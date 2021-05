Ingen har stemt endnu, vær den første.

En ny stor undersøgelse fra Search Metrics, viser at kun 4% af siderne lever op til Googles nye Core Web Vitals. Det kan få alvorlige følger for de mange sites synlighed, når Google ruller den nye algoritme ud.

Er du sikker på, at du er en af de 4% – eller lider dit website også under alvorlige fejl?

I dette indlæg vil jeg se lidt nærmere på nogle af de vigtige observationer i undersøgelsen og hvad du selv kan gøre, for at sikre tilstrækkeligt gode Core Web Vitals scores.

Hvad er Core Web Vitals

Core Web Vitals er en del af Googles nye Page Experience algoritme. Kort fortalt er Core Web Vitals et sæt af parametre der forsøger at måle nogle vigtige faktorer i forhold til brugervenlighed.

Der er tre faktorer i Core Web Vitals:

Indlæsning – Largest Contentful Paint (LCP)

Måler den tid det tager at indlæse og rendere det største billede- eller tekstelement. LCP skal være under 2,5 sekunder.

Måler den tid det tager at indlæse og rendere det største billede- eller tekstelement. LCP skal være under 2,5 sekunder. Interaktivitet – First Input Delay (FID)

Måler hvor hurtigt man kan bruger interaktive funktioner på en side. FID skal være under 100 millisekunder.

Måler hvor hurtigt man kan bruger interaktive funktioner på en side. FID skal være under 100 millisekunder. Visuel Stabilitet – Cumulative Layout Shift (CLS)

Måler ustabile elementer – elementer der skifter placering eller størrelse under indlæsning og brug af siden. CLS skal være under 0,1.

CLS er det mest udbredte problem

Undersøgelsen bekræfter min egen oplevelse – det mest udbredte problem er CLS. Alt for mange websites har for mange ustabile elementer.

Det kan bl.a. forklares med flere annoncer, pop-ups og andre dynamiske elementer. Men jeg oplever det også med noget som simpelt som visse menustrukturer.

Tung kode er et stort problem

Et andet af de andre store problemer undersøgelsen, såvel som mine egne observationer vise er unødig tung kode.

Dette opstår ofte som en konsekvens af den plugin-struktur, der er udbredt på mange platforme som WordPress og Shopify. Hver gang en ny feature ønskes tilføjes en masse eksta kode, CSS og JavaScripts.

Tunge billeder trækker ned

Undersøgelsen bekræfter også min oplevelse af, at mange websites ikke har komprimeret deres billeder godt nok. De indlæses i fors tore størrelser og kan komprimeres bedre, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Det er måske en af de ting som kan skade hastigheden mest – og som samtidig er lettest at gøre noget ved!

Standardiserede platforme er skurken

Med udbredte platforme som WordPress, Shopify og Wix overlades meget struktur og kodning til udviklerne af de templates og plugins der vælges.

Desværre er alt for mange af disse templates og plugins ikke kodet så godt som de burde være, og næsten ingen af dem har (indtil nu) haft fokus på Core Web Vitals.

Så det er ikke direkte platformenes skyld, men mere den måde de bruges af de fleste på. For vælger du at kode dine egne templates, begrænse brugen af plugins og i højere grad kode dine egne løsninger kan du godt undgå problemer med Core Web Vitals.

Man kunne måske godt ønske, at disse platforme gjorde lidt mere for at hjælpe deres kunder med at lave bedre websites – der scorer bedre også på Core Web Vitals, men indtil videre ligger ansvaret på dine skuldre.

Vil dårlige Core web Vitals ramme dit website (hårdt)?

Set i lyset af, hvor ekstremt mange websites der ikke lever op til de nye Core Web Vitals kan man naturligvis stille spørgsmålstegn ved, hvor hårdt det vil ramme websites – også dit, når Google ruller den nye algoritme ud.

Google begynder jo ikke, at fjerne alle sites fra søgeresultaterne. Som altid, vil de vise det bedste der nu engang matcher en søgning. Så hvis alle dine konkurrenter har lige så elendige Core Web Vitals scores som dig, så kan det godt være du ikke lige med det samme vil opleve de store ændringer.

Jeg vil dog meget advare mod, på den baggrund, at læne dig tilbage og ikke gøre noget. For jeg er sikker på, at i det mindste nogle af dine konkurrenter nok skal få fokus på Core Web Vitals – hvis de ikke allerede har det og så er der stor risiko for, at de løber med synligheden i Google på bekostning af dig.

Hvad kan du gøre for at optimere dine Core Web Vitals?

Det første skridt er, at få undersøgt hvor gode eller dårlige dine Core Web Vitals er. For at undersøge alle dine sider benytter jeg bl.a. Screaming Frog, men som jeg skrev om i sidste uge kan du også se data i Search Console nu.

HUSK, at Core Web Vitals, som en del af Page Experince algoritmen er side-specifik. Det betyder, at alle dine (indekserbare) sider skal have en god score på alle tre parametre. De sider der ikke har det, står til at miste synlighed.

Når du har fundet ud af hvilke sider der helt nøjagtigt har problemer med Core Web Vitals er det tid at dykke lidt længere ned i dem. Du skal have fundet ud af hvad det skyldes. Det kan som sagt skyldes dårlig kodning, for mange plugins, uheldig brug af dynamiske elementer og meget mere.

For hver af de problemer du finder skal du så snakke med dine udviklere om, hvordan det løses. I nogle tilfælde kan det godt betyde, at du må ændre nogle ting i den måde dine sider er opbygget på og ser ud.

Har du brug for hjælp med Core Web Vitals optimering?

Hvis alt det her med Core Web Vitals virker uoverskueligt er du som altid meget velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud. Så skal vi nok finde ud af det … Skriv på mikkel@demib.com eller ring: 22 27 07 10.