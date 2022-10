22 stemmer - gennemsnit 2,0

Mange går med overvejelser om, at skifte fra DanDomain til Shopify. Det kan jeg godt forstå, for jeg synes på mange måder, at DanDomain platformen sakket bagud i forhold til de krav de fleste har til en webshop i dag. Og her er Shopify bestemt et godt alternativ.

Men når man skal flytte et website er det ofte forbundet med mange udfordringer. Det gælder bestemt også, hvis du skal flytte fra DanDomain til Shopify.

Jeg har lige været igennem flytningen af en stor webshop, på to sprog, fra DanDomain til Shopify og vil derfor i dette indlæg gerne dele mine erfaringer – på godt og ondt, med denne process.

Hvorfor skifte fra DanDomain til Shopify?

Vi kan vi hver især have forskellige grunde, men for mit vedkommende handler det blandt andet om de mange SEO-svagheder jeg oplever med DanDomain.

Kort sagt: Når jeg gør alt det, som jeg VED virker, virker det bare aldrig ligeså godt på DanDomain, som det gør på andre platforme – herunder Shopify. Det er en håbløs kamp op ad bakke.

For den kunde jeg lige har hjulpet med flytningen havde de også nogle ønsker om bedre administration og features, som de ikke kunne få på DanDomain.

DanDomain bærer desværre præg af, at være en gammel, og lidt nedslidt platform, der ikke helt har kunne følge med udviklingen.

Omvendt er Shopify en moderne, lynhurtig platform med en åben og fleksibel arkitektur, der giver mulighed for de fleste af de ting man kan forvente af en hostet shop-løsning.

Forbered flytningen af dit website i god tid

Der er rigtig mange detaljer, som skal på plads når et website skal flyttes. Jo flere sprog websitet findes på, jo flere varer, kategorier og særlige funktioner, jo mere kompleks bliver det.

For at sikre en problemfri overgang til din nye platform, er det derfor vigtig at du er meget grundig med dine forberedelser. Det tager tid. Ofte meget mere tid, end man kunne håbe på – ellers som man i et naivt og optimistisk øjeblik ville vurdere.

Du bør gennemgå alle sidetyperne på dit eksisterende website – forside, kategorier, produktsider og eventelt artikel- og blog-sider. Hvordan er det opbygget, hvilke data vises, hvilke datafelter ligger det i og hvilke funktioner og visuelle virkemidler anvendes (f.eks. bundles, særlige tilbud, virtuel påklædning, video, 3D osv).

Alt dette skal så sammenholdes med din nye – påtænkte, platform. Findes der tilsvarende datafelter, som kan bruges, kan de samme funktioner og visuelle virkemidler genskabes? Eller findes der alternativer – eller bedre bedre løsninger?

Min anbefaling er, at du i første huk – når du flytter din webshop, begrænser dig så meget som muligt.

På Shopify kan du rigtig mange fede ting, som du ikke kan på DanDomain. Men vent med dem! Start med at få flyttet webshoppen, så den fungerer (ligeså godt eller bedre), som på DanDomain. Når det så er på plads og kører som det skal, så kan du begynde at lege med alle de nye sjove ting du kan på Shopify.

Hvis du gør for mange ting på en gang stiger risikoen for, at det går galt meget!

Det var en af de ting, som var lidt svært at styre med den flytning jeg – sammen med nogle gode kollegaer, stod for. For kunden ville helt naturligt meget gerne hurtigst muligt igang med at udnytte de mange muligheder i Shopify. Men vi fastholdt, og kæmpede for, at starte så enkelt som muligt.

Design og optimering

Inden du kan komme igang med en flytning skal du have opsat et design på din nye Shopify shop. Her kan du vælge to strategier:

Forsøge at genskabe dit gamle design så præcist som muligt

Finde en god template i Shopify og udnytte dennes mulighed så godt som muligt

Det første er klar den dyreste og ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Både i forhold til design og funktioner kan det hurtigt blive en både meget besværlig, dyr og dårlig strategi, at forsøge 100% at genskabe dit gamle website på en ny platform.

