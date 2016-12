Waimea Digital – Nyt Bureau og Job

af

Jeg havde aldrig rigtig troet at jeg skulle ende i rollen som administrerende direktør. Men faktisk har jeg det rigtig godt med at jeg takkede ja til, at påtage mig denne krævende rolle i det nye bureau, som jeg lige har været med til at etablere: Waimea Digital.

Igennem længere tid tid havde jeg gået med en ambition om, at opbygge et lidt større bureau, men det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært blive stor, når man er lille. Det er lidt lettere når man er lidt større, at blive større. Så da en af mine gamle venner en dag ringede og spurgte om vi ikke skulle lave et nyt bureau sammen – bygget på de gode erfaringer og samlede kræfter i Deducta Search og deMib.com slog jeg til.

Det er så blevet til Waimea Digital. Og det er i dette nye ambitiøse bureau, at jeg har taget den ledende rolle, som administrerende direktør.

Lidt mere om Waimea Digital …

Waimea Digital er som sagt et bureau der er etableret som en fusion imellem Deducta Search og deMib.com. På Deducta Search sad bl.a. Henrik Bondtofte, som du måske kender, som en yderst erfaren og kompetent SEO-mand. Det er virkelig fedt, at vi nu er blevet en del af samme team – og godt for vores kunder.

Bureauet ligger på Deducta Search’ gamle adresse i Hellerup (Gammel Vartorv Vej 2). Det er et stort gammelt hus i det mondæne ambasadekvarter. Virkelig hyggeligt og præsentabelt sted. Kig forbi en dag, hvis du er i nærheden …

Waimea Digital er ejet af undertegnede, min gamle partner i deMib.com Jens Ole, samt Trifina Holding – som ejede Deducta Search og har den tidligere ISS og SAS direktør Jørgen Lindegaard i spidsen. Vores salgsdirektør, Frederik Nørgaard er også blevet medejer.

Jørgen er naturligvis ikke ekspert i online markedsføring – det er vi andre, men han er en virkelig stærk og dygtig herre at have siddende for bordenden i bestyrelsen. Og iøvrigt en fornøjelse at arbejde sammen med.

Jeg ser frem til en masse gode år med Waimea Digital. Vi har alle en seriøs ambition om, at gøre dette til et af Danmarks mest markante digitale bureauer og jeg glæder mig til at stå i spidsen for udviklingen.

