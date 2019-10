SEO-bog – hvad savner du mest?

af

Jeg er som nævn i mit sidste indlæg ved at skrive min nye SEO-bog færdig. Faktisk har ret tæt på at være færdig med den første gennemskrivning . Der mangler kun et par enkelte kapitler og rammerne for dem er på plads.

Men inden jeg helt afslutter skrivning af bogen vil jeg lige spørge dig – hvad savner du mest i en god SEO-bog?

Det er jo dig dig skal læse den, og have glæde af den og selvom jeg naturligvis godt ved – rent fagligt hvad der er vigtigt at have med, så kan der være detaljer, som du gerne vil have særlig fokus på – og som jeg så måske kan nå at tilføje (hvis det mangler).

Læs mere om indholdet nedenfor …

SEO fra A til Å

Min nye SEO-bog er en SEO-håndbog, der tager dig hele vejen igennem de mange forskellige aspekter af SEO – fra de indledende strategiske overvejelser, over keyword-, markeds- og konkurrentanalyser, teknisk SEO, indholdsoptimering, Linkbuilding, user engagement optimering og effektanalyser.

Undervejs krydres indholdet med relevante referencer tips til de værktøjer som jeg selv bruger, og som du kan have glæde af i dit SEO-arbejde.

Jeg vil naturligvis også beskrive hvordan Googles Webmaster Guidelines og løbende opdateringer påvirker dit optimeringsarbejde, Hummingbird, RankBrain, Panda og Penguin – og ikke mindst E-A-T scores, Voice Search, Local Search og digitale assistenter.

Du får også gode tips til valg af CMS og generelt webdesign – hvad du skal huske og hvad du skal passe på, så du undgår at lave de samme fejl, som mange af dine konkurrenter sikkert laver.

Til sidst i bogen har jeg samlet alle links til artikler, referencer, dokumentation og værktøjer som nævnes i bogen. Så er det let at finde dem igen.

Mangler der noget?

Jeg vil som sagt mene, at det meste er med – uden dog at gå helt ud i obskure hjørner som kun ekstremt få har glæde af.

Det var som tidligere nævnt min hensigt, at lave en SEO-bog som er mere operationel – mere direkte og konkret, lige til at bruge i dit arbejde med optimering af dit site.

Følger du mine anvisninger i bogen vil jeg garantere dig, at dit website ender med at blive bedre optimeret end 99% af alle andre websites – sikkert også de fleste af dine konkurrenter.

Men som sagt – det kan være du sidder og brænder inde med noget som du mistænker jeg ikke har fået med. Hvad er det?

Smid en kommentar nedenfor og lad os snakke om det. Som sagt – jeg skriver jo bogen til dig, så den skal jo gerne have alt det med du drømmer om.

På forhånd tak for hjælpen 🙂