I stedet for at forsøge, krampagtigt at få en ny platform til at gøre præcist det, som din gamle platform gjorde, synes jeg det er en langt bedre strategi, at udnytte den nye platforms muligheder på dens præmisser.

Når du skal vælge tema i Shopify kan du enten vælge et tema, der allerede har et design, som meget ligner det du vil have og som måske har nogle indbyggede funktioner, du ønsker. En anden mulighed er at vælge et forholdsvist simpel og “nøgent” tema, som du så tilpasser dine behov.

I alle fald skal du sikre dig, at det tema du vælger understætter Shopify Shop 2.0!

Om end det kan være fristende at vælge et tema, der allerede har et flot design, er problemet, at mange af disse desværre lider af alvorlige SEO-svagheder, fejl og mangler – og blandt andet er alt for langsomme.

Det nyeste standard tema fra Shopify heder Dawn. Det er det jeg selv bruger, når jeg står for hele opsætningen. Jeg er lidt nøgent out-of-the-box, men er til gengæld ret hurtigt og meget fleksibelt. Hvis du kan finde ud af at kode lidt Liquid, HTML og CSS, så er det let at lave tilpasninger på.

Da min kunde for nyligt havde fået lavet nyt design på den gamle webshop ønskede de at beholde dette. De valgte derfor at lade webdesignerene genskabe det.

Det blev sådan set fint nok, men vi kæmper så til gengæld med at få det helt hurtigt nok og jeg savner en masse af de standard funktioner, som ligger i bl.a. Dawn. Så på sigt vil jeg nok forsøge, at få dem lokket over på Dawn.

Uanset hvilket tema du vælger skal det optimeres. Selv Dawn, som faktisk er ret godt, er ikke 100% perfect out-of-the-box. Alle temaer, også det, bør optimeres for at få det maksimale ud af det. Det gælder både i forhold til brugervenlighed, salg og SEO.

Datamapping – fra DanDomain til Shopify

Både kategorier (som Shopify kalder “collections” og produkter er på mange måder opbygget helt forskelligt i DanDomain og Shopify. Så der skal laves en del tilpasning af data, når du skal flytte din webshop.

Men der er også nogle ting som næsten identiske, som f.eks.:

Overskift

Sidens tekst (body copy/description)

TITLE

META-description

SKU

Disse data kan du mere eller mindre flytte direkte over fra DanDomain til Shopify.

Der er dog et punkt, som jeg har erfaret, kan drille lidt – og det er siden/produktets beskrivelse. For af årsager jeg ikke helt forstår, er der desværre ofte en hel masse “snavs” inkluderet i den data der ligger i description-feltet på DanDomain.

I min kundes tilfælde gav det udfordringer i forbindelse med både produkter og kategorier.

På produkterne var der indholdet af description-data kodet i HTML på en måde, som jeg bestemt ikke var vild med. Blandt andet var der ikke brugt P-tags, til opdeling af paragraffer.

Det var dog forholdsvist let for mig, at lave nogle regler i Excel, som kunne om-formatere denne data, så vi fik en bedre HTML over på Shopify.

Lidt mere udfordrende var det i kategorierne. Her var der en hel masse JavaScript, som det viste sig at være næsten umuligt at lave nogle enkle regler for at fjerne. Heldigvis var der ikke så mange kategorier på dette site, så vi ente med helt manuelt at copy/paste description-teksterne på disse. Det var hurtigere.

Og netop dette er et godt eksempel på de pragmatiske løsninger jeg altid forsøger at finde.

For ja, i den ideelle verden kunne man lave noget automatik der renser data. Men hvis det tager længere tid at udvikle denne automatik, end det tager bare lige at gøre det manuelt, så giver det ikke nogen mening.

Vælg altid de enkleste, hurtigste, mest sikre og billigste løsninger!

