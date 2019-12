80% af alle webshops lider af alvorlige JavaScript SEO-problemer

Ingen har stemt endnu, vær den første.

En ny undersøgelser dokumenterer med skræmmende synlighed det, som mange af os der arbejder med teknisk SEO allerede viste – alt for mange websites og webshops lider af alvorlige JavaScript SEO problemer.

Men hvad er problemet og hvad kan du gøre ved det?

JavaScript indekseres ikke altid

Selvom Google bestemt er blevet bedre til forstå JavaScript i de senere år, er der stadig meget indhold der udskrives med client-baseret JavaScript, som de slet ikke ser.

Det er et meget alvorligt SEO-problem!

For hvis Google slet ikke ser de fantastiske tekster du har skrevet og de links der er mellem relaterede sider og produkter, så er sandsynligheden for at du kommer til at ranke på relevante søgninger meget lille.

65% af H&M’s produktsider har u-indekserede produkttekster

Undersøgelsen fra Onely viser at over halvdelen af alle H&M’s produktsider i deres webshop har produkttekster, som slet ikke er indekseret.

For Yoox er tallet hele 92% og for Trustpilot 77%. Selv på Nikes webshop er 22% af deres sider ramt af JavaScript-problemet.

Når så stor webshops har så alvorlige problemer med JavaScript kan det ikke undrer at mange andre – mindre websites, lider i mindst ligeså høj grad af det.

JavaScript SEO-problemer kan løses

Heldigvis kan JavaScript-problemer i forhold til SEO faktisk godt løses. Og du behøver ikke helt at droppe JavaScript. Det er der sikkert mange udviklere, som bliver glad for at høre.

En løsning er kun at udskrive indhold med JavaScript som ikke er afgørende for indeksering i Google. Hvis dine produkttekster og links udskrives med almindelig HTML, så får Google det de skal bruge. Hvis der så er andre – måske mere dynamiske eller interaktive elementer som udskrives med JavaScript gør det mindre.

En anden løsning er at rendere vigtigt indhold, der udskrives med javascript på webserveren – eller bruge dynamisk rendering. Det er lidt mere avanceret, men kan være nødvendigt, hvis du bruger et JavaScript framework som Googles Angular, React eller Vue.

