelt website eller nogle få keywords.

Til beregning af manglende kliks er anvendt denne simple formel:

(total clicks - sum of clicks to all keywords) / total clicks

På baggrund af den samlede data har de så lavet en række analyser, for at se på om det særligt er sites med mange eller få besøg, keywords eller trafik, der bliver ramt af filtreringen.

Resultatet er, at der faktisk ikke er nogen klar tendens. Der er sites, hvor over 90% af alle kliks mangler – og sites hvor det er tæt på 0%. Det gælder for alle typer af sites i undersøgelsen.

Hvorfor viser Google Search Console ikke alle kliks og keywords?

Googles egen forklaring er bl.a., at de af hensyn til personfølsom data har filtreret en del søgninger fra i Search Console. Det kan der sådan set godt være noget sandhed og fornuft i.

Jeg tvivler dog, som andre af mine kolleger på, at det kan forklare at 46% er filtreret væk. Så mange personfølsomme keywords er der ikke.

Google skriver at “Search Console data can differ slightly …”. Jeg ville nu ikke kalde 46% for “slightly”.

De angiver dog også en række andre årsager, som kan være med til at forklare det. Du kan læse dem alle her.

Test din egen Google Search Console keyword- og klik-data

Patric Stox har brugt Google Data Studio til analyserne og har været så venlig, at dele den template han bruger, så du selv kan teste din(e) site(s). Her er et link til rapporten.

Øverst til højre skal du klikke på de tre prikker og så “Make a copy.”

I drop-down menuen til “New Data Source,” vælger du GSC data source for de sites du er interesseret i at analysere

Hvis det ønskede site ikke er tilgængeligt skal du vælge “Create data source.” Find “Search Console” og klik den

Klik på den GSC property du gerne vil bruge > klik “Site Impression” > klik “Web.” I det øverste højre hjørne klikker du så “Connect.”

I den øverste højre hjørne klik: “Add To Report.”

Klik “Copy Report.”

Er Google Search Console ubrugeligt?

På baggrund af denne undersøgelse kunne man godt komme til den konklusion, at Google Search Console er helt ubrugeligt. Det vil jeg dog langt fra mene er tilfældet!

For det første er der jo meget andet data end performance data, som er vigtigt i GSC – PageExperience analyser, Core Web Vitals,, Mobile Usability, Schema data, indeksering osv. Og selv for performance data er der faktisk en del, som det kan bruges til.

For det andet vil der, uanset om du ser på dine besøg på GSC, Google Analytics eller et andet værktøj er faktum, ALTID vil være unøjagtigheder.

Så derfor, hvis du pludselig ser store udsving i f.eks. Google Search Console data, så tjek med andre værktøjer og kilder og det samme er gældende her. Hvis det er – ja så kan der jo være noget om snakken. Men hvis ikke, ja så kan der blot være tale om unøjagtigheder.

Jeg har f.eks. en kunde, hvor det er gået rigtig fint fremad de sidste måneder. For nyligt viste Google Search Console så et fald i organiske besøg. Men da jeg tjekkede både ranking data og Google Analytics data vise det sig, at der på ingen måde var et fald i hverken gode rankings – tværtimod, eller faktiske besøg.

Men selv med de unøjagtigheder der nu engang er i Google Search Console kan du godt bruge det, som en indikation af hvordan trafikken udvikler sig. Ikke som et absolut tal – men som en tendens. Og til det synes jeg stadig GSC er fint. Det kan og bør bare aldrig stå alene.