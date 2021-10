Ingen har stemt endnu, vær den første.

Kært barn har som bekendt mange navne. Og Googles seneste udmelding om “Google Centerpiece Annotation” er et godt eksempel på netop dette. Som jeg har skrevet om tidligere har Google lavet en del justeringer af måden de vurderer indhold på. Jeg har kaldt det noget andet end Google nu gør, beskrevet det lidt anderledes – men pointen er den samme.

Så lad os se lidt nærmere på Google Centerpiece Annotation – og hvad det helt konkret betyder for måden du bør optimere dine sider på.

Ikke alt indhold på en side vægtes lige højt

I gamle dage vægtede al tekst på en side næsten lige meget. Men det gav ofte nogle lidt dårlige søgeresultater – bl.a. fordi tekst i både footeren og globale navigationselementer talte med.

Google begyndte derfor allerede for en del år siden at lave såkaldte “block level analyser”. Med disse kan de identificere elementer – blokke af indhold, der går igen på flere sider. Det kan f.eks. være tekst i footeren, global navigation (også kaldet “boiler plate” indhold) eller snippets af tekst på f.eks. kategori- og tags-sider.

Når disse gentagne elementer – som derfor ikke er sidespecifikke, filtreres fra står vi tilbage med det som er den unikke tekst på siden. Og det er den som Google primært bruger til at vurdere om den er relevant for en søgning.

Hvad er Google Centerpiece Annotation?

Med Googles Centerpiece Annotation analyser går de skridtet videre. Her forsøger de at identificere hvad det centrale emne for en sidens unikke indhold handler om.

Hvis du ser på billedet ovenfor er det som et visuelt eksempel tydeligt, at det centrale “emne” er skålen med æbler. Men lige bagved skålen står en buket roser i en vase. Det er også en del af det unikke indhold – men det helt centrale, sidens “centerpiece” er æbleskålen.

Google vægter det som de opfatter som “centerpiece” indhold højere end resten af det unikke indhold. Resten af det unikke indhold på siden bruges også – det vægtes bare knap så højt.

Sådan optimerer du til Google Centerpiece Annotation

Som med det meste anden indholdsoptimering er der ikke en enkel knap du kan trykke på for at optimere til Googles Centerpiece Annotation. Og der findes ikke en standard, som kan bruges af alle.

Men dybest set handler det om, at gøre det så tydeligt som muligt for Google (og de besøgende), hvad den enkelte side primært handler om. Men hvordan kan du så gøre det?

Du kan gøre flere ting …

Udover en tydelig TITLE og primær (H1) overskrift skal du sørge for, at den første del af din tekst er præcist fokuseret på dit – eller dine primære keywords. Skriv en kort indledning, der summer det vigtigste op.

Herefter kan du så gå mere i dybden med emnet i afsnit nedenfor. Det er også den skrivestil, der kaldes “den omvendte pyramide”.

Men du kan og bør gøre mere end det …

Som jeg har beskrevet i andre artikler omkring Googles nye måder at analysere tekster på i 2021 kan både Schema-data, en generelt god (HTML- og tekst-) struktur, overholdelse af ARIA (Accessible Rich Internet Applications) samt format og visuelle virkemidler til at fremhæve de vigtigste pointer, styrke Googles forståelse af dit centerpiece.

Flere analyser og mine egne erfaringer med Googles nyeste måder at fortolke tekster på har vist, at lange keyword-rige tekster ikke længere er nok. Struktur, design og mark-up betyder mere nu end nogensinde før.

Opdel dine afsnit logisk. Skriv korte afsnit. Brug bullet points til vigtige fremhævelser og indram centrale elementer i bokse. Brug også billeder og video der hvor det kan være med til at styrke og underbygge dine historier. Og husk, at alle relevante elementer bør have korrekt Schema-data.