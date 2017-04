af

Det i sandhed en tragisk dag i dag. Jeg har netop lige læst i Nyhedsavisen, at den danske rapper og sanger Natasja er død ved et biluheld på Jamaica.

Jeg stødte ind i Natasja første gang for mange år siden, da hun stadig kun var 13-14 år (eller deromkring) og stod og freestylede til diverse raggae backing i Huset i Magstræde. Hun var helt unik, og en der virkelig blev lagt mærke til.

Der gik da heller ikke længe, før hun blev “fanget ind” af producerne Phase5 og YoAkim. Vi arbejdede meget sammen dengang, og det varede ikke længe før Natasja var i studiet – sammen med sin partner Karen. Det blev til No Name Requested.

Vi arbejdede gennem flere år sammen med Natasja i dette team. Det kom der mange spændende ting ud af. Det var dog først for nyligt, længe efter jeg selv har forladt pladebranchen, at Natasja for alvor begyndte at få hul på det store udland. Og det fortjente hun. Meget naturligt blev hendes arbejde mod de internationale markeder centreret omkring Jamaica, der jo må siges at være raggaens hjemland nummer 1. Her var hun ved at få fodfæste for alvor.

Det er altid sørgeligt når en pige som Natasja, på bare 32 år, går bort. Det er naturligvis persongt ekstra sørgeligt, når det er en man har kendt så godt. Og det er et stort tab for os alle – hele verden, at denne kunster nu er væk.

Natasja, du vil blive savnet. Vi vil aldrig glemme dig.