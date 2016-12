SEO og Digital Marketing Bøger for en 5’er

af



Ja, du hørte rigtigt. Overskriften overdriver ikke. Jeg har startet et nyt forlag i USA, hvor jeg sammen med min Amerikanske partner Keith Boswell kommer til at udgive en masse spændende bøger om digital markedsføring. Og fælles for dem alle er, at vi sælger dem for under 5 dollars stykket – eller mindre end prisen på en god kop kaffe på en smart cafe!

Vores nye forlag heder: Master Succeed og er som de fleste andre Amerikanske selskaber registreret i Delaware. Jeg har aldrig været der. Ja faktisk kender jeg overhovedet ingen som nogensinde har været i den stat. Jeg ved slet ikke om der overhovedet bor nogle i Delaware, men de har en fandens masse firmaer registreret.

Nå, men det er der vores advokat sagde at firmaet skulle registreres, ligesom alle de andre, så det gjorde vi så. I USA gør man som advokaterne siger også selvom man for det meste ikke fatter en brik af hvad de siger 🙂

Vi har naturligvis også fået os en fin lille blog. Den finder du her: www.master-succeed.com

Du kan købe de to første bøger her:

Jeg skal nok fortælle lidt mere om disse to bøger – og hvorfor lige netop disse emner er valgt, men først lidt mere om vores forlagsprojekt og bøgerne generelt. Prisen er nemlig ikke det eneste der er nyskabende ved disse bøger …

Master Succeed – og Keith Boswell

Jeg har kendt Keith i over 12 år. Vi mødte hinanden dengang vi begge to arbejdede for et af verdens første og bedste store SEO-firmaer i San Fransisco i 2002. Det var et fantastisk team vi havde der og vi lavede en masse super fede opgaver for nogle af de mest spændende Amerikanske virksomheder.

En stor del af det vil lavede blev forankret i lange, detaljerede, skriftlige rapporter til vores kunder. Nogle gange på flere hundrede sider. Keith og jeg arbejde tæt sammen på disse opgaver og det var der vi opdagede, at det fungerede utroligt godt at skrive sammen.

Keith har en lidt bredere kommunikations baggrund end jeg og har altid været en stærk skribent. Det var også ham der dengang stod for vores nyhedsbrev. Så det var naturligvis meget lærerigt for mig, at have ham som partner i det skriftlige arbejde på engelsk, der jo ikke er mit modersmål.

For at gøre en lang historie kort, så endte Marketleap med at blive solgt og som så ofte før når den slags sker, så endte de fleste af os andre steder. Men både Keith, og kærnen af det øvrige Marketleap, har været nære personlige venner lige siden. Og specielt Keith og jeg har haft et tæt forhold og har i alle årene efter Marketleap snakket om, at vi burde lave noget nyt sammen.

For knap et år siden fik vi så ideen til Master Succeed og blev straks tændt på den begge to. Her var et projekt som vi begge to havde virkelig meget lyst til og så gik vi i gang. Som sædvanligt tog det lidt længere tid at få det hele startet op, end vi først havde håbet på men nu står vi her – et lille år efter og er klar til at lancere vores ”baby”.

Singles – det nye format for fagbøger

De fleste fagbøger om markedsføring er nogle tykke moppedrenge. Den sidste jeg selv skrev, var et ekstremt eksempel på det med hele 1.000 sider i den trykte version – og 1.400 som ebog.

Problemet med så omfattende bøger er, at de færreste får læst det hele og selv hvis du gør, så står du tilbage med så mange gode råd og tips til hvad du skal gøre, at det bliver temmelig uoverskueligt at gå i gang med. Det er svært at forholde sig til, eller prioritere 6-800 gode ideer. Resultatet er, at alt for mange får alt for lidt ud af så store bøger.

Vi har derfor valgt at skrive alle vores bøger i det format, som er ved at blive kendt som ”singles”. Det er kortere, mere fokuserede bøger på typisk 50-150 sider. De er meget længere end en lang artikel eller blogindlæg, men kortere end en traditionel bog. Et sted midt imellem. I forhold til en bog som min sidste – SEO 2.0, svarer en af vores nye singles til et enkelt afsnit i bogen.

Fordelen ved singles er åbenlyst, at det er langt mere overskueligt at kaste sig over dem. En single kan læses på en togtur fra Århus til København, eller en flyvefur til New York. Og indholdet er 100% fokuseret på det ene emne, som du vil vide noget om. Når du har læst den er du godt rustet til at gå i gang med at forbedre din markedsføring. I stedet for 6-800 tips får du måske 25 eller 50. Det er til at overskue og gå direkte hjem og bruge. Og på den måde kan en kort bog faktisk vise sig at blive meget mere værd for dig end en lang.

Kindle ebøger

Vi har valgt at udgive alle vores bøger eksklusivt i Amazon Kindle format. Og hvorfor så det, spørger du måske? Det er der flere gode grunde til, men lad mig starte med at understrege, at du ikke behøver at købe en Amazon’s Kindle læser (en slags tablet designet udelukkende til læsning af Kindle formaterede bøger) for at læse vores udgivelser. I dag kan man faktisk læse Kindle bøger på alle platforme – desktop computere, Mac’s og PC’ere, tablets og smartphones.

Det fungerer lidt ligesom PDF-formatet. Du kan downloade en gratis Kindle-læser til lige den, eller de af dine computere, tablets eller smartphones som du vil læse Kindle bøger på. Det er rigtig godt. Faktisk meget bedre end PDF’er, bl.a. fordi de Kindle bøger du køber gemmes i Amazon’s sky, så uanset hvilken enhed du er på har du altid adgang til alle dine Kindle bøger.

