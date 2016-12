Stol på folk – det betaler sig

af

Alt for mange virksomheder begrænser sig selv i deres aktiviteter af frygt for, hvordan der kan snydes med det de udbyder. Men frygten er overdrevet og forretningsmæssig dum.

For faktum er, at de fleste mennesker for det meste er både ærlige og ordentlige. De betaler de regninger de får og overholder de regler der gælder. Sådan i det store hele. I alle fald langt oftere, end de fleste frygter.

Det betaler sig at stole på folk – samlet set. I dette indlæg vil jeg se på et nogle eksempler, der illustrerer det …

Sign-up for at modtage gratis bog

Som du ved gav jeg i sidste uge min gamle e-bog gratis som download – dog med den lille hage, at jeg bad folk om deres email og navn for at kunne hente bogen.

Jeg kunne så have valgt flere forskellige måder, at implementere en sådan løsning på. Den sikreste løsning, hvor ingen ville kunne snyde med det – f.eks. ved at opgive en falsk email adresse, ville indbefatte dobbelt-verifikation og måske mere, som ville gøre det langt mere besværligt for den enkelte bruger, at downloade bogen. Mere besværligt og med risiko for flere fejl.

I den modsatte ende af skalaen, kunne jeg bare have vist download linket og bedt folk pænt om at tilmelde sig.

Ingen af de to ekstremer er en god løsning, synes jeg. Jeg vil jo gerne have at så mange som muligt får den gratis bog og derfor skal det helst være let. Omvendt vil jeg jo også rigtig gerne have navn og email på så mange som muligt af dem der downloader bogen.

Men, og det er et vigtigt “men”, jeg har ingen interesse i, at tvinge folk ind på mit Nyhedsbrev. Hvis ikke de ønsker det har jeg ingen interesse i, at de modtager det. Så hvis der er nogle som vil “snyde” ved at bruge en ikke fungerende email, eller på anden måde finde frem til bogen uden at jeg får deres navn og email, så må de jo gøre det.

Jeg valgte derfor en pragmatisk løsning – enkel for brugerne, men med en vis risiko for misbrug (bl.a. fordi jeg undlod email verifikation). Og resultatat var godt – som jeg næsten altid synes det er, når man stoler lidt på folk.

Langt den overvejende del af dem der har tilmeldt sig har gjort det med valide email adreseer. Nogle ganske få har tilmeldt sig med emails, som åbenlyst er falske. Og fred være med det. Samlet set er det langt under 1% “fejl” og det “spild” kan jeg sagtens leve med. Specielt set i lyset af, at en enklere tilmelding uden tvivl øger tilmeldingsraten betragteligt.

Jeg er en pragmatisk forretningsmand. Jeg ser på bundlinien. Jeg er ikke så optaget af om nogle få vælger at snyde, men om det store flertal har en god oplevelse – og at jeg får så mange nye “kunder” i butikken som muligt.

Send pr. efterkrav

De fleste forretningsdrivende ville nok ikke bryde sig om, at sende varer afsted uden at have sikret sig at varene bliver betalt – eller allerede er betalt. Særligt ikke til forbrugere. Mellem virksomheder handles der oftere på kredit.

Men ikke desto mindre er der faktisk nogle der gør det. Et eksempel er en lille producent af meget lækre sild på Christians Ø. Når man ringer og bestiller sender hun varerne sammen med en girokort. Og det betaler man så. Og det gør folk faktisk! Det er min fornemmelse, at de har meget få tab på den konto.

Når man viser andre tillid returneres den som ofte.

Jeg siger ikke, at du skal droppe Dankortbetaling i din webshop. Slet ikke! Pointen med ovenstående er blot, at hvis du har en ide, som er ved at strande på hvordan du skal opkræve betalingen, så start da bare med et girokort. Kom igang! Al den tid du spilder på ikke at være kommet igang får du ikke opbygget en kundebase. Lad dig ikke begrænse af ønsket om de perfekte løsninger. Gå igang nu og her med det du nu engang kan, magter, eller har råd til.

Tag varen – og læg pengene

Jeg bor ude på landet og her er der heldigvis fortsat en ret høj tillid til folk – sådan generelt. Det viser sig bl.a. i en af de mest ekstreme former for forretningsmæssig tillid i mange af de små gårdbutikker.

En “gårdbutik” herude er i praksis blot et rum, hvor bondemanden stiller nogle af de friskhøstede varer ind, sætter en pris på og stiller en kasse op. Så må man selv veje af, regne sammen og betale. Ingen kontrol. 100% tillid.

Og ja, der er da helt sikkert et tab på at gøre det sådan. Nogle snupper garanteret grøntsager uden at betale. Eller betaler for lidt. Men i forhold til, hvad det ville koste den lille landmand at bemande gårdbutikken hver dag, så er det småting.

Gevinsten ved at have gårdbutikken, selv med den smule tab der vil være, er mere værd, end det tab der er på de varer der ikke afregnes for.

Selv supermarkeder accepterer svind

Selv i de store supermarkeder udvises der også en høj grad af tillid til kunderne. Varer stilles ud på gaden – lige til at stjæle, og ofte er der ikke speciel tæt kontrol ved kasserne.

Resultatat er, at der naturligvis er et svind. Nogle mennesker returnerer ikke tilliden, men misbruger den. Sådan vil det nok altid være.

Hvis supermarkederne skulle sikre sig 100% mod tyveri, så skulle de opsætte så stramme sikkerhedsforanstaltninger, at det ville blive et helvede for alle os lovlydige kunder at komme ind og ud af butikken. Der er ingen tvivl om, at det ville skade omsætningen langt mere end en øget sikkerhed (og mindre tillid til kunderne) ville gavne.

In summary …

Uanset hvilken forretning du har, så vil du sikkert stå i tilsvarende situationer, hvor du skal afveje sikkerhed i forhold til tillid. Hvor meget kan du vinde ved at stole på folk? Hvor meget kan du tabe ved det modsatte? Min erfaring er helt entydigt, at det altid kan betale sig, at stole meget mere på folk, end de fleste tør.