En anden udfordring var også, at der i DanDomain var to filter til tekst – et til den tekst der blev vist øverst i kategorien, og et andet til den der blev vist i bunden. I Shopify er der kun et felt.

Der er naturligvis meget mere data end ovenstående, der skal flytte og her begynder det hurtigt, at blive lidt mere kompliceret.

For DanDomain og Shopify fungerer som sagt meget forskelligt og mange – herunder også min kunde, havde valgt en masse kringlede løsninger og hacks på deres DanDomain webshops, for at opnå de ting de ønskede.

For eksempel havde oprettet alle farvevarianter, som selvstændige master-produkter og kun størrelser som varianter. På Shopify ville de gerne have det samlet o den bedre håndtering af varianter, som de har.

Det gav så en række udfordringer i flytningen, bl.a. fordi der ikke konsistent var brugt de samme farvenavne på tværs af produkter. Og så opstår der lige pludselig mange varianter af farverne, i filtrene. Så det skulle der renses ud i. Det kunne ikke helt undgås, at der blev lidt manuelt arbejde med det.

Et andet eksempel er hele den måde produkter placeres i kategorier.

I Shopify er den absolut bedste måde at gøre det på, at bruge automatiske konditioner. Med den metode kan man angive et eller flere tags, som bruges til – dynamisk, at udvælge hvilke produkter der skal vises i kategorien. Det er super smart og gør, at du ikke skal bruge en masse manuel tid på at ligge varer i kategorier.

Det er så også en af de Shopify-features, som jeg i forhold til SEO elsker! For det gør, at det er lynhurtigt for mig, at oprette nye kategorier målrettet et bestemt keyword.

Hvis du har dine varer placeret i kategorier på DanDomain, som de fleste har det, skal du derfor have oversat disse kategorier, til produkt-tags, og opsat dem som regler i dine nye collections på Shopify.

Har du mange produkter er det absolut at foretrække at kunne automatisere dette i overflytningen. Ellers skal du ind og redigere samtlige produkter bagefter.

Shopify har et rigtig fint system til tilknytning af relateret data for både produkter, varianter, kategorier, sider og blogs. Det kaldes “Metafields”. Det findes ikke på samme måde i DanDomain. Så hvis du har særlig tilknyttet data i din DanDomain løsning, skal denne over i Metafields i stedet for og alt efter hvordan det skal bruges, skal der så kodes nogle løsninger.

For min kundes vedkommende havde de f.eks. gemt informationer om leverandør i et særligt felt i DanDoamin. Det lavede vi så et Metafield til i Shopify. Ikke det store problem, men stadig noget af alt det der lige skal helt styr på.

Lagerstyring er en særlig udfordring

Lagerstyring er altid en udfordring. Men en stor webshop på flere sprog, tusindvis af produkter og flere lokationer bliver det endnu værre.

Min kunde valgte heldigvis, at købe en lagerstyringsløsning fra det danske firma You/We. Jeg har ikke tidligere haft med dem at gøre, men jeg må sige at jeg er meget imponeret. De er virkelig dygtige, meget serviceminded og deres løsninger fungerer virkelig godt.

I forhold til min kunde var der så også den fordel, at deres lagerstyringsløsning fungerer på både DanDomain og Shopify.

Løsningen knyttes til produkternes SKU. Så når først dette er på plads på både DanDomain og Shopify-løsningen, så opdateres det automatisk begge steder – og på tværs af sprogversioner. Det sparede os for en masse udfordringer med at skulle flytte lagerinformationer.

Der var så en del udfordringer med netop SKU. For da farvevarianter skulle køres sammen på Shopify blev det nødvendigt, at ændre nogle SKU – og så var de jo ikke ens på begge løsninger. Det gav You/We nogle alvorlige hovedpiner, men deres dygtig folk endte med – på baggrund af mapping data jeg kunne trække ud, at løse det.

