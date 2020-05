Brændefyring af keramik

Min bedste bog om SEO

Grundbog i SEO er en bog for dig, der har brug for en no bullshit beskrivelse af, hvad du skal gøre for at optimere din hjemmeside effektivt i Google.

I bogen vil du lære alt om SEO – fra de første og vigtige strategiske overvejelser, over keyword- og markedsanalyser, til teknisk optimering, optimering af indhold, alt om linkbuilding og optimering af user engagement.’

Kort sagt – alt det du skal bruge for at komme til tops i Google (og de andre store søgemaskiner)

Bogen er udkommet i både trykt version og som e-bog. Lige nu har jeg et rigtig godt tilbud – du kan købe begge versioner med 33% rabat!

Klik her og køb Grundbog i SEO.