Du kan læse lidt mere Kindle-formatet og downloade de gratis Kindle plugins her.

Men der er som sagt andre gode grunde til, at vi har valgt eksklusivt at satse på Kindle-formatet.

For at holde prisen helt nede under de 5 dollars, som var vores mål fra starten af, var det vigtigt for os at finde en teknisk løsning som var let og billig for os. Det er Amazon’s Kindle format. Når vi har uploaded vores bøger ordner Amazon resten og det gør de godt. Deres betalingssystemer og kundeservice er virkelig god, til glæde for alle vores læsere.

En ny bog hver måned

Vi har planlagt at udgive en nye bog hver måned – vi har så startet med to, for lige at skyde det hele lidt festligt i gang. Alle bøger vil have samme snævre fokus som de første to. Så der vil sikkert være nogle af dem som ikke er så relevante for dig, til gengæld vil dem der er det være mere relevante og fokuserede, end det du ellers har oplevet.

De næste 4 bøger er næsten færdige og vi har planlagt mere end 30 nye titler. Der vil komme en masse bøger om de forskellige aspekter indenfor SEO, sociale medier, analyser, digitale strategier osv.

De første to bøger er rigtig gode eksempler på den dedikerede fokus vi forventer, at alle vores bøger vil have.

Search Engine Reputation Management er verdens første bog 100% fokuseret på reputation management i søgemaskiner. Med denne bog får du en både teoretisk og meget praktisk gennemgang af de muligheder du har for at sikre, at dine brands fremstår mest positivt i søgemaskinerne.

Du vil lære både hvordan du proaktivt kan beskytte dine brands og hvordan du kan håndtere mere akutte problemer på den bedste måde. Både organiske, betalte og juridiske strategier og praktiske metoder gennemgås.

Search Engine Reputation Management henvender sig til alle der har en interesse i at optræde så positivt som muligt i søgemaskinerne – både personer, virksomheder, organisationer og selv lande.

Digital Marketing For Healthcare er meget fokuseret på det Amerikanske sundhedsmarked, der som bekendt er helt anderledes end det danske – og langt mere kommercielt.

Netop i år sker der kæmpe forandringer, som betyder, at en meget stor del af Amerikanerne skal, eller kan, skifte sundhedsforsikring. Og i dette store spil om milliarderne indgår digital markedsføring naturligvis som en vigtig brik.

Keith og jeg har igennem de sidste 15 år rådgivet nogle af de største Amerikanske health care providers og har derfor opbygget en særlig ekspertise på dette område, som formidles i denne bog.

Bogen er naturligvis mest relevant for dem der arbejder indenfor den Amerikanske sundhedssektor, men måske vil du alligevel finde den interessant at læse – og til en flad 5’er kunne det måske være værd at kaste sig over den, selvom du ikke lige er i det marked.

Indholdet er gratis – du betaler kun for indpakningen

Vi har på mange punkter valgt en helt anden strategi med Master Succeed, end de fleste andre – og specielt de store gamle forlag har. Det er ikke bare prisen, bogformatet og distributionsformen – vi har en grundlæggende helt anderledes filosofi omkring indholdet af vores bøger.

Kort fortalt, så betragter vi ikke indholdet som det vi sælger – men indpakningen.

Det betyder i praksis, at vi ikke er bange for at dele kapitler fra vores bøger på vores blog, i podcasts, nyhedsbreve og i foredrag. Hvis du så synes det er spændende og gerne vil have den samlede bog i et praktisk format, så kan du købe den for en 5’er i Kindle format på Amazon.

Ud fra en markedsføringsvinkel gør det mange ting meget lettere for os. Vi behøver ikke at holde så krampagtigt på indholdet i vores bøger – for det er ikke det vi sælger. Det vi sælger er indpakningen – den brugervenlighed der ligger i, at få den samlet i en lækkert format.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få en gratis bog!

En af grundende til, at vi har valgt at sælge vores bøger eksklusivt på Amazon er, at vi ved at gøre det kan udnytte et særligt promotion-program, som Amazon tilbyder deres registrerede udgivere – som os. Det heder KDP Select.

Noget af det KDP Select giver os mulighed for er, at lave gratis download dage på vores bøger – som en særlig promotion, ind imellem.

Det kan muligvis lyde lidt underligt, at vi ligefrem vil forære vores bøger væk, og det er da også noget som traditionelle gammeldags forlag aldrig kunne finde på. Men det er faktisk ikke så dumt endda.

Ved at lave enkeltstående dage, hvor en bog gratis kan downloades, når vi ud til et bredere publikum, får flere downloads og forhåbentligt flere brugeranmeldelser på Amazon. Og netop dette har en stor betydning for, hvordan Amazon efterfølgende ranker vores bøger – og dermed hvor synlige de er for de mange millioner, der direkte på Amazon leder efter gode bøger.

Det bliver naturligvis ikke så tit vi gør det – vi forventer maks 2-3 gratis download dage pr. bog, spredt ud over de første 3-6 måneder efter udgivelsen.

Hvis du vil være sikker på, at få adgang til at downloade vores bøger gratis – den dag de er gratis tilgængelige, så skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det er nemlig her det vil blive annonceret. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på vores blog: www.Master-Succeed.com.

I nyhedsbrevet vil du også løbende modtage gratis kapitler fra de bøger vi udgiver – en anden god grund til at tilmelde sig. Nyhedsbrevet vil naturligvis ikke indeholde spam og ligegyldige reklamer, men udelukkende være fokuseret på det vi laver i Master Succeed. Og du kan naturligvis altid framelde dig, hvis du bliver træt af det.

Jeg håber du vil tage godt imod mit nye projekt og vil få glæde af nogle af de bøger vi udgiver.

Bedste hilsner,

Mikkel