Men, hvis du kan sikre at SKU er 100% identisk for alle produkter på både din DanDomain og nye Shopify-løsning, så gør du livet meget lettere for dig selv.

Hvis ikke du vælger lagerstyringsløsningen fra You/We, så

Sådan flytter du data fra DanDomain til Shopify

Nu var vi så ved at være klar til selve flytningen. Første skridt var, at trække data ud af DanDomain. Dette viste sig så, at give os en række udfordringer.

Den første udfordring var, at der var fejl i den XML-data vi eksporterede fra DanDomain. Det resulterede i, at XML-filen ganske enkelt ikke var valid og jeg kunne derfor ikke importere den i mine værktøjer.

Heldigvis kom Jesper fra DandoDesign os til undsætning. Han fik lavet et program, der kunne fikse de XML-fejl der var.

Næste problem var, at kategorier i DanDomain eksporteres som en ID – ikke som et navn. Og da vi skulle bruge dette til produkt-tags, skulle vi bruge navnet. Her fandt Jesper også en løsning, hvor han fik trukket navnene ud.

Så langt så godt.

Så kom vi til det store arbejde med at om-formatere og mappe de mange data og forberede dem til import.

Til import og ekspert i Shopify bruger jeg app’en Matrixify. Den er virkelig god, men kræver bestemt en del øvelse at bruge. For som altid med den slags, kan blot et enkelt komma det forkerte sted, give helt forkerte resultater. Ekstrem omhyggelighed og en grundig forståelse af alle Shopify’s data-felter og formatkrav er nødvendig. Det har jeg så nu fået.

Det er vigtig at understrege, at man ikke kan undo en import. Så bordet fanger!

Det krævede rigtig meget arbejde og en masse avancerede regler og opslag i Excel, at få om-formateret al data, så det var klar til import. I den forbindelse skulle jeg også have trukket alle de gamle URL’er fra DanDomain ud og det nye på Shopify så korrekte redirects kunne opsættes.

Redirects er ikke altid så let

Selvom jeg havde forberedt flytningen meget, meget omhyggeligt, var der alligevel nogle småting der gik lidt galt i forhold til redirects. Jeg fik dog hurtigt fikset det, så skaden blev begrænset, men det understreger blot hvor svært det her er.

Der var primært to store problemer:

Det viste sig, at der var mange flere varianter af URL’er i DanDomain, end dem som kom med i en eksport. Og den fik jeg derfor i første omgang ikke med i den ellers meget omfattende redirect file jeg havde lavet.



For at sikre, at alle aktive URL’er redirectes korrekt er det derfor nødvendigt, at crawle dit gamle DanDomain site og herefter via Excel loop-ups, matche dem med de nye på Shopify. Det er i sandhed ikke let, men nødvendigt.



Dette løser så kun udfordringen i forhold til aktive URL’s. Der kan godt være gamle sider indekseret i Google, som ikke er aktive mere, og som også skal håndteres. Disse må du trække ud af f.eks. Google Analytics, Search Console eller andre kilder og på samme måde som ovenfor mappe til de nye.





For at sikre, at alle aktive URL’er redirectes korrekt er det derfor nødvendigt, at crawle dit gamle DanDomain site og herefter via Excel loop-ups, matche dem med de nye på Shopify. Det er i sandhed ikke let, men nødvendigt. Dette løser så kun udfordringen i forhold til aktive URL’s. Der kan godt være gamle sider indekseret i Google, som ikke er aktive mere, og som også skal håndteres. Disse må du trække ud af f.eks. Google Analytics, Search Console eller andre kilder og på samme måde som ovenfor mappe til de nye. Det andet problem var, at man i Shopify kun kan lave et-til-en redirects. Man kan ikke opsætte mere avancerede regler med f.eks. wild card eller regulære udtryk.



