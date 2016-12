Jeg vil have en husstandsmølle – min egen vindmølle!

af

Som de fleste af jer ved er jeg flyttet ud i et dejligt hus i Ugerløse for nyligt, som vi har købt. Dejligt og stort. Men stort betyder jo også en del udgifter til varme, og med de elektroniksvin vi er (f.eks. 8 TV/Computerskærme) går der også en del til strøm. At store dele af huset er opvarmet med el, gør så, naturligvis, at det samlede el-forbrug er rasende højt.

Og som mange af jer sikkert også ved, har jeg et ikke alt for kærligt forhold til EL-selskaber – nu mest mit gamle selskab DONG Energy.

Jeg har altid været stæk tilhænger af alternative energiformer, og særligt vindmøller og solenergi har altid facineret mig. Måske hænger det sammen med den store oplevelse det var, som barn, at følge opsætningen at den kæmpe TVIND-mølle – dengang vindenergi var forbeholdt nogle få yderligtgående venstreorienterede – noget som de fleste borgerlige grinede hånligt ad. Det har heldigvis ændret sig. Alle har vel lov til at blive klogere. TVIND-møllen står iøvrigt endnu, og kører udemærket.

Nu hvor jeg har et hus med så højt energiforbrug, har det derfor været helt naturligt for mig at se på, hvordan det kunne nedbringes. Huset er ret godt isoleret og der er termovinduer alle steder. Så der er ikke så meget vi kan gøre her. Måske lidt, nogle få steder, men ikke noget der giver det store. Uanset isolering, kommer man ikke udenom at det kræver en del energi at varme 350 kvm op med højt til loftet.

Jeg har så kigget lidt på forskellige alternative energiformer. Jeg tror nemlig at det er en god investering i sit hus, at gøre det billigere energimæssigt. Man skal være meget naiv for at forestille sig at energi bliver billigere. Det bliver kun dyrere.

Jeg har set en del på, og læst om, jordvarmeanlæg. Det er satme smart. Men problemet er at de kun producerer varmt vand, og det er lidt bøvlet at lave om til EL i en privat husholding. Det kan naturligvis bruges på centralvarmeanlæget, i den del af huset der bruger det, men det efterlader fortsat et meget stort el-forbrug på næsten 25.000 kw/t om året. Det kunne godt bringes noget ned, ved at gå over til luftbaseret varmepumper – måske helæt op til en 5-8.000 kw/t sparet, men det efterlader stadig en hel del.

Solceller er fortsat for dyre. Det koster helt op imod 5 kr pr. kw/t at producere – og jeg betaler under 2 kr. for det min el-pusher leverer. Så miljøorienteret er jeg sgu ikke, at jeg vil betale over dobbelt så meget for strømmen 🙂

Så jeg har som sagt kigget på vindmøller. Og her er der faktisk en spændende mulighed, for os der bor på landet – i landzoner. For der findes noget som heder “husstandsmøller”. Husstandsmøller må så godt som frit opstilles, når bare de opfylder visse krav. Møllerne må ikke være over 25 meter, 13 meter i diameter og have en effekt på 25 kw/t. Det sidste tager de vist ikke SÅ alvorligt – det er mere et spørgsmål om at sikre at disse husstandsmøller ikke skæmmer landskabet for meget og generer naboerne. Du kan læse mere om husstandsmøller her (PDF).

Husstandsmøller tilsluttes ofte nettet. Når du så producerer for meget strøm sælges det til det offentlige net. Desværre får man kun omkring 60 øre pr. kw/t i modsætning til de knap 2 kr man skal betale for det man køber. Ikke helt fedt. Men regnestykket er alligevel fornuftigt.

Gaia er et dansk firma der laver nogle ret lækre husstandsmøller, som allerede er tyegodkendt. De kan også hjælpe med alt papirnusseriet, vindberegninger osv. Det har været lidt svært at finde ud af helt præcist hvad deres 11kw mølle koster, men såvidt jeg har kunnet støve op ligger det på ca. 350.000 kr. – og den kan producere 35-40.000 kw/t årligt i blandet landområder som vores. Så der bliver ovenikøbet lidt at sælge af.

I stedet for at sælge den overskydende strøm kan man også vælge at bruge det til at varme vandet op i centralvarmeanlæget, og derved spare på olien. Det er en overvejelse værd.

Jeg ringer til Gaia en af dagene. Det kunne sgu være fedt med sin egen vindmølle og slippe helt for at skulle betale for strøm. Så kan jeg reklamere med økologisk SEO :)Š