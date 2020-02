Ingen har stemt endnu, vær den første.

SEO og Google Ads (tidligere AdWords) er på mange måder to sider af samme sag. Begge dele giver mulighed for, at få kontakt med dem der søger i Google.

SEO er organisk optimering. Google Ads er annoncer. Det kan sammenlignes lidt med en avis. Du kan både købe annoncer, eller lave PR – rettet mod at få (gratis) redaktionel omtale. Men begge dele har, hvis det gøres rigtigt, en høj værdi.

Det gælder også for markedsføring i søgemaskiner. Både Google Ads or organisk optimering (SEO) kan have en meget høj værdi. Men kun hvis du gør det rigtigt. Og til det formål har du brug for viden.

Min gode ven og kollega Luciano Bellacci har netop udgivet 2. version af hans fabelagtige bog om Google Ads og i den forbindelse af vi valgt at lave et samlet tilbud på begge bøger. Så er du super godt rustet til at styrke din synlighed i Google – og sparke røv til konkurrenterne.

Køb bøgerne her