Det tager Google 9 gange længere tid, at crawle JavaScript sider!

Ingen har stemt endnu, vær den første.

Et nyt eksperiment, udført af nogle af mine teknisk dygtigste SEO-kollegaer i branchen, har påvist, at det tager Google op til 9 gange længere tid, at crawle sider baseret på JavaScript – frem for HTML.

Så på trods af, at Google i princippet godt kan læse (det meste) JavaScript er faktum, at det tager meget længere tid at få JavaScript sider crawlet og indekseret. Og det kan have alvorlige negative konsekvenser for dig i dit arbejde med SEO.

Men lad os se lidt nærmere på eksperimentet, resultaterne og de sandsynlige forklaringer på problemet …

JavaScript er tungt at eksekvere

I modsætning til HTML – hvor indholdet kan læses direkte i den kode der downloades, skal JavaScript først eksekveres, før man kan se indholdet. Og det er en forholdsvis tung opgave – relativt i forhold til de resurser det koster at læse ren HTML.

Det er ikke noget du normalt vil lægge mærke til når du besøger en side med en god browser på din computer. Men når du, som Google, skal crawle milliarder af sider har det en stor betydning.

Google har derfor et kø-system, hvor bl.a. JavaScript sider sættes i kø til eksekvering. Google har tidligere – i deres sædvanlige optimistiske officielle udtalelser, sagt at der i gennemsnit kun er 5 sekunders forsinkelse i dette kø-system. Eksperimentet viser dog at det er meget langt fra sandheden.

Sådan blev JavaScript eksperimentet lavet

I eksperimentet blev der opsat to sektioner på et website i hver sin folder. I den ene folder blev siderne lavet i ren HTML – og i den anden i ren JavaScript (uden JS frameworks). I hver sektion blev der lavet 7 sider med unikt indhold.

De gav så Google et ping med link til den første side i hver sektion og holdt så øje med serverloggen, for at se hvor hurtigt Google crawlede dem – ikke bare den første side, men dem alle.

Det endte med at tage Google 313 timer at nå frem til den sidste side i JavaScript folderen. Med HTML-siderne tog det kun 36 timer. Det er 9 gange hurtigere!

Ref: https://www.onely.com/blog/google-needs-9x-more-time-to-crawl-js-than-html/

Udskriv altid vigtige elementer i ren HTML!

Eksperimentet viser, endnu engang, at det er helt afgørende for god og effektiv SEO, at alle vigtige elementer – tekster, links og billeder, udskrives som ren HTML.

På trods af at Google godt kan læse (noget) JavaScript kan du ikke være sikker på at de gør det og selv hvis de gør, tager det meget længere tid.

Se hele undersøgelsen fra Onely.com, med flere detaljer her: https://www.onely.com/blog/google-needs-9x-more-time-to-crawl-js-than-html/