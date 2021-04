1 stemme - gennemsnit 5,0

Duplicate Content er en betegnelse vi bruger om helt eller delvist identisk indhold, som Google (ofte) filtrerer fra i søgeresultaterne.

Det har i mange år været en kæmpe udfordring i forhold til SEO. Det er det stadig. Men nu er der en løsning, der (helt gratis) kan afhjælpe nogle af dine DC-problemer.

Hvorfor er Duplicate Content et problem?

Når vi snakker om Duplicate Content er der flere forskellige typer, som du skal være opmærksom på.

Duplicate Content internt på dit eget website

Duplicate Content på tværs af dine egne websites

Duplicate Content som følge af indhold du får fra andre

Duplicate Content som følge af at andre (berettiget eller ej) bruger dit indhold

Duplicate indhold kan både give problemer i forhold til SEO, men derudover kan der også være nogle juridiske aspekter af det.

Hvis du bruger andres indhold, eller andre bruger dit, så skal der være tilladelse til det. Desværre oplever jeg meget tit, at andre websites stjæler indhold – f.eks. produkt- eller kategoribeskrivelser, fra andre i markedet. Det er ulovligt. Og et sådan misbrug bør naturligvis stoppes.

I forhold til SEO er det uden betydning om indholdet er lovligt kopieret eller ej. Når Google (ofte) filtrerer det ud handler det først og fremmest om – for dem, at sikre gode søgeresultater.

Hvis det samme – eller så godt som det samme, indhold kan findes via flere forskellige unikke og indekserbare URL’er, så giver det ikke mening for Google at vise dem alle.

Dels fylder det unødigt op i deres databaser og dels vil de hellere præsentere søgebrugerne for et udvalg af forskellige svar på deres søgninger.

Problemet – i forhold til SEO, forstærkes så af, at filtreringen sender et dårligt signal til Google. Således oplever vi, at websites der får filtreret Duplicate Content ud også får sværere ved at ranke på alle eres andre – ellers gode indholds-sider. Så det er vigtigt at undgå denne filtrering.

Gratis løsning til at stoppe andres misbrug af dit indhold

Som nævnt i indledningen er der de senere år dukket flere forskellige løsninger op, som kan hjælpe dig med at overvåge og stoppe andres uretmæssige brug af dit indhold.

Den tjeneste, som jeg personligt er blevet gladest for er UlovligKopiering.dk.

UlovligKopiering.dk er udviklet af en af mine gamle og dygtige kollegaer i SEO-Branchen – John Nielsen. Netop det at han har godt styr på SEO gør at løsningen rent teknisk fungerer uden at den skader dit website i Google. F.eks. går det ikke ud over hastigheden – hvilket som bekendt er super vigtigt.

Det som jeg rigtig godt kan lide ved løsningen er derudover, at de ikke bare overvåger om nogle kopierer dit indhold, de sørger også for at sikre beviserne og hvis det er kød på sagen, kan den tilknyttede advokat håndterer den for dig – på en no-cure-no-pay basis.

Det er lidt på samme måde, som du måske kender det fra flykompensationsfirmaer som Flypenge.dk.

Det betyder, at du helt slipper for det noget trælse arbejde med at skulle kontakte dem, der har taget dit indhold og de åndssvage diskussioner det ofte kan føre til. Det klarer advokaten.

Når andre uretmæssigt bruger dit indhold skal de naturligvis betale for det. Det er der heldigvis klokkeklar retspraksis for. Men det betyder ikke, at de så fortsat må bruge det. Det kræver – udover betalingen for misbruget, stadig en aftale med dig og typisk en licensbetaling for det.

Men set i lyset af de problemer det kan give i forhold til SEO vil jeg naturligvis ikke anbefale, at du laver en sådan aftale. Det kopierede materiale skal væk, så det ikke skader dig i Google!

De sager UlovligKopiering.dk måtte køre for dig, og de erstatninger de får hjem, tager de så en andel af. resten tilfalder dig.

Hvis du vælger deres freemium model koster det ikke noget at oprette en konto og sætte overvågning af dit website igang. Og den løsning vil være fin for de fleste. Det er den jeg selv har brugt.

Jeg startede med at bruge løsningen i Waimea og der gik faktisk ikke så længe før der var en sag. UlovligKopiering fik stoppet misbruget, indholdet blev fjernet og vi fik endda et lille beløb i erstatning. Det var super let og ukompliceret for os.

Jeg har efterfølgende opsat det på demib.dk og en del kunders websites og kan meget anbefale, at du gør det samme.

Implementeringen er super let. Du skal blot ligge et lille script ind i headeren på alle dine sider. Det kan på de fleste website klares globalt.

Jeg har ikke noget direkte med løsningen at gøre og jeg tjener ikke noget på at linke til den. Jeg synes bare det er en god tjeneste, som også du fortjener at kende.

UlovligKopiering.dk løser ikke alle DC-problemer

UlovligKopiering har alene fokus på andres uretmæssige brug af dit indhold. Og det er skam også meget vigtigt.

Lige nu overvåger systemet alene fremadrettet, om der kopieres indhold. Så har du tidligere fået kopieret indhold, som du ikke har opdaget, så finder UlovligKopiering.dk det ikke. Men det kan jo være deres service på et tidspunkt bliver udvidet til også at kunne det.

Derudover kan der som sagt være andet Duplicate Content – på tværs af sider på dit eget website, på tværs af forskellige websites du selv ejer, eller fordi du (helt lovligt) bruger f.eks. produktbeskrivelser fra dine leverandører – eller underleverandører bruger dine. Det skal du stadig selv få styr på.

Hvis du har brug for hjælp med at identificere den form for Duplicate Content – og løsninger til at fjerne det, så er du som altid meget velkommen til at kontakte mig, så giver jeg gerne et uforpligtende tilbud.

Ring på 22 27 07 10, skriv på mikkel@demib.com eller brug formularen nedenfor.