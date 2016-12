NOFOLLOW links har også SEO-værdi!

af

I gamle dage – det vil sige for få år siden, var det meste linkbuilding fokuseret på at skaffe links, som vi vidste havde en høj direkte værdi. Derfor brugte vi ikke kræfter på at få links via f.eks. JavaScript, AJAX, dårligt rankede (ikke prominente) sider og links med NOFOLLOW.

Men tiderne har, som du sikkert har bemærket, ændret sig. Linkbuilding er ikke hvad det har været og i dag har NOFOLLOW links faktisk en vigtig funktion og værdi – selvom søgemaskinerne stadig påstår, at de ikke tilskriver dem nogen værdi.

Men hvordan kan det hænge sammen? Lad mig forklare …

En naturlig linkprofil

Linkbuilding handler i dag om, at skabe en så naturlig linkprofil som muligt. Det vil sige en linkprofil, der har en sammensætning, som ligner den, de sites søgemaskinerne finder mest relevante indenfor dit område – bare lidt bedre. Lidt bedre!

Hvis dine mest prominente konkurrenter f.eks. har 500 unikke domænelinks i snit, ca. halvdelen fra nyhedssites, de fleste fra Danmark, 20% NOFOLLOW links, 10% crap links og vækster med 20 nye domænelinks om måneden, så er det, den mest naturlige linkprofil – i søgemaskinernes øjne.

Hvis du så får 5.000 unikke domænelinks, vækster med 200 om måneden, de alle kommer fra prominente sites, er rene keyword-optimerede textlinks og slet ingen NOFOLLOW links, så vil du stikke ud som meget unaturlig. Så mere er ikke bedre. For meget kan give den helt modsatte effekt af hensigten.

Målet er, at have en linkprofil der ligner dine mest prominente konkurrenters – bare lidt bedre. Lidt!

Tæller NOFOLLOW med eller ej?

OK, nu er du måske lidt forvirret. Søgemaskinerne siger jo, at de ikke tillægger nogen værdi til NOFLLOW links. Og det er snævert og teknisk set også korrekt. Et link fra A til B med NOFOLLOW tæller ikke som en “vote of confidence” som links ellers gør – link-stemmen tælles ikke med. Så søgemaskinerne lyver ikke … helt. De glemmer bare (som sædvanligt), at fortælle hele sandheden.

Men hvordan kan NOFOLLOW links så have en værdi, som jeg påstår.

Det er faktisk ganske enkelt. Søgemaskinerne læser også NOFOLLOW links. Det er det første du skal forstå. Nogle tror fejlagtigt at de slet ikke læser dem. Det gør de skam. De tillægger dem bare ikke nogen direkte linkværdi.

Men i dag forsøger søgemaskinerne som sagt i stigende grad, at forstå hvad der er naturligt, og NOFOLLOW links er helt naturligt.

Hvis du aldrig har lavet nogen form for linkbuilding og bare været heldig at folk linker til dig – fordi dit website er skide godt, så vil nogle af dem næsten helt sikkert være med NOFOLLOW, ligesom nogle vil komme fra mindre prominente sites – måske endda crap sites, eller udelukkede sites. Det er helt naturligt.

Så omend søgemaskinerne ikke direkte tillægger NOFOLLOW links en værdi – og dermed har ret i det de siger, så vil en total mangel på NOFOLLOW links være et meget klart signal til dem om, at din linkprofil er unaturlig.

Hvor mange NOFOLLOW links?

Hvor høj en procentdel af NOFOLLOW links der er naturligt kan varriere en del fra branche til branche, men ligger typisk på 10-20%.

Du kan teste hvor mange NOFOLLOW links – og andre links i en linkprofil, der er mest almindeligt i din branche ved at bruge f.eks. LinkResearchTools. Et eksempel på en sådan analyse kan du se her:

I ovenstående analyse kan du se, at det analyserede site har lidt færre NOFOLLOW links end gennemsnittet, så i det tilfælde ville jeg anbefale, at få lidt flere af dem.

Hvis du har mange flere NOFOLLOW links end det er almindeligt i din branche, så kan det på samme måde, som hvis du har for få, gøre at søgemaskinerne opfatter din linkprofil som unaturlig.

Jeg håber det gav dig en lidt bedre forståelse for hvad en naturlig linkprofil er og hvorfor NOFOLLOW links faktisk har en værdi i dag.