Det gav nogle udfordringer, særligt i forhold til Facebook, som denne kunde er meget aktiv på. For når man poster et link på Facebook, så tilføjer de et tracking parameter – så f.eks. et link til dintmain.dk/side1 bliver til ditdoamin.dk/site1?fbclid=IwAR0Yufp7CFIiIMOOsVt2AX_nNii4E8GqiEWXBvNgpspTYkFiWnIrPmETcoY



Problemet er så, at hvis du i Shopify har opsat en redirect regel, der angiver at /side1 skal redirecte til /pages/side1, så fanger den ikke ovenstående link fra FB med tracking parameteret.



Vi valgte at løse denne udfordring med app’en Broken Link 404/301 Redirect. Jeg er egentligt ikke vild med den app, men den var den mindst ringe løsning vi kunne finde på det konkrete problem.



Med tiden forsvinder problemet naturligvis. For alle de nye links kunden poster på facebook skal jo ikke redirectes. Men i overgangen – lige efter flytningen, var det nødvendigt at få på plads.

Test og tilføj redirects!

I dagene efter lanceringen brugte jeg en del tid på at holde øje med om der kom trafik til døde sider, som jeg ikke havde fanget. Jeg brugte blandt andet ovenstående app og Google Analytics til det. Og den der dukkede op tilføjede jeg så.

Afsæt tid til test og hurtige rettelser

Ingen flytning går 100% perfekt. Det er i hvert fald meget sjældent. Men har du forberedt dig omhyggeligt, vil de fejl der opstår – og som du først opdager, når du er flyttet være til at overskue og overkommelige at rette.

Jeg vil dog i alle fald meget anbefale, at du afsætte tid til LIGE EFTER lanceringen, at teste alting omhyggeligt og med det samme få rettet de fejl der måtte være.

Du skal sørge for at både dem der har med teknik, design, salg og SEO sidder klar. De bør hver isør vide hvad der skal testes.

Min primære fokus er jo SEO, så da denne kunde var flyttet sad jeg klar med alle mine redskaber og testede alle de ting jeg kunne.

At rette fejl hurtigt har naturligvis en stor betydning for dine kunder. Er der f.eks. fejl som forhindrer køb, så ryger hele omsætningen.

Men også i forhold til SEO er det super vigtigt at eventuelle fejl rettes meget hurtigt. For problemet er, at Google kan crawle sites meget hurtigt!

Måske synes du, at du har et stort site – måske med flere tusinde produkter, og at det jo nok vil tage Google et stykke tid at crawle. Tro om igen!

Alt under 1 million sider er – i Googles øjne, et lille site.

Jeg har oplevet Google crawle nogle af min store kunders websites med op til 250 sider i sekundet! Så selv hvis du har 10.000 sider, kan de har gennemset (crawle) det hele – på dit nye site, på under 1 minut.

Hvis der er alvorlige SEO-fejl, som Google får galt i halsen, så kan de desværre skade dig i meget lang tid. I værste fald kan der gå halve og hele år, før de fejl helt forsvinder fra Google igen.

Så sid klar – vær beredt og sørg for at dem der eventuelt skal hjælpe dig med at rette (redaktionelle eller tekniske) fejl også sidder klar!

Lad dig ikke skræmme – en flytning kan være god, og nødvendig

Med dette indlæg kan du naturligvis godt blive en smule skræmt over alle de ting der skal styr på, hvis du overvejer at flytte fra DanDomain til Shopify – eller en anden platform, for den sags skyld.

Og ja, det er ikke bare sådan lige at flytte en webshop. Men det ER heller ikke en umulig opgave. Du skal som sagt bare være realistisk forhold til de ekspertiser og arbejde det kræver, være omhyggelig og afsætte de nødvendige resurser.

Hvis din nuværende platform begrænser dig – både i forhold til SEO, marketing, salg og konverteringer, så kan en flytning være nødvendig. Og selvom det kan koste en del kan det hurtigt ende med at tjene sig mange gange hjem.

Hvis du har brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon: 22 27 07 10 eller mikkel@demib.com.