Flot spin fra BRF kredit – snyder alle journalisterne

af

I de seneste par dage er BFR Kredit sluppet afsted med et usædvanligt flot eksempel på et presse-spin, som ikke burde have været bragt af de danske medier. I hvert fald ikke så ukritisk som det er sket. Ja, faktisk har jeg ikke set for 2 øre kritisk journalistik i forlængelse af BRF Kredits seneste stunt.

Det er pinligt, at journalister og medier i den grad sluger pressemeddelelser som denne helt råt, uden at tænke sig lidt om og stille de kritiske spørgsmål vi som læsere må forvente – og som journalisterne jo altid selv fremhæver, som deres berettigelse. Hvis blot de reducerer sig selv til ekspeditionskontor for virksomhedernes presseafdelinger, så har de ingen berettigelse. Og det er i hvert fald ikke den rigtig vej at gå, hvis de vil vende den fortsatte dagbladskrise.

Historien fra BRF Kredit handler kort fortalt om, at det (ifølge dem) ikke kan betale sig at købe et billigt hus på landet. Man skal (ifølge dem) hellere købe de dyre huse i byen. Og allerede her begynder det at stinke. Vi kender jo godt BRF’s agenda … De lever af at sælge realkredit lån, og jo flere lån de sælger jo bedre går det. Derfor vil de naturligvis hellere have at vi køber flere dyre huse, i stedet for som nu, fraflytter byerne med det til følge at priserne falder. Fair nok – det er deres job. Men det er så tilgængæld vores andres job, og ikke mindst journalisterne, og spørge kritisk ind til en sådan udmelding fra BRF Kredit.

BRF Kredit bygger deres vurdering på, at hvis en familie med 2 voksne flytter på landet, så (siger BRF Kredit) at de vil spare 1 million på huset, men at det vil blive ædt op, at den ekstra bil de skal have for at pendle ind til byen. Lad os lige kigge nærmer på alt det vrøvl en ekstra gang …

For det første sparer man langt over 1 million på at købe et hus et godt stykke udenfor storbyerne. Jeg købte selv et hus på landet forrige år – et hus på 350 indflytningsklare kvm og 5.000 kvm dejlig grund. Et tilsvarende hus i f.eks. Lyngby, Bagsværd, Hellerup eller en af de andre komuner tæt på København ville koste mindst 10-20 millioner. Og man kan altså købe mange gode biler for de mindst 6-8 millioner jeg har sparet.

En anden ting er så det faktum, at mange der flytter ud af byen vælger et få et nyt job tættere på ved samme lejlighed. Det er let nok i dag, hvor arbejdsløsheden er så lav. Sådan er det også i min familie – min kone er skolelærer og i det fag kan man få job alle steder i landet.

Dertil kommer så alle de andre ting der er billigere, når man bor på landet. Timelønningerne er (meget!) lavere, mad er billigere og der er en langt større grad af “bytte-økonomi”. Vi sparer virkelig mange penge i det daglige efter vi er flyttet på landet.

BRF Kredits pressemeddelelse kunne der således sagtens have været alle mulige kritiske vinkler på – men de udeblev alle. Selv TV-Avisen valgte at bringe denne meddelelse helt ukritisk. Ikke et eneste spørgsmålstegn blev der stillet – og det samme gælder alle de andre medier jeg har set, som har bragt historien.

Sorry, men det er satme for svagt! Hvis journaliststanden og de danske medier ikke kan gøre det bedre, så kan de lige så godt lægge sig ned og dø med det samme. Jeg tror som sagt ikke på, at denne form for “ekspeditions-journalistisk” vil vende bladkrisen.

Det er i den grad en OM’er!