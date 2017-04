SEO Guide: Sådan finder og vælger du det bedste SEO-bureau

af

Der er desværre stadig mange, der oplever, at købe katten i sækken, når de hyrer et SEO-bureau. Det er ikke tilfredsstillende – hverken for kunderne, eller os i branchen, som ønsker respekt om vores arbejde og tillid til vores services. Og det handler ikke bare om penge. Jeg hader virkelig, når mennesker bliver snydt.

Så i denne guide vil jeg forsøge, at give nogle gode råd om, hvordan du finder og vælger et godt SEO-bureau – et der leverer det I har aftalt, arbejder loyalt på dine projekter og som du kan se tilbage på med tilfredshed.

Hvem ranker på SEO?

En meget udbredt misforståelse er, at de bedste SEO-bureauer og SEO-eksperter må være dem, der selv ranker i toppen af Google, når man søger på SEO. Jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor mange kan få den ide. Det er jo logisk nok at tænke, at disse SEO-bureauer burde æde deres egen medicin. Men desværre er virkeligheden ikke så enkel – og det er der mange gode grunde til.

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at SEO er markedsføring – og markedsføring skal altid have et mål. Mange SEO-bureauer får rigeligt med nye kunder via mund-til-mund til at fylde kalenderen op. Så alene af den grund er der ingen pointe i, at bruge en masse resurser på, at komme til at ranke på “SEO”. Selv for de bedste kræver det trods alt en indsats at komme til at ranke godt på konkurrenceprægende søgeord som dette. Og hvis de ikke har brug for de resultater, som det teoretisk set kunne føre til, så er det spild af tid.

For mit eget SEO-bureau’s vedkommende handler det om, at de kunder vi først og fremmest sigter mod ikke søger i Google på “SEO”, når de skal finde en god SEO-leverandør. Det viser vores erfaring. De benytter i stedet for deres netværk, snakker med kollegaer, følger med i branchen og udvælger på den baggrund egnede kandidater.

Men i grunden er det ikke så meget anderledes end mange andre markedsførings-brancher. De bureauer der er bedst til at administrere TV-reklamer reklamerer (som regel) ikke selv på TV, dem der er bedst til avisannoncer ser du ikke i helsides reklamer i dagbladende og dem der sælger PR-services optræder ikke nødvendigvis så tit selv i medierne.

Pointen er, at det at være ekspert i en bestemt form for markedsføring ikke betyder, at eksperten selv skal bruge lige netop den metode for at få fat i sine egne kunder. Markedsføring handler om at skabe resultater. Hvis der skabes bedre resultater på andre måder er det mere professionelt at benytte dem.

Faktum er, at de fleste af verdens bedste SEO-eksperter og SEO-bureauer ikke selv ranker specielt godt på lige netop “SEO”. Så hvis du alene udvælger de SEO-bureauer du overvejer at hyre ved at søge sådan, så går du glip af rigtig mange, som måske kunne blive den bedste leverandør for dig.

Men hvad gør du så, hvis det at søge på “SEO” ikke leder dig til de bedste leverandører?

Jeg vil anbefale, at du gør som de fleste lidt større firmaer og professionelle markedsførings-indkøbere gør: Spørg nogle du kender, som selv har købt SEO-services, følg med i de førende debatter og blogs om SEO, lær en smule selv om SEO, så du bedre kan gennemskue mulige leverandøres services og deltag om muligt på nogle af de konferencer om SEO der er. Mund-til-mund og anbefalinger er den bedste vej.

Jeg ved godt, at det lyder temmelig besværligt og tidskrævende. Men hvis du vil være sikker på, at finde frem til de bedste så kræver det desværre en smule indsats. Jo bedre du gør dit hjemmearbejde, jo mindre risiko er der for, at det går galt. Og det gælder vel iøvrigt for mange ting. Hvis du f.eks. intet aner om biler og skal købe en brugt bil kan det let gå galt.

Evaluer din SEO-leverandør

Når du har fundet frem til en eller flere SEO-leverandører, som du overvejer at hyre, så er det tid til at evaluere dem og de SEO-services de tilbyder dig.

Det første du skal gøre dig klart er, hvilke SEO-services du faktisk har brug for. Hvis du aldrig rigtig har haft seriøs fokus på SEO, så vil det som regel være en god ide med noget keyword-analyse, markeds- og konkurrentanalyse (med udgangspunkt i dine identificerede keywords og de websites, der ranker på dem), samt en grundig SEO-analyse af dit website, så du klart kan få identificeret de ting, der bør forbedres.

At gå igang med SEO uden at have disse ting på plads er som, at skyde i blinde. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Du bør ikke basere dit SEO-arbejde på held! Hvis den SEO-leverandør du overveje at benytte prøver at bilde dig ind, at du ikke behøver denne viden, men bare skal købe X af ham, så vil jeg anbefale, at du straks går videre på din liste over mulige leverandører.

Hvis du allerede har haft fokus på SEO, har lavet de nødvendige analyser og blot er ude efter noget ekstra eksperthjælp, uddannelse af dit team, hjælp med praktiske opgaver du ikke kan overkomme eller lignende, så skal du spørge de udvalgte SEO-bureauer, hvordan de har tænkt sig, at gribe de opgaver an.

Det værste svar du kan få er det jeg kalder “black box SEO” (ikke at forveksle med black hat SEO) – det er når et SEO-bureau ikke vil fortælle, hvad de helt præcist vil gøre for dig og hvordan, men blot siger, at du trygt kan overlade det til dem. Det skal du ikke acceptere! Du har, som kunde, krav på at vide hvordan de vil arbejde med din søgemaskineoptimering, uanset hvilke dele af den de skal hjælpe dig med. Og det er ikke bare fordi det er dig der betaler – det er i høj grad også fordi det er dig, som i sidste ende kommer til at stå både etisk, juridisk og praktisk til ansvar for det de laver.

Nogle SEO-bureauer kan også hjælpe dig med mere eller mindre avancerede trafikanalyser, konverteringsoptimering, AdWords optimering, bannerannoncer, email marketing og meget andet. I reglen er det dog sådan, at jo flere områder de dækker jo mindre eksperter er de på de enkelte. Det kan naturligvis godt kræve lidt mere af dig, hvis du skal håndtere flere forskellige leverandører til forskellige markedsføringsopgaver, men hvis du vil have de bedste til hver enkel opgavetype, er det min erfaring, at det er svært at finde dem på samme bureau. Nogle bureauer har så samarbejder med andre eksperter indenfor relaterede felter og det kan bestemt være en god mulighed.

Alt efter hvor meget du ved om SEO kan du vælge at dykke dybere ned i de enkelte dele af det SEO-arbejde det er meningen din nye SEO-leverandør skal lave. Du skal ikke regne med, at de kan fortælle dig præcist hvad der skal laves – det kræver som sagt de indledende analyser og hen ad vejen er det også meget muligt, at der skal justeres på strategier og metoder. Men du kan godt forvente, at de fortæller dig om, hvordan de vil gribe de forskellige typer af arbejde an, hvad deres processer er og hvordan du løbende kan følge med i det. Det vil give dig en god indikation af, hvor erfarne de er.

Du bør også snakke med din kommende SEO-leverandør om, hvordan og i hvilket omfang de kan rapportere omkring deres arbejde og resultater til dig. Du skal dog vide, at uanset om en sådan rapportering er prissat gennemsigtigt, eller om de indregner det i den samlede pris, så er det noget der tager tid – og ingen arbejder gratis. Dokumentation koster altid. Så min anbefaling er, at det aldrig må fylde for stor en del af dit samlede budget.

Hvis du har planer om en løbende aftale over en længere periode med din SEO-leverandør vil jeg også anbefale, at du snakker med dem om hvor tit de anbefaler I skal mødes og holde status, snakke justering af strategier osv. På samme måde som med dokumentation bør det ikke udgøre en alt for stor del af den tid de har, men en gang imellem bør I bestemt mødes – telefonisk eller fysisk, alt efter hvad der nu er praktisk muligt. Med et lille budget skal I måske nøjes med, at mødes 1 gang i kvartalet. Med lidt større budgetter vil jeg anbefale en gang om måneden. Spørg din påtænkte leverandør, hvad de foreslår I skal snakke om på sådan et møde og vurder det de siger.

Som en vigtig del af næsten alle SEO-services synes jeg vidensdeling bør inkluderes. Med mindre du absolut ikke ønsker at lære noget – og hvem gør ikke det, så bør du som minimum forvente, at lære af de ting, som dit SEO-bureau laver for dig. Så i forbindelse med din udvælgelse bør du snakke med dem om, hvordan og i hvilken grad de vil dygtiggøre dig undervejs. Målet er ikke nødvendigvis, at du så skal overtage arbejdet, men jo bedre du forstår det, jo bedre kan du støtte op om det, justere dine krav og ønsker og i det hele taget være en god kunde og aktiv medspiller.

Udover den almindelige vidensdeling af det der foregår vil jeg også anbefale, at du overvejer, at ligge nogle små workshops ind, hvor I kan gå lidt mere i dybden med de ting i arbejder med eller overvejer at arbejde med – både indenfor teknisk SEO, indholdsudvikling, tekstoptimering, linkbuilding og social integration. Spørg hvad de kan tilbyde.

Hvis det SEO-bureau du overvejer at bruge ikke virker som om de har så meget lyst til at lære fra sig, men derimod ønsker at holde på deres “hemmeligheder”, så er det i mine øjne et rigtig dårligt tegn. Dygtige leverandører har ikke noget at frygte ved at dygtiggøre dig. Tværtimod! Jo dygtigere du er, jo lettere vil det være for en god SEO-leverandør, at arbejde med dig som kunde. Det er kun mindre dygtige SEO-leverandører, der har glæde af at du ikke ved så meget – for så kan du jo heller ikke så let gennemskue kvaliteten, af det arbejde de laver for dig.

Betalingsmodeller for SEO-services

Når du har lavet den faglige evaluering af dit kommende SEO-bureau er det tid, at se lidt nærmere på de betalingsmodeller og priser de tilbyder. Der findes, som med det meste andet, mange muligheder og kombinationer. De kan alle have deres fordele og ulæmper, men i sidste ende skal du vælge det, som passer bedst til dig.

Uanset hvilken betalingsmodel du vælger skal du dog forstå, at rådgivning i sidste ende handler om “salg af tid” og viden. Det kan pakkes ind på mange måder, og risici kan fordeles, men din leverandør skal, på tværs af kunder, ende med at have en vis indtjening pr. time for at få deres forretning til at hænge sammen.

Helt grundlæggende er der to forskellige opgavetyper:

Projektopgaver – enkeltstående, definerede opgaver, som du får en pris for, de løses og så betaler du. Thats it.

Løbende opgaver – en rammeaftale for rådgivning og/eller praktiske opgaver måned efter måned

Projektopgaver kan bruges, når det er opgaver som kan defineres som en enkeltstående opgave. Det kunne f.eks. være en keyword-analyse, markeds- og konkurrent-analyse, SEO-kravspecifikation, SEO-analyse eller tilsvarende.

De løbende aftaler er nok det mest almindelige indenfor SEO-branchen. Det er fordi det meste SEO-arbejde, jo ikke er noget der bare kan afsluttes som en enkeltstående opgave. SEO-er ikke en “kampagne” – det er et løbende arbejde. Ved at have et fast længerevarende forhold til en SEO-leverandør sikrer du også, at de kender dig, din virksomhed og dit marked bedre, end hvis du springer fra leverandør til leverandør på de enkelte delopgaver.

Når det så kommer til selve betalingsmodellen er der groft sagt to muligheder:

Betaling på timebasis

Betaling, helt eller delvist, på basis af resultater

Det kan på mange virke fristende at gå efter en aftale, der helt eller delvist er baseret på de resultater din SEO-leverandør præsterer. Det er også meget muligt, at det vil være en god løsning for dig. Du skal bare huske, at gøre det af de rette grunde og sørge for, at de faktorer der afregnes efter er objektivt målbare og faktisk skaber værdi for dig.

Det er sjældent at seriøse SEO-leverandører i markedet tilbyder betalingsmodeller, der er 100% baseret på afregning efter resultater. Og hvis de gør vil de normalt kræve at have meget stor indflydelse på alt hvad du gør på dit website, da det jo vil spille ind på resultaterne. Og det er langt fra sikkert, at du har lyst til at afgive så meget indflydelse til andre.

Mere almindeligt, omend langt fra alle tilbyde det, er at en del af afregningen foregår efter resultater. Måske kan du presse prisen lidt ned og så give en bonus, når bestemte mål nås. Det er i hvert fald en mulighed du kan overveje, og snakke med din ønskede SEO-leverandør om.

Det er dog en ting du skal huske på – hvis du overlader noget af risikoen for, at skabe resultater til din leverandør vil du ende med at betale mere, alt andet lige, hvis det går som ønsket. Den risiko leverandøren løber skal jo dækkes ind. Så du skal kun vælge denne mulighed, hvis du ønsker sikkerheden og ikke har noget imod, at ende med at betale lidt ekstra, hvis alt går godt.

Betaling på timebases findes også i flere varianter. Hvis det er et defineret projekt af en type, som din leverandør har lavet mange gange, vil de normalt kunne give dig en fast pris, fordi de ved hvor lang tid det gennemsnitligt tager. I alle fald bør de kunne give dig en fast ramme, som opgaven løses indenfor, så du ikke bliver overraket over regningen når den kommer.

De løbende rammeaftaler er normalt defineret med et vist antal timer og en samlet pris for disse. Fra måned til måned kan der så være lidt variation i hvor meget af rammeaftalen der udnyttes, men det bør aldrig blive alt for meget. Det skal du naturligvis have behørig dokumentation for.

På løbende rammeaftaler aftales nogle gange en bindingsperiode, som giver SEO-leverandøren mulighed for dels at give dig en lidt bedre pris og dels at få lidt tid at vise deres værd på. Men med mindre du kender din leverandør godt bør bindingsperioden ikke være alt for lang. I sidste ende kan hverken leverandøren eller du jo være tjent med, at være bundet af en lang aftale, der bare ikke fungerer.

Opsigelse af rammeaftaler er normalt 1 måned – nogle gange lidt mere. Hvad du vil acceptere er helt op til dig selv.

Ud over den tid du betaler for, kan der være behov for, at afsætte et budget til eksterne omkostninger – f.eks. tools, køb af links, udarbejdelse af materiale osv. Det afhænger meget af opgavetypen og hvordan din leverandør arbejder. Men det er i alle fald noget du bør snakke med dem om på forhånd, så det ikke kommer som en overraskelse senere.

SEO-kontrakter

Når du er helt færdig med din evaluering af mulige SEO-bureauer og har valgt den leverandør og betalingsmodel som du er mest tilfreds med, så skal der laves en kontrakt.

Som med alle andre aftaler mellem professionelle parter er det vigtigt, at alle de forhold I har aftalt skrives ned. Som virksomhed er du jo ikke beskyttet (eller hæmmet) af forbrugerlovgivningen. Vi har (heldigvis) en ret fri aftaleret.

En SEO-kontrakt behøver dog i reglen ikke at blive så kompliceret igen. Bare sørg for, at det I har aftalt er skrevet ned, prisen for det, betalingsbetingelser og opsigelsesvarsel.

Du skal ikke være bange for SEO

Jeg håber denne gennemgang har rustet dig lidt bedre til at vælge det rette SEO-bureau. Jeg har med vilje ikke snakket så meget om, eller linket til, mit eget bureau i dette indlæg. For målet med det er ikke i denne omgang, at sælge lige os – målet er, at der kommer flere glade og tilfredse SEO-kunder i markedet. Det vil naturligvis også, på sigt, gavne mig – det indrømmer jeg, men mest af alt vil det gavne hele branchen og dig.

Du skal ikke være bange for at hyre et SEO-bureau. Du skal bare sørge for, at gøre dit hjemmearbejde ordentligt. Hvis du gør det, så vil det næsten altid gå godt. Det betyder ikke nødvendigvis at du 100% når de resultater du havde drømt om, men det skulle gerne betyde, at du kan se tilbage på dit samarbejde med SEO-bureauet med en god smag i munden og en oplevelse af, at du har fået den professionelle service du forventede.