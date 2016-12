Mobile First – en (SEO) strategi der virker!

af

Jeg er jo så gammel og har været i online branchen så mange år, at jeg kan huske de første gange det blev annonceret at NU kom den mobile revolution. Ulven kommer!

Første gang var vist med den helt store satsning: WAP. Kan du huske det? Du skal ikke være ked af det hvis du ikke kan, for i alle fald er det dødt og borte nu. Godt det samme, for det var noget lort.

Den mobile revolution kom ikke, som annonceret de første mange gange. Men nu er den her! Nu skal man være mere end almindelig naiv, hvis man stadig tror, at den mobile revolution bare er løse røgter eller en midlertidig dile.

De fleste websites oplever i dag tæt på 50% mobiltrafik – og nogle endda flere. Og der er intet der tyder på at den udvikling vender lige med det samme.

Det fører så meget naturligt til spørgsmålet, om ikke det er ved at være på tide, at mange flere websites lanceres med en “Mobile First” strategi … Det vil jeg se lidt nærmere på i dette indlæg.

Den mobile revolution er kommet. Punktum!

Nedenfor kan du se et eksempel på trafikudviklingen på et større Dansk website.

I 2010 havde sitet kun ca. 3% besøgende fra mobile enheder. Nu ligger det samlet set på over 50%. Faktisk er det kun lidt under 30% af trafikken på det website som i dag er ren desktop – resten er enten mobiltelefoner eller tablets!

Ovenstående er slet ikke noget usædvanligt billede. Flere og flere oplever, at desktop-brugerne er ved at komme i mindretal.

Mobile First – fokuser på der hvor brugerne er!

Set i lyset af udvikligen er det påfaldende, at stort set alle fortsat laver websites på samme måde, som før denne mobil-revolution. Det er stadig en desktop version der tages udgangspunkt i og så “skæres den ned” til en mobilversion bagefter. Ofte med venstre hånd – eller den smule der er tilbage af budgettet.

Men når nu de fleste brugere er på mobilen, og det er der væksten er størst, hvorfor så ikke starte med mobilversionen – Mobile First, bruge alt det bedste man kan på den mobile enhed og så bagefter “skære den ned” til en desktop version (for det faldende mindretal, der stadig hænger fast på kontoret).

Pointen ved at lave et website er vel at servicere folk der hvor de er. Det var jo også det, som i første omgang gjorde, at vi overhovedet fik lokket virksomhederne på Nettet: Det var her deres kunder strømmede hen. Nu strømmer de så over på mobilen og vi skal naturligvis følge med! Ikke som noget vi lige putter ovenpå vores “rigtige” webløsning, men som noget der tænkes ind fra starten.

Det giver mere og mere mening med en Mobile First strategi, i mine øjne.

Optimer dit mobile website til søgemaskinerne

Uanset hvilken prioritering du giver din mobile løsning – om det er Mobile First, eller second, så bør du i alle fald sikre, at den løsning du laver er godt optimeret til søgemaskinerne. For i samme takt som brugerne er rykket over på mobile enheder, i samme takt er Google begyndt at justere søgeresultaterne.

Så kort fortalt: Hvis dit website ikke er mobilt optimeret, så vil det heller ikke ranke i søgninger, som mobile brugere laver.

Du kan læse mere om, hvordan du optimerer dit website til mobile brugere her.