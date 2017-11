af

Det er vist efterhånden gået op for de fleste, at den mobile revolution kører for fuld tryk. Flere og flere mennesker bruger deres mobiltelefoner og tablets til at gå på Nettet med, frem for deres PC eller Mac, med dertil hørende stor skærm.

Det er ikke usædvanligt, at 20-40% af trafikken på et website kommer fra mobile brugere. Og på nogle websites endda endnu mere.

Spørgsmålet er så bare, hvordan dit website ser ud, når man besøger det med en mobiltelefon eller en tablet. Og ikke bare det – hvordan er dit website søgemaskineoptimeret til mobile brugere?

I dette indlæg vil jeg se lidt nærmere på de muligheder der er for at søgemaskineoptimere dit website til mobile enheder, med den størst mulige effekt i Google og den bedste brugeroplevelse.

Almindelige websites fungerer ikke på små skærme

Det er de færreste websites der fungerer på små skærme, som dem vi har på mobiltelefoner og tablets. Hvis dine tekster er opdelt i spalter, hvis du har en bred tværgående navigation, eller en række af informationer ude i den ene side, så er det et helvede at bruge på en lille skærm. Og det er blot nogle få eksempler.

Resultatet af en dårlig brugeroplevelse på mobile enheder er, at det stigende antal af mennesker, der besøger dit website med en mobiltelefon eller tablet hurtigt smutter igen – hen på en af konkurrenternes websites, som måske er bedre optimeret til mobile enheder.

Og ikke bare brugerne flygter, hvis dit website ikke fungerer godt til mobile enheder – det gør Google også! Dels identificere de brugernes adfærd og dels kan de til en vis grad gennemskue om dit website fungerer godt på en mobil enhed. Hvis ikke det gør det, eller hvis de kan se, at de mobile brugere hurtigt smutter igen, så vil dit website i sidste ende komme til, at ranke dårligere, når de mobile brugere søger i f.eks. Google. For det giver jo ingen mening for Google, at sende de mobile brugere hen på et website, som ikke fungere særligt godt på den mobile enhed de sidder på, når Google ved, at der findes bedre alternativer.

3 løsningsmodeller for mobile websites

Der er grundlæggende set 3 forskellige måder, du kan lave en løsning, så også dine mobile besøgende kan bruge dit website ligeså godt, som dem der sidder med store skærme:

En mobil app

Et mobilt website

Responsive Web Design (RWD)

De 3 løsninger har hver især deres fordele og ulemper, men lad mig med det samme understrege, at kun en af disse løsninger er helt optimal både i forhold til brugeroplevelsen og søgemaskineoptimeringen af dit website: Responsive Web Design (som regel forkortet til RWD). Lad mig forklare hvorfor …

En mobil app

En mobil applikation har den fordel, at den 100% er udviklet til at virke på en bestemt mobiltelefon og via en sådan app kan man få adgang til funktioner på telefonen, som ellers ikke så let er muligt på andre måder. Det kan give en rigtig lækker oplevelse.

Problemet med den løsning er så bl.a., at den kan blive temmelig dyr – både at udvikle og vedligeholde og at der skal laves forskellige versioner til de forskellige mobiltelefoner og tablets. Men endnu værre – søgemaskinerne går ikke på App Store, downloader din app og indeksere indholdet i den. Af gode grunde. For de kan jo ikke rigtig henvise folk direkte til det indhold de finder fra et søgeresultat.

Så hvis du vælger en app-løsning, så siger du også helt farvel, til den stigende mængde brugere, der søger efter informationer på deres mobile enheder. Så som søgemaskinenørd vil jeg naturligvis ikke anbefale denne løsning. I hvert fald ikke som den primære model for, at skabe en mobil version af dit almindelige website indhold.

Et mobilt website

Et mobilt website er i modsætning til app-løsningen et “rigtigt” website, som blot er tilpasset de mobile brugere. Som regel placeres et mobilt website på et subdomæne – for denne blogs vedkommende kunne det f.eks. være på: m.demib.dk.

Udfordringen med et sådant website er dels, at der jo så skal vedligeholdes to websites – et mobilt og det almindelige. Det kan godt ende med at blive ret dyrt. Men endnu værre, så skal man altså, mildt sagt, holde tungen lige i munden for at sikre, at det ikke går helt galt i forhold til søgemaskinerne, og brugerne, med et mobilt website.

Problemet er, at det jo kun er de mobile brugere, der skal have det mobile website – ikke dem der sidder med en stor skærm. Og omvendt. Det samme gælder for søgemaskinerne. Google har en crawler der håndterer mobile websites og en anden der håndterer almindelige websites, når de to er forskellige. Det kan meget let gå i kludder. Det har jeg desværre set rigtig mange eksempler på gennem tiden.

Og selv hvis der ikke går kludder i det rent tekniske, så står du stadig tilbage med to websites, som der hver især skal skabes links til og sociale omtaler af. Det er ikke let – særligt ikke med det mobile website. Og hvis ikke du får en tilstrækkelig mængde links til begge sites, ja så kommer de ikke til at ranke på så meget.

Responsive Web Design (RWD)

En Responsive Web Design løsning er i modsætning til de to andre løsninger en integreret løsning – det vil sige, at løsningen dynamisk tilpasser sig brugerne, uanset hvilken enhed de besøger dit website fra. Der er kun et website på et domæne.

Jeg har selv været igang med at udskifte flere af mine websites til RWD, og anbefaler alle mine kunder at gøre det samme – seneste skud på stammen er denne blog og mit SEO-bureau website www.demib.com.

Hvis du sidder på en almindelig computer nu, så prøv at gøre dit browser vindue mindre – enten på dette website, eller demib.com. Du vil så se, at websitet dynamisk tilpasser sig størrelsen på dit browser vindue, og hvis det bliver helt lille – svarende til en mobiltelefons skærm, så bliver elementerne ude i højre side flyttet ned under resten af indholdet – så det hele står i en spalte. Du kan også se, at billeder dynamisk ændres i størrelse, når dit browser vindue gøres mindre. På demib.com ændrer top-navgiationen og kontaktformularen i øverste højre hjørne sig også, så den fungerer bedre på en mobiltelefon.

Men det er de samme elementer – det samme indhold, der vises uanset størrelsen af dit browser vindue eller hvilken enhed du besøger sitet med. Det er blot design og brugerinterface der tilpasses.

Samlet set er den mest elegante løsning på www.demib.com – for den er der brugt lidt flere resourcer på end bloggen her, der blot bygger på en færdig, og kun minimalt tilpasset, RWD template. Men begge sites fungerer nu godt – bedre end nogensinde, på både store skærme, tablets og mobiltelefoner. Og det er en kæmpe styrke!

Fordelene ved en RWD løsning er mange. Først og fremmest undgår du alt det tekniske kludder, som der kan være med en en mobil løsning, og du får ingen problemer med din søgemaskineindeksering – og optimering (herunder linkbuilding, som jo kun skal laves et sted). Og så er det en dynamisk løsning, som ikke bare er tilpasset en slags mobiltelefoner eller tablets – den kan let justeres ind til alle størrelser – som f.eks. de nye små tablets, eller de meget store mobilteleoner. Så du skal ikke ud og lave et nyt mobilsite, hver gang et nyt format dukker op.

Uanset om du vælger mobil-site-løsningen, eller RWD-løsning skal du dog tage højde for de forskellige skærmstørrelser i dit design og brugerinterface. På demib.com lavede vi først et grundlæggende design, og så lavede vi en tilpasning af det til tablets og mobil (mellem og små skærme). De tre designs blev så lagt sammen i den samlede RWD-løsning.

RWD er ikke let at lave. Det indrømmer jeg gerne. Det er langt mere kompliceret at kode ordentligt, end et almindeligt website. Så du skal regne med, at det koster lidt mere. Men ikke nødvendigvis mere end det ville koste, at lave to sites: et mobilt og et til store skærme, og næsten aldrig ligeså meget som en mobil app løsning. Men gratis er det ikke.

Der findes folk som er kritiske overfor RWD, og som mener du hellere skal vælge en af de to andre løsninger, men du finder dem stort set ikke blandt marketing-, usability- og SEO-folk. Ja, selv de store søgemaskiner er stærke fortalere for RWD-modellen. Det er faktisk meget sjældent jeg oplever en så bred enighed. Det er værd at bemærke!

Jeg har en stærk mistanke om, at de – typisk udviklere, som er kritiske overfor RWD er det fordi de ikke selv er helt fortrolige med RWD eller føler de er i stand til at udvikle gode nok RWD-sites. I stedet for bare at indrømme det (overfor deres kunder), så forsøger de at bilde omverden ind, at RWD ikke er så godt.

Den mobile revolution er kommet for at blive!

Uanset hvilken model du vælger så er der ingen vej udenom i dag: Du bliver nødt til, at have et velfungerende website til de mobile brugere også. Ellers går du glip af de mange kunder, der i disse år skifter til mobil – og den dertil hørende søgetrafik de står for. Der bliver flere og flere af dem. Ingen virksomheder med seriøse aktiviteter på Nettet kan tillade sig, ikke at tage det alvorligt.

Så hvad venter du på? Læg en plan og kom igang i dag … eller senest i morgen.