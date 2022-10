Advarsel: Simply.com blokerer Google!

36 stemmer - gennemsnit 3,7

Jeg har en enkelt kunde, hvis website er hostet på Simply.com. Normalt blander jeg mig ikke så meget i, hvor mine kunder ønsker at være hostet. Men over weekenden blev det nødvendigt, da jeg fandt ud af at Simply.com var begyndt at blokere alle besøg fra Googles web crawlere.

Lidt mere om hvad der skete her …

Fejl i Search Console

Der er mange gode grunde til altid at have sine websites opsat i Google Search Console. En af dem er, at du så automatisk får besked om kritiske fejl.

Og her i weekenden dukkede der så en af dem op, på en af mine kunder. Google rapporterede at de fik 4xx fejl, på en side. Og det er jo alvorligt. Så jeg gik straks igang med at undersøge hvad årsager kunne være.

Hvad skyldes 4xx fejl?

Ofte skyldes 4xx (f.eks. 404 eller 406) fejl, at en side er blevet nedlagt eller flyttet. Så det første jeg tjekkede var, at siden faktisk virkede. Det gjorde den.

Så testede jeg siden i Google Search – det kunne jo bare have været en midlertidig fejl. Men det var det ikke. Siden gav stadig Google en 4xx (helt nøjagtigt en 406) fejl.

Hvad værre var, at jeg ved tests af andre sider på sitet kunne konstatere, at det faktisk var alle sider, som Google var udelukket fra.

Siderne begyndte stille og roligt at ryge ud af Google og vi mistede næsten med det samme rankings på meget vigtige keywords. Katastrofe!

Min næste tanke var så, at det kunne være et GEO-problem – altså at man ikke kunne tilgå sitet fra bestemte lande. Men mine tests via bl.a. Pingdom Tools og GeoPeeker viste, at det ikke var tilfældet.

Næste tanke var, at det kunne være at der blev blokeret for bestemt user agents. Så jeg testede med en række forskellige – både almindelige browser agents og flere varianter af Googlebot. Men de fungerede alle fint.

Baserede på tidligere erfaring, med dumme hosts, faldt min mistanke så på, at Simply kunne have været så åndssvage, at spærre for Google på IP-niveau.

Det var ikke sådan lige at finde frem til de logfiler, der kunne dokumentere det. Dem har de gemt godt. Men jeg fandt dem til sidst under Website -> Webserver logs -> Sikkerhed -> Senest blokerede forespørgsler.

Her kunne jeg med gru konstatere, at de havde blokeret for Googlebot

Næste skridt var så, at finde ud af hvordan jeg kunne løse det …

Sådan kan man fjerne server blokering – i teorien

Efter længere tids research fandt jeg frem til, at man kan justere på Simply.com’s sikkerhedsfilter, ved at tilføje nogle regler til .htaccess filen.

Jeg tilføjet derfor en regel om, at alle besøg hvor “Googlebot” indgik i user agent navnet ikke skulle blokeres.

Men det virkede ikke. Når jeg testede i Google Search Console kunne Google stadig ikke få adgang! Jeg måtter derfor have fat i Simply.com supporten.

Efter flere mails frem og tilbage fik jeg bekræftet, at Simply havde blokeret Googles web crawlere på IP-niveau. Det var derfor den undtagelse jeg ellers havde kodet ikke virkede.

Det er en absurd dårlig løsning til stor skade for deres kunders synlighed i Google!

Efter lidt mere skriveri frem og tilbage fortalte de, at de nu havde rettet det. Så langt så godt.

Men jeg fandt også ud af, at deres løsning byggede, og fortsat bygger på en – tilsyneladende sporadisk, brug af Googles publicerede liste af de IP-adresser de crawler fra.

Det er en meget dårlig løsning!

Problemet er dels, at Google ikke har garanteret at denne liste altid er 100% opdateret, og dels at det i alle fald kræver, at man hele tiden tjekker den. Jeg ved iøvrigt også, at Google helt bevidst nogle gange crawler fra “hemmelige ” IP-adresser, bl.a. for at forsøge at afsløre cloaking.

Om det er det første eller det sidste der fejlede for Simply.com ved jeg ikke, men jeg er sådan set også ligeglad. De skal slet ikke blokere Google på mine kunders websites. Punktum!

Hvad er løsningen?

Jeg tør ikke stole på, at Simply har styr på det her. De har jo fortsat et aggressivt system blokering implementeret, som man åbenbart ikke kan slå fra.

Jeg kan ikke leve med, at mine kunders synlighed ligger i hænderne på Simply – slet ikke når de har udvist en så eklatant inkompetence i den her sag.

Så for denne kundes vedkommende bliver løsning, at vi flytter til en anden server.

Der kan naturligvis være god fornuft i, at have opsat sikkerhedssystemer, der beskytter mod angreb. Men jeg vil bestemt ikke anbefale, at man overlade det til en udbyder som Simply at administrere, når de tydeligvis ikke har